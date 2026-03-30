Más de 100 jóvenes detenidos en una fiesta descontrolada durante el Spring Break en Estados Unidos

Las autoridades de Alabama refuerzan su política de tolerancia cero ante el consumo de alcohol por menores en receso universitario (Thrillist)

Un operativo policial en la localidad de Gulf Shores, en Alabama, concluyó con el arresto de más de 140 personas durante dos fiestas consecutivas organizadas por jóvenes en las inmediaciones de West Beach Boulevard, en pleno receso universitario de primavera.

Las autoridades señalaron que la intervención se produjo tras detectar consumo de alcohol por parte de menores de edad y responder a incidentes que incluyeron agresiones a agentes policiales, según informó el canal FOX News.

Durante dos noches consecutivas en el receso universitario de primavera, la policía de Gulf Shores arrestó a más de 140 jóvenes, en su mayoría menores de edad, por consumo ilegal de alcohol en fiestas celebradas en domicilios alquilados en West Beach Boulevard.

El operativo, que incluyó incidentes como la agresión con cerveza a un agente, llevó a las autoridades a reafirmar su política de “tolerancia cero” ante conductas que alteren la convivencia durante el periodo vacacional, de acuerdo con lo reportado por FOX News.

El incidente con mayor número de detenciones ocurrió la noche del jueves 26 de marzo, cuando la policía local intervino una vivienda tras recibir reportes por música a alto volumen y una multitud congregada.

La policía de Gulf Shores arresta a más de 140 jóvenes por consumo ilegal de alcohol durante fiestas de spring break en West Beach Boulevard (Kaiser Vacation Rentals)

Al arribar al domicilio, los oficiales identificaron a 113 jóvenes en el interior, la mayoría sin la edad legal para consumir alcohol, y constataron la presencia de grandes cantidades de bebidas alcohólicas.

Así lo detalló el detective Carl Wittstruck, citado por el canal local WALA y reproducido por FOX News.

Descripción de los incidentes y respuesta policial

El informe policial precisó que 109 personas fueron arrestadas por consumo de alcohol siendo menores de 21 años.

Además, las autoridades detuvieron a otro individuo por complicidad y a uno más por resistencia al arresto, durante las intervenciones realizadas en la semana. FOX News indicó que la casa empleada para el evento había sido alquilada por un joven de 18 años.

Durante el procedimiento, se registró un episodio de tensión cuando uno de los oficiales fue empapado por una persona desconocida que vertió cerveza sobre su cabeza desde un balcón, lo que afectó parte de su equipo y uniforme, señaló el detective Wittstruck.

El operativo policial en Gulf Shores dejó 109 detenidos en una sola noche, la mayoría menores de 21 años (Prickett Properties)

Las autoridades resaltaron que, pese a la magnitud del evento, no se reportaron lesiones graves entre los participantes ni entre los agentes desplegados.

Esta redada fue la segunda en menos de veinticuatro horas en la misma zona de Gulf Shores. El miércoles 25 de marzo, la policía intervino otra fiesta en la cuadra 1300 de West Beach Boulevard, donde 33 personas resultaron detenidas bajo cargos de posesión de alcohol por menores, complicidad y resistencia a la autoridad.

Este grupo había recibido una advertencia dos días antes, cuando la policía documentó otro evento con alrededor de 70 participantes en el mismo domicilio.

Reacciones oficiales y contexto regional

Ante el aumento de incidentes vinculados a estudiantes visitantes, la policía local comunicó en sus redes sociales: “Nuestra comunidad, sus autoridades electas y el departamento de policía mantienen una política de tolerancia cero hacia comportamientos que interfieran con el derecho de otros a disfrutar de manera segura”.

La fuerza subrayó que las playas de Gulf Shores permanecen abiertas al turismo, pero advirtió que el consumo de alcohol por menores y los disturbios no serán tolerados bajo ninguna circunstancia.

El episodio ocurre en un contexto de vigilancia reforzada en múltiples destinos turísticos del sur de Estados Unidos ante las tradicionales celebraciones de spring break, que en los últimos años se han caracterizado por sucesos de violencia, consumo masivo de alcohol y numerosas detenciones.

La policía local advierte que mantendrá una vigilancia estricta durante el spring break para garantizar la seguridad en las playas (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Autoridades locales y estatales han incrementado los controles y desplegado operativos especiales para prevenir incidentes y garantizar la seguridad de residentes y visitantes.

Balance del operativo y antecedentes recientes

Hasta ahora, las detenciones de 109 jóvenes en una sola noche, sumadas a las 33 del evento anterior en la misma semana, constituyen uno de los operativos más destacados en la región durante el receso universitario de este año, según el seguimiento realizado por FOX News.

La policía de Gulf Shores reiteró su compromiso con la aplicación estricta de la normativa local e instó a los padres y responsables de los jóvenes a colaborar en la prevención de conductas de riesgo.

El caso de Gulf Shores se suma a una tendencia registrada en otras ciudades costeras del sur de Estados Unidos, donde las celebraciones de primavera han obligado a reforzar las estrategias de control y prevención, ante el desafío de equilibrar el atractivo turístico de la zona con la seguridad pública y el respeto a la ley.

Las autoridades recalcan que toda infracción relacionada con el consumo de alcohol por menores y desórdenes en espacios públicos será sancionada conforme a la legislación vigente, en resguardo del bienestar general y la convivencia durante el periodo vacacional.