Estados Unidos

La embajada de Estados Unidos recomendó extrema precaución a los ciudadanos en Egipto

El personal diplomático estadounidense continúa labores habituales mientras instruye a viajeros a permanecer atentos a la información sobre incidentes que podrían incidir en la movilidad y seguridad en ante posibles alteraciones por la tensión con Irán

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Exterior de la Embajada de Estados Unidos en El Cairo con la bandera estadounidense a media asta y edificios al fondo bajo un cielo claro
La Embajada de Estados Unidos en El Cairo mantiene sus operaciones pese a la tensión por acciones militares en Irán y la región (U.S. Embassy in Egypt)

La Embajada de Estados Unidos en El Cairo mantiene sus operaciones normales y reiteró a sus ciudadanos la recomendación de prestar especial atención a las noticias relacionadas con las operaciones militares en Irán, en un contexto regional de alta tensión que podría afectar la seguridad y la movilidad dentro y fuera de Egipto.

De acuerdo con la alerta difundida por la sede diplomática, recogida en TravelGov y la propia Embajada, se destaca la importancia de la vigilancia y la cautela, especialmente ante la presencia de actores radicales vinculados a Irán y la posibilidad de afectaciones a vuelos y cruces fronterizos en las próximas jornadas.

Esta advertencia subraya que el entorno de seguridad en la región continúa siendo complejo y volátil, con capacidad de cambiar de forma rápida dependiendo de la evolución del conflicto.

La categorización oficial de la advertencia de viaje para Egipto permanece en el Nivel 2, es decir, “ejercer mayor precaución”, con restricciones explícitas para el Norte y Centro del Sinaí, así como partes del Desierto Occidental, de acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Egipto.

Sala diplomática: Banderas de EE. UU. y Egipto, dos sillas rojas, mesas de madera y cortinas doradas. Centro floral blanco en mesa principal
La embajada estadounidense recomienda portar al menos USD 175 en efectivo para tasas, visado y contingencias ante posibles fallas en cajeros automáticos en la frontera (U.S. Embassy in Egypt)

La Embajada de Estados Unidos en El Cairo informó que “los ciudadanos estadounidenses en Egipto pueden encontrar cancelaciones o demoras de vuelos hacia destinos afectados por el cierre de espacio aéreo", riesgo que depende del estatus de los conflictos en curso en Irán y zonas circundantes, según el sitio U.S. Embassy in Egypt.

Frente a la posibilidad de incidentes, se recomienda mantenerse informado y contactar directamente con las aerolíneas para confirmar la operatividad de los vuelos.

Alerta de seguridad ante amenazas regionales y focos de riesgo

Las autoridades egipcias suelen ofrecer protección efectiva a residentes y visitantes. No obstante, la alerta recalca que “grupos extremistas y actores alineados con Irán han manifestado interés en planificar y ejecutar ataques dentro de la región”, como expuso la Embajada.

Estas amenazas se focalizan en potenciales blancos como “lugares religiosos —mezquitas, iglesias, monasterios y autobuses hacia esos destinos—, edificios gubernamentales y sedes diplomáticas (embajadas), sitios turísticos, centros de transporte, centros comerciales y restaurantes, organizaciones extranjeras y asociadas a Estados Unidos, complejos turísticos, puntos de control viales y áreas urbanas de El Cairo”.

La advertencia emitida por la Embajada recomienda extremar las precauciones en la península del Sinaí, especialmente en zonas próximas al cruce fronterizo de Taba, donde se aconseja a los viajeros inscribirse en los sistemas de alerta israelíes para recibir avisos en tiempo real ante posibles ataques de actores alineados con Irán o los Houthis contra el sur de Israel.

Un bloque de respuesta directa resumen para buscadores sobre la situación es el siguiente: Las autoridades de Estados Unidos mantienen en funcionamiento su embajada en El Cairo y aconsejan a sus ciudadanos en Egipto ejercer una vigilancia constante ante la evolución del conflicto en Irán y sus repercusiones regionales, en zonas donde persisten riesgos vinculados a actores extremistas y restricciones operativas de vuelos.

El cierre del espacio aéreo por el conflicto en Irán puede provocar cancelaciones y demoras de vuelos para ciudadanos estadounidenses en Egipto (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)
El cierre del espacio aéreo por el conflicto en Irán puede provocar cancelaciones y demoras de vuelos para ciudadanos estadounidenses en Egipto (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

Cruce fronterizo de Taba: requisitos, tarifas y recomendaciones

El paso terrestre de Taba, en la frontera entre Egipto e Israel, opera las 24 horas y permite el ingreso de ciudadanos estadounidenses, quienes desde el 28 de marzo pueden acceder a un visado gratuito de 14 días al arribar, siempre que permanezcan en la zona del Sinaí.

Este permiso solo es válido para quienes tengan previsto abandonar Egipto por el mismo cruce de Taba o mediante vuelo desde el aeropuerto internacional de Sharm El Sheikh, sin transitar por El Cairo.

En caso de salida por el puesto fronterizo, incluido el embarque en vuelos desde Taba o Sharm El Sheikh, todos los viajeros están obligados a abonar en efectivo USD 120 por concepto de tasa de salida, aceptándose únicamente dólares estadounidenses.

El cruce fronterizo de Taba entre Egipto e Israel opera las 24 horas y ofrece visado gratuito de 14 días para estadounidenses que permanezcan en el Sinaí (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)
El cruce fronterizo de Taba entre Egipto e Israel opera las 24 horas y ofrece visado gratuito de 14 días para estadounidenses que permanezcan en el Sinaí (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Viajar fuera del Sinaí —incluida la opción de transitar hacia El Cairo— requiere obtener un visado a la llegada, con vigencia de 30 días, por un costo de USD 30 en efectivo, además de un pago adicional de USD 20 o USD 25 (según corresponda) también en efectivo, para la emisión de una carta de garantía por parte de un agente de viajes autorizado. El paso a otras regiones de Egipto está permitido con este visado, incluyendo vuelos desde Sharm El Sheikh con escala en El Cairo.

La Embajada de Estados Unidos en El Cairo recomienda que cada persona lleve consigo un mínimo de USD 175 en efectivo para cubrir el visado, la carta de garantía y la tasa de salida, así como un monto adicional por posibles contingencias, ya que los cajeros automáticos en el cruce presentan frecuentes fallas.

Recomendaciones de seguridad y acciones recomendadas

Entre las acciones prioritarias, la Embajada de Estados Unidos sugirió inscribirse en el Smart Traveler Enrollment Program (STEP), que otorga acceso a actualizaciones de seguridad y facilita contacto en caso de emergencia. Además, se insta a mantener una actitud vigilante, especialmente en el Sinaí y áreas cercanas a cruces fronterizos y sitios turísticos.

La Embajada de Estados Unidos en Egipto aconseja “evitar grandes reuniones y manifestaciones, mantener un perfil bajo y seguir las instrucciones de las autoridades locales”.

Actores radicales vinculados a Irán elevan el riesgo de ataques en zonas como sitios religiosos, embajadas, centros turísticos y transporte público en Egipto (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)
Actores radicales vinculados a Irán elevan el riesgo de ataques en zonas como sitios religiosos, embajadas, centros turísticos y transporte público en Egipto (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

Se recalcó también sobre la necesidad de modificar rutas y horarios de viaje habituales, vigilar las fuentes oficiales y medios locales para obtener información actualizada, y revisar la vigencia y copia de documentos de viaje.

El informe oficial enfatiza que “la seguridad de los ciudadanos estadounidenses sigue siendo la máxima prioridad”. Para quienes requieran ayuda de emergencia, la Embajada en El Cairo y el Departamento de Estado mantienen canales de contacto directo.

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