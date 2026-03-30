Estados Unidos

La justicia federal imputa a un infante de marina por sustracción de armas en Camp Pendleton

La detención fue ordenada por una jueza tras constatarse indicios de riesgo procesal, mientras la causa revela fallos en los mecanismos de custodia y rastreo en instalaciones militares de Estados Unidos

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Un marine estadounidense enfrenta cargos federales por sustraer y vender armamento militar, incluido un misil Javelin, desde la base de Camp Pendleton (DVIDS/Handout via REUTERS/File Photo)
Un marine estadounidense enfrenta cargos federales por sustraer y vender armamento militar, incluido un misil Javelin, desde la base de Camp Pendleton (DVIDS/Handout via REUTERS/File Photo)

Un marine estadounidense enfrenta acusaciones federales por la sustracción y comercialización de armamento militar, incluido un sistema de misiles Javelin, desde Camp Pendleton hacia Arizona.

La fiscalía federal considera que estos hechos generaron un grave riesgo para civiles y autoridades, y han puesto en foco la vulnerabilidad de los controles internos en una de las mayores bases de entrenamiento del país.

El proceso tendrá consecuencias directas en los protocolos de custodia de armas en instalaciones militares de Estados Unidos.

El expediente judicial, citado por el diario Los Angeles Times, indica que el caporal Andrew Paul Amarillas, quien ofició como especialista técnico en munición en la School of Infantry West, habría operado entre febrero de 2022 y noviembre de 2025.

Según el sumario, Amarillas utilizó su acceso privilegiado para apropiarse de material militar, trasladarlo a Arizona —su estado natal— y venderlo a una red de cómplices, quienes posteriormente redistribuyeron el armamento.

La fiscalía advierte que la comercialización ilegal de equipos militares puso en riesgo la seguridad de civiles y autoridades en Estados Unidos (Los Angeles Times)
La fiscalía advierte que la comercialización ilegal de equipos militares puso en riesgo la seguridad de civiles y autoridades en Estados Unidos (Los Angeles Times)

La investigación determinó que se sustrajeron 66 latas de munición M855 para fusil, lo que equivale a unos 25.000 cartuchos.

En tanto, solo un tercio de esa munición pudo ser recuperado. Parte del arsenal fue incautado a la red de cómplices, incluidas transacciones en las que participaron algunos agentes encubiertos.

Autoridades alertan sobre la circulación ilegal de misiles Javelin

La fiscalía federal advierte acerca del riesgo extraordinario asociado a la circulación ilícita de un sistema de misiles Javelin, un arma de uso exclusivo del ejército estadounidense, fabricada por Lockheed Martin y RTX Corp.

La venta privada de estos misiles está prohibida, salvo que el equipo haya sido desmilitarizado. El misil involucrado fue identificado por número de serie y, de acuerdo con registros oficiales citados por Los Angeles Times, Amarillas lo solicitó y firmó su recepción ante la School of Infantry West.

El sumario de la corte federal de Arizona expone que Amarillas y otros implicados negociaron la venta de cartuchos M855A1 y M80A1, munición clasificada como “de rendimiento mejorado” y reservada para agencias gubernamentales, además de cartuchos M855, cuya versión militar incluye etiquetado y embalaje que impide su comercialización civil.

Un marine en uniforme verde está de pie en un tribunal, mirando hacia abajo, con armas militares expuestas en una mesa frente a él y tres jueces en el fondo.
Un marine estadounidense asiste a la corte donde enfrenta acusaciones federales por la sustracción y comercialización de armamento militar, incluido un sistema de misiles Javelin, desde Camp Pendleton hacia Arizona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles de la operación y mensajes incriminatorios

El pasado agosto, Amarillas reconoció el volumen del material sustraído a través de mensajes enviados a sus cómplices, según la denuncia penal: “Acabo de conseguir algunos ‘javs’ [misiles Javelin] y otros equipos. Tengo dos lanzadores que creo te pueden interesar, si quieres verlos mañana”.

La fiscalía indica que estos mensajes contenían fotografías del material, una de las cuales permitió identificar el sistema Javelin recuperado como parte del lote firmado por Amarillas.

La acusación formal señala que “el objeto de la conspiración era robar armamento y munición del ejército de Estados Unidos y venderlos a terceros para obtener beneficios económicos”.

Los cargos federales incluyen conspiración para robo y malversación de bienes del gobierno, así como tenencia y comercio de munición robada.

Situación judicial y antecedentes de cobertura

Amarillas se declaró inocente ante el tribunal federal de Phoenix el pasado jueves. La jueza del caso ordenó su detención preventiva, tras considerar que existe riesgo de fuga y posibilidad de obstrucción de la investigación, ya sea por ocultación de pruebas o influencia sobre testigos vinculados a los hechos ocurridos en Camp Pendleton.

El caso fue reportado inicialmente por el diario Los Angeles Times, que atribuye la primicia a la cadena televisiva AZFamily de Phoenix.

Hasta el momento, ni la defensa legal de Amarillas ni fuentes oficiales del cuartel de Camp Pendleton han respondido a las solicitudes de información de la prensa.

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