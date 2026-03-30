Demoras en aeropuertos por la TSA intensifican dificultades para los pasajeros: qué hacer con niños, personas mayores o discapacitados

El cierre parcial del gobierno en Estados Unidos genera las mayores filas en controles de la TSA, con esperas superiores a cuatro horas y media en aeropuertos clave (REUTERS/Adam Gray)

El cierre parcial del gobierno en Estados Unidos, iniciado en febrero, desencadenó la mayor espera registrada en los controles de la TSA para pasajeros aéreos, con filas que superan las 4 horas y media en algunos de los principales aeropuertos del país, según informó el medio USA Today.

La magnitud del retraso afecta especialmente a personas con discapacidad, adultos mayores y familias con niños pequeños, quienes enfrentan desafíos adicionales para atravesar los puntos de seguridad disminuidos por la falta de personal.

Durante el último fin de semana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) reportó la renuncia de 480 agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), lo que elevó a más de USD 1.000 millones el monto en sueldos impagos desde el inicio de la crisis.

La escasez de agentes de seguridad por la crisis de la TSA afecta gravemente a personas con discapacidad, adultos mayores y familias con niños pequeños (REUTERS/Adam Gray)

Para contrarrestar la sobrecarga en los controles, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de oficiales de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en 14 aeropuertos, con el objetivo de aliviar la congestión generada por la escasez de trabajadores.

Quienes viajan en silla de ruedas, con dispositivos de asistencia o requieren atención especial, deben sortear condiciones donde la espera prolongada no solo resulta incómoda, sino que puede llegar a ser insostenible.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 1 de cada 4 adultos en Estados Unidos presenta algún tipo de discapacidad, lo que multiplica el alcance del problema en jornadas de alta congestión aeroportuaria.

Uno de cada cuatro adultos en Estados Unidos tiene algún tipo de discapacidad, lo que amplifica el impacto de los retrasos en la seguridad aeroportuaria (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Renuncias en la TSA agravan la situación para pasajeros vulnerables

La falta de personal no solo extiende las filas, sino que limita la capacidad de respuesta para grupos que dependen de ayuda adicional. El medio USA Today consultó a aerolíneas y especialistas sobre las vías disponibles para facilitar el tránsito.

United Airlines especificó que en el aeropuerto George Bush de Houston existen filas diferenciadas para quienes viajan con niños pequeños, personas mayores o viajeros con discapacidad. En su sitio web, American Airlines permite reservar sillas de ruedas durante o después de la compra del boleto, aunque el pasajero debe informar a su llegada al aeropuerto la necesidad de asistencia.

La línea de ayuda TSA Cares ofrece la posibilidad de programar una revisión adaptada hasta 72 horas antes del vuelo. Sin embargo, la TSA no respondió al medio estadounidense sobre la operatividad actual del programa en el contexto del cierre gubernamental.

Familias y personas con discapacidad: desafíos importantes por las filas extensas

Según explicó Whitney Loring, psicóloga clínica y profesora asociada en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, los tiempos de espera extremos pueden afectar especialmente a niños con diferencias sensoriales o dificultades de regulación emocional, intensificando conductas de irritabilidad o ansiedad.

Loring recomendó crear materiales visuales —como historias sociales o esquemas paso a paso— para anticipar a los niños lo que encontrarán en el aeropuerto. Sugerencias como marcar en una lista el avance cada 5 minutos ayudan a que los niños perciban el progreso en la fila, incluso si los tiempos son aproximados.

La especialista Loring recomendó también preparar mochilas con juguetes pequeños y refrigerios, e idear juegos sencillos, como buscar objetos de colores, para mantener distraídos a los niños y prevenir situaciones de crisis durante la espera.

El programa Families on the Fly de la TSA implementa filas exclusivas para familias con niños, aunque se desconoce su operatividad durante el actual cierre del gobierno (REUTERS/Shannon Stapleton)

Por otra parte, el programa Hidden Sunflower, adoptado por diversos aeropuertos y aerolíneas, permite que personas con discapacidades no visibles porten un distintivo para alertar al personal sobre su necesidad de apoyo adicional.

Para pasajeros mayores, la recomendación es contactar cuanto antes a la aerolínea para solicitar servicios de asistencia, como el préstamo de silla de ruedas o —en el caso de United Airlines— servicios de acompañamiento en aeropuertos seleccionados como Washington Dulles.

Medidas especiales intentan disminuir el impacto

En agosto de 2025, la TSA puso en marcha el programa Families on the Fly, que establece carriles exclusivos de seguridad para familias con niños de hasta 12 años en varios aeropuertos.

La lista de terminales donde está operativo puede consultarse en el sitio oficial de la TSA. Sin embargo, el medio USA Today advirtió que no está claro si estas filas diferenciadas se mantienen activas durante el cierre parcial del gobierno.

Las aerolíneas como United Airlines y American Airlines ofrecen servicios diferenciados y reservas de asistencia para pasajeros mayores, familias y personas con movilidad reducida (REUTERS/Shannon Stapleton)

Las aerolíneas instan a los pasajeros vulnerables a tomar contacto proactivo para conocer los servicios específicos que pueden facilitar su tránsito en los aeropuertos afectados, pese a que la situación podría variar en función de la disponibilidad de personal.

En este escenario, la preparación previa y una comunicación constante con las compañías de vuelo se convierten en herramientas imprescindibles para quienes viajan con mayores requerimientos de apoyo.