Estados Unidos

Crece la preocupación por envenenamientos de perros con metanfetamina en Colorado

La comunidad de Broomfield exige respuestas tras las reiteradas intoxicaciones, mientras las autoridades piden colaboración ciudadana y refuerzan la vigilancia local

Guardar
La policía de Broomfield investiga un caso sin sospechosos ni móviles claros tras el envenenamiento intencional de perros con drogas sintéticas.
Una mujer de cabello rubio rizado interactúa cariñosamente con su perro guardián de color marrón en un patio con sombrilla y muebles de exterior. (KUSA)

En Broomfield, Colorado, una familia vive bajo tensión tras descubrir que alguien colocó salchichas adulteradas con metanfetamina y MDMA en su jardín, y provocó el envenenamiento de sus perros en dos ocasiones durante los últimos meses. Los hechos se repitieron desde noviembre de 2025, sin que la policía de Broomfield identificara responsables ni motivos, lo que mantiene a los vecinos en alerta y a la familia Frank considerando abandonar su hogar.

Las autoridades locales iniciaron la investigación tras la denuncia de la familia Frank, quien reportó varios episodios en los que sus mascotas enfermaron de forma súbita después de consumir alimentos arrojados en la propiedad.

Los análisis veterinarios confirmaron la presencia de drogas sintéticas en los animales. Mientras los afectados reforzaron la seguridad en su domicilio y la comunidad exige respuestas, el caso permanece sin resolver.

Salchichas con metanfetamina: inicio de una pesadilla

El primer incidente ocurrió en noviembre de 2025, cuando la madre de la familia Frank, vegetariana, halló una salchicha desconocida en el patio de su casa. Al inspeccionarla, notó una sustancia cristalina en su interior.

Una salchicha cortada por la mitad con cristales blancos en su interior y un pequeño trozo de cristal blanco al lado, sobre una superficie clara
La difusión en redes sociales y la cobertura mediática intensificaron el reclamo de justicia y protección para los vecinos de Broomfield. (KUSA)

Tras la intervención policial y los análisis, la sustancia dio positivo para metanfetamina, como detalló Jillian Frank a la emisora local KUSA de Denver y confirmó la policía de Broomfield en redes sociales.

La familia pensó entonces que se trataba de un hecho aislado. “No existen conflictos con vecinos ni disputas previas”, afirmó Jillian Frank, subrayando el desconcierto ante la ausencia de motivos claros para el ataque.

Segundo ataque y síntomas en las mascotas

La situación se agravó a finales de diciembre de 2025, cuando el perro Gable presentó un comportamiento extraño después de consumir algo en el jardín. Jillian Frank contó a la cadena nacional NBC News: “No dejaba de girar en círculos, jadeaba y no lograba calmarse ni acostarse”.

El veterinario diagnosticó intoxicación por metanfetamina, tras realizar pruebas específicas.

Una mujer de cabello rizado rubio con uniforme azul está sentada en un sofá, acariciando a un Flat-coated Retriever negro con la boca abierta, al aire libre
La familia Frank de Broomfield sufrió tres intoxicaciones caninas en su jardín por salchichas adulteradas con metanfetamina y MDMA. (KUSA)

En este segundo episodio, la familia comprendió que no era una casualidad. El temor aumentó entre los miembros del hogar y los vecinos, quienes comenzaron a sospechar que los hechos eran intencionales.

La familia presentó nuevamente la denuncia ante la policía de Broomfield, que reforzó la investigación.

Tercer episodio: alerta máxima y aparición de MDMA

El 22 de marzo de 2026, la historia sumó un nuevo capítulo. En esa ocasión, Annalyn Frank observó síntomas agudos en su perro Murray, quien empezó a girar compulsivamente y a babear en exceso. El análisis veterinario detectó trazas de metanfetamina y MDMA, una droga psicoactiva conocida por sus efectos en humanos.

La detección de una nueva droga incrementó la preocupación de la familia y el nivel de alerta en la zona. La policía de Broomfield reconoció públicamente la gravedad del hecho y solicitó colaboración ciudadana para identificar responsables, como informó el medio digital Denver Today en su cobertura más reciente.

Reacciones y medidas de seguridad

Tras los incidentes, la familia Frank instaló cámaras de seguridad y reforzó el cercado con redes altas para evitar nuevos accesos no autorizados. Las acciones buscaron prevenir futuros ataques y obtener pruebas sobre los posibles responsables.

Mientras tanto, la madre de la familia tomó la decisión de mudarse, al considerar que “su único espacio seguro ha sido arrebatado sin motivo”, según relató Jillian Frank.

La incertidumbre y el temor predominaron en el vecindario, que teme por la seguridad de sus propias mascotas y exige a las autoridades una pronta resolución. El caso ha recibido repercusión en redes sociales y medios locales, que siguen de cerca el curso de la investigación policial.

Investigación policial: sin pistas ni sospechosos

La policía de Broomfield mantuvo abierta la investigación y confirmó que los incidentes se repiten desde noviembre de 2025, con al menos tres episodios confirmados de intoxicación canina por drogas sintéticas. No hubo testigos ni imágenes claras sobre el autor o autores de los hechos.

Las autoridades solicitaron a la comunidad que informara cualquier movimiento sospechoso o datos relevantes sobre personas ajenas merodeando la zona.

Hasta el momento, la policía no reportó avances concretos ni identificó móviles claros detrás de los ataques. Tampoco existen antecedentes de conflictos personales o disputas vecinales que permitan establecer una hipótesis firme sobre la motivación del agresor.

El impacto en la comunidad y el llamado a la prevención

Los sucesos provocaron alarma en Broomfield y en otras zonas de Colorado, donde se difundieron recomendaciones para proteger animales domésticos. Las veterinarias locales advirtieron sobre los síntomas de intoxicación por drogas en animales, como giros repetitivos, jadeo excesivo y alteraciones neurológicas.

Ante cualquier sospecha, sugieren acudir de inmediato al veterinario y conservar cualquier alimento sospechoso para facilitar la investigación.

Temas Relacionados

Estados UnidosEnvenenamiento de MascotasBroomfieldDrogas SintéticasSeguridad VecinalEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a un militar por transportar una munición explosiva en su equipaje en el aeropuerto de Palm Springs

El hallazgo de un proyectil activo en la maleta de un marine activó un operativo especial y abrió una investigación penal en la terminal aérea californiana

Detuvieron a un militar por transportar una munición explosiva en su equipaje en el aeropuerto de Palm Springs

El precio de la gasolina en Estados Unidos superó los USD 4 por galón por primera vez desde el inicio de la invasión a Ucrania

Los expertos advierten que el costo podría seguir subiendo mientras la guerra contra Irán mantenga bloqueado el Estrecho de Ormuz

El precio de la gasolina en Estados Unidos superó los USD 4 por galón por primera vez desde el inicio de la invasión a Ucrania

Fuertes críticas de Trump al Reino Unido por no sumarse a la guerra contra Irán: “Nunca más los ayudaremos”

El presidente de Estados Unidos también le sugirió a los británicos que le compren combustible a su país y le advirtió a Francia que recordará su “falta de colaboración”

Fuertes críticas de Trump al Reino Unido por no sumarse a la guerra contra Irán: “Nunca más los ayudaremos”

La NFL confirma el regreso del Super Bowl: dónde y cuándo se realizará

La liga profesional de fútbol americano de Estados Unidos anunció la nueva edición del evento más esperado. Cuál será el escenario del torneo deportivo

La NFL confirma el regreso del Super Bowl: dónde y cuándo se realizará

La sequía extrema impacta en el oeste estadounidense y aumentan las restricciones a diversos sectores

Productores agropecuarios, empresarios y residentes modifican rutinas tras la imposición de limitaciones, mientras crece la preocupación por el futuro del suministro y la estabilidad ambiental regional

La sequía extrema impacta en el oeste estadounidense y aumentan las restricciones a diversos sectores

TECNO

Reiniciar el celular, mantenerlo actualizado y más formas de mejorar el rendimiento de un Android cuando funciona lento

Reiniciar el celular, mantenerlo actualizado y más formas de mejorar el rendimiento de un Android cuando funciona lento

Apple prepara una actualización de Siri que permitirá usar chatbots externos sin salir del asistente

Aumenta la nitidez de tus llamadas en iPhone con estos simples pasos

Ver películas en Magis TV en Semana Santa: por qué debes evitar instalar apps por APK

Steam cambia las reglas: el nuevo sistema de pagos que puede alterar el precio de los juegos

ENTRETENIMIENTO

Del éxito juvenil a carreras consolidadas: el presente de las estrellas de Disney y Nickelodeon

Del éxito juvenil a carreras consolidadas: el presente de las estrellas de Disney y Nickelodeon

Acosador de Billie Eilish murió arrollado por un tren en Nueva York

Netflix confirma estreno de “Bronca 2″ con Oscar Isaac, Carey Mulligan y un reparto internacional que promete sorpresas

La temporada más oscura de Daredevil: Born Again sorprende con un rediseño histórico del traje y nuevos riesgos para el protagonista

Antigüedades, “grandma chic” y un piano Gibson firmado por Les Paul: la impactante casa de montaña de Kendall Jenner

MUNDO

Israel dijo que al menos 850 miembros de Hezbollah fueron abatidos en el Líbano

Israel dijo que al menos 850 miembros de Hezbollah fueron abatidos en el Líbano

El precio de la gasolina en Estados Unidos superó los USD 4 por galón por primera vez desde el inicio de la invasión a Ucrania

Japón está fortificando una cadena de islas cercana a China ante la amenaza de un ataque a Taiwán

Un misil iraní con cabeza de racimo cayó en el centro de Israel e hirió a ocho personas

Cuatro soldados israelíes murieron en combate con Hezbollah en el sur de Líbano