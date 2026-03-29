EN VIVO: El Ejército de Israel concluyó una nueva ofensiva contra centros de mando móviles y fábricas de armas en Teherán

Durante la madrugada del domingo, Israel reportó la última oleada de ataques contra “centros de mando móviles” del régimen iraní y plantas de producción de armas en Teherán. El portavoz militar de las Fuerzas de Defensa israelí (FDI) estimó que “aproximadamente el 90%” de los emplazamientos donde Irán desarrolló armamento resultaron bombardeados.
En medio de la escalada regional, la Guardia Revolucionaria de Irán declaró que ya considera universidades de Israel y Estados Unidos en Medio Oriente como objetivos militares y exigió su evacuación, luego de acusar a Washington y Tel Aviv de haber atacado instituciones educativas iraníes.
Por su parte, los rebeldes chiíes hutíes de Yemen, aliados de la república islámica, llevaron a cabo “la segunda operación militar” el sábado con el lanzamiento de misiles de crucero y drones dirigidos contra varios emplazamientos militares en el sur de Israel, según comunicó el grupo insurgente.
En el frente militar, el Comando Central estadounidense (CENTCOM) declaró que las fuerzas estadounidenses destruyeron más de 11.000 objetivos iraníes, incluidos cerca de 150 barcos, durante el primer mes de la guerra contra Irán.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El gobierno de Pakistán invitó a los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Turquía y Egipto a participar en dos días de conversaciones a partir de este domingo, con el objetivo de buscar opciones para resolver la guerra de Irán.
El viceprimer ministro y titular de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, explicó que la reunión estará centrada en los esfuerzos por “rebajar las tensiones en la región”. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, participará como invitado de excepción en el encuentro.
El Pentágono se está preparando para semanas de operaciones terrestres en Irán, según informaron funcionarios estadounidenses, mientras miles de soldados e infantes de la Marina llegan a Medio Oriente para lo que podría convertirse en una nueva y peligrosa fase de la guerra si el presidente Donald Trump decide intensificarla.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Omán condenó los ataques registrados contra su territorio, según indicó este domingo en un comunicado. La nota oficial señala que ningún grupo ha reivindicado la autoría de las agresiones y que las autoridades investigan las “fuentes y los motivos” de los incidentes, sin ofrecer más detalles.
Omán informó el sábado que un trabajador resultó herido tras un ataque con drones contra el puerto de Salalah, en el golfo Pérsico. Posteriormente, el grupo danés de transporte marítimo de contenedores Maersk anunció la suspensión temporal de sus operaciones en ese puerto como consecuencia del ataque.
Israel completó una nueva oleada de ataques contra “centros de mando móviles” del gobierno iraní y plantas de producción de armas en Teherán durante la noche pasada, informó el ejército israelí este domingo.
Un comunicado militar señaló que, en los últimos días, “el régimen iraní había comenzado a reubicar sus centros de mando en unidades móviles, después de que la mayoría de ellos fueran atacados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante el último mes”.
Según la nota castrense, los cazas israelíes destruyeron varios de estos centros de mando temporales, “incluyendo a los comandantes que operaban en ellos”, en la más reciente serie de bombardeos.
Irán autorizó el paso de 20 buques comerciales con bandera paquistaní a través del estrecho de Ormuz, medida anunciada esta madrugada por Islamabad como “un paso hacia la paz” en el contexto de los esfuerzos de mediación en la guerra en Oriente Medio.
El vice primer ministro y canciller de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó el acuerdo, que permitirá el tránsito de dos barcos diarios por esta ruta marítima estratégica, restringida para el comercio global desde el inicio de las hostilidades a finales de febrero.
Un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) murió y otros tres resultaron heridos durante los combates en el sur del Líbano, según informó el Ejército israelí a través de su cuenta de X.
El soldado fue identificado como el sargento Moshe Yitzhak HaCohen Katz, de 22 años, miembro del 890.º Batallón de la Brigada de Paracaidistas y originario de New Haven, Connecticut, Estados Unidos.
Los tres soldados heridos se encuentran en estado moderado y fueron trasladados al hospital para recibir atención médica. Las FDI comunicaron que las familias de los afectados ya fueron notificadas.
Los gobiernos de Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin informaron este domingo que interceptaron ataques aéreos con misiles y drones lanzados desde Irán, luego de que el sábado un impacto dejara dos heridos en una fábrica de aluminio en Baréin.
El Ejército kuwaití comunicó en X: “Las Fuerzas Armadas de Kuwait confirman que cualquier explosión que se pueda escuchar es el resultado de los sistemas de defensa aérea interceptando objetivos hostiles”. El sábado, las defensas de Kuwait derribaron una oleada de 15 drones.
El Ministerio de Defensa de EAU indicó en un comunicado que sus sistemas aéreos respondieron a “misiles y drones procedentes de Irán”, sin aportar más detalles. Tanto las autoridades kuwaitíes como emiratíes señalaron que los sonidos reportados corresponden a la “intercepción” de la ofensiva.
En Bahréin, donde desde el sábado quedó prohibido el uso de drones hasta nuevo aviso, el Ministerio de Interior activó las sirenas de alarma e instó a ciudadanos y residentes a trasladarse al “lugar seguro más cercano” ante la amenaza de nuevos ataques aéreos.
El Ejército israelí anunció el sábado que completarán en pocos días los bombardeos contra activos “críticos” de la industria militar iraní, en el marco de la ofensiva conjunta con Estados Unidos sobre la República Islámica iniciada hace un mes.
El portavoz militar israelí, Effie Defrin, declaró al periódico ‘Times of Israel’: “Esto significa que destruiremos la mayor parte de la capacidad productiva militar (de Irán), y al régimen le llevará mucho tiempo restablecerla”.
Según el vocero, el ejército israelí atacó “miles” de objetivos militares en Irán desde el inicio de la ofensiva el 28 de febrero y estimó que “aproximadamente el 90%” de los emplazamientos donde Irán desarrolla armamento dirigido contra Israel resultaron golpeados en lo que va de guerra.