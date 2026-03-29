EN VIVO: El Ejército de Israel concluyó una nueva ofensiva contra centros de mando móviles y fábricas de armas en Teherán

Durante la madrugada del domingo, Israel reportó la última oleada de ataques contra “centros de mando móviles” del régimen iraní y plantas de producción de armas en Teherán. El portavoz militar de las Fuerzas de Defensa israelí (FDI) estimó que “aproximadamente el 90%” de los emplazamientos donde Irán desarrolló armamento resultaron bombardeados.

En medio de la escalada regional, la Guardia Revolucionaria de Irán declaró que ya considera universidades de Israel y Estados Unidos en Medio Oriente como objetivos militares y exigió su evacuación, luego de acusar a Washington y Tel Aviv de haber atacado instituciones educativas iraníes.

Por su parte, los rebeldes chiíes hutíes de Yemen, aliados de la república islámica, llevaron a cabo “la segunda operación militar” el sábado con el lanzamiento de misiles de crucero y drones dirigidos contra varios emplazamientos militares en el sur de Israel, según comunicó el grupo insurgente.

En el frente militar, el Comando Central estadounidense (CENTCOM) declaró que las fuerzas estadounidenses destruyeron más de 11.000 objetivos iraníes, incluidos cerca de 150 barcos, durante el primer mes de la guerra contra Irán.