Crece la preocupación por envenenamientos de perros con metanfetamina en Colorado

Una mujer de cabello rubio rizado interactúa cariñosamente con su perro guardián de color marrón en un patio con sombrilla y muebles de exterior. (KUSA)

En Broomfield, Colorado, una familia vive bajo tensión tras descubrir que alguien colocó salchichas adulteradas con metanfetamina y MDMA en su jardín, y provocó el envenenamiento de sus perros en dos ocasiones durante los últimos meses. Los hechos se repitieron desde noviembre de 2025, sin que la policía de Broomfield identificara responsables ni motivos, lo que mantiene a los vecinos en alerta y a la familia Frank considerando abandonar su hogar.

Las autoridades locales iniciaron la investigación tras la denuncia de la familia Frank, quien reportó varios episodios en los que sus mascotas enfermaron de forma súbita después de consumir alimentos arrojados en la propiedad.

Los análisis veterinarios confirmaron la presencia de drogas sintéticas en los animales. Mientras los afectados reforzaron la seguridad en su domicilio y la comunidad exige respuestas, el caso permanece sin resolver.

Salchichas con metanfetamina: inicio de una pesadilla

El primer incidente ocurrió en noviembre de 2025, cuando la madre de la familia Frank, vegetariana, halló una salchicha desconocida en el patio de su casa. Al inspeccionarla, notó una sustancia cristalina en su interior.

La difusión en redes sociales y la cobertura mediática intensificaron el reclamo de justicia y protección para los vecinos de Broomfield. (KUSA)

Tras la intervención policial y los análisis, la sustancia dio positivo para metanfetamina, como detalló Jillian Frank a la emisora local KUSA de Denver y confirmó la policía de Broomfield en redes sociales.

La familia pensó entonces que se trataba de un hecho aislado. “No existen conflictos con vecinos ni disputas previas”, afirmó Jillian Frank, subrayando el desconcierto ante la ausencia de motivos claros para el ataque.

Segundo ataque y síntomas en las mascotas

La situación se agravó a finales de diciembre de 2025, cuando el perro Gable presentó un comportamiento extraño después de consumir algo en el jardín. Jillian Frank contó a la cadena nacional NBC News: “No dejaba de girar en círculos, jadeaba y no lograba calmarse ni acostarse”.

El veterinario diagnosticó intoxicación por metanfetamina, tras realizar pruebas específicas.

La familia Frank de Broomfield sufrió tres intoxicaciones caninas en su jardín por salchichas adulteradas con metanfetamina y MDMA. (KUSA)

En este segundo episodio, la familia comprendió que no era una casualidad. El temor aumentó entre los miembros del hogar y los vecinos, quienes comenzaron a sospechar que los hechos eran intencionales.

La familia presentó nuevamente la denuncia ante la policía de Broomfield, que reforzó la investigación.

Tercer episodio: alerta máxima y aparición de MDMA

El 22 de marzo de 2026, la historia sumó un nuevo capítulo. En esa ocasión, Annalyn Frank observó síntomas agudos en su perro Murray, quien empezó a girar compulsivamente y a babear en exceso. El análisis veterinario detectó trazas de metanfetamina y MDMA, una droga psicoactiva conocida por sus efectos en humanos.

La detección de una nueva droga incrementó la preocupación de la familia y el nivel de alerta en la zona. La policía de Broomfield reconoció públicamente la gravedad del hecho y solicitó colaboración ciudadana para identificar responsables, como informó el medio digital Denver Today en su cobertura más reciente.

Reacciones y medidas de seguridad

Tras los incidentes, la familia Frank instaló cámaras de seguridad y reforzó el cercado con redes altas para evitar nuevos accesos no autorizados. Las acciones buscaron prevenir futuros ataques y obtener pruebas sobre los posibles responsables.

Mientras tanto, la madre de la familia tomó la decisión de mudarse, al considerar que “su único espacio seguro ha sido arrebatado sin motivo”, según relató Jillian Frank.

La incertidumbre y el temor predominaron en el vecindario, que teme por la seguridad de sus propias mascotas y exige a las autoridades una pronta resolución. El caso ha recibido repercusión en redes sociales y medios locales, que siguen de cerca el curso de la investigación policial.

Investigación policial: sin pistas ni sospechosos

La policía de Broomfield mantuvo abierta la investigación y confirmó que los incidentes se repiten desde noviembre de 2025, con al menos tres episodios confirmados de intoxicación canina por drogas sintéticas. No hubo testigos ni imágenes claras sobre el autor o autores de los hechos.

Las autoridades solicitaron a la comunidad que informara cualquier movimiento sospechoso o datos relevantes sobre personas ajenas merodeando la zona.

Hasta el momento, la policía no reportó avances concretos ni identificó móviles claros detrás de los ataques. Tampoco existen antecedentes de conflictos personales o disputas vecinales que permitan establecer una hipótesis firme sobre la motivación del agresor.

El impacto en la comunidad y el llamado a la prevención

Los sucesos provocaron alarma en Broomfield y en otras zonas de Colorado, donde se difundieron recomendaciones para proteger animales domésticos. Las veterinarias locales advirtieron sobre los síntomas de intoxicación por drogas en animales, como giros repetitivos, jadeo excesivo y alteraciones neurológicas.

Ante cualquier sospecha, sugieren acudir de inmediato al veterinario y conservar cualquier alimento sospechoso para facilitar la investigación.