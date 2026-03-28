Cuál es el peor aeropuerto de Estados Unidos

El aeropuerto de Newark lidera el ranking de los peores aeropuertos de Estados Unidos en experiencia y calidad de servicio, según encuestas y reseñas recientes. REUTERS/Jeenah Moon

La mayoría de los aeropuertos de Estados Unidos arrastran una percepción negativa debido a demoras, instalaciones precarias y desajustes operativos. Todo ello ha conferido al aeropuerto de Newark el título del peor del país en experiencia para pasajeros y calidad de servicio, según encuestas y reseñas recientes.

El estigma asociado a Newark, el cual se reportó este mes por la revista The Atlantic, se intensificó durante las temporadas de alta demanda, cuando los retrasos inmovilizan uno de los principales nodos urbanos. Así, el traslado aéreo se convirtió en una experiencia agotadora.

Los datos procedentes de la consultora de análisis de satisfacción JD Power respaldan el malestar de los usuarios: más de 30 mil personas evaluaron en su encuesta anual a los aeropuertos principales de Norteamérica, y la mayoría concluyó que Newark presta las peores condiciones para los viajeros.

La encuesta anual de JD Power revela que más de treinta mil personas evaluaron negativamente al aeropuerto de Newark, destacando sus deficientes condiciones para los pasajeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta opinión se refleja igualmente en la plataforma de reseñas Yelp, donde el aeropuerto acumula 1.100 calificaciones de una estrella y un promedio inferior incluso al de varias cárceles del área, según la misma publicación.

Como si esto fuera poco, el aeropuerto de Nueva Jersey encabeza los listados nacionales de estrés, alimentación deficiente y frecuencia de interrupciones en la conectividad aérea. Se ubica solo después de Reagan, en Washington D.C., en cuanto a retrasos, de acuerdo con el Bureau of Transportation Statistics.

En 2025, uno 1 cada 3 vuelos del aeropuerto Reagan despegó fuera de horario, lo que señala una tendencia de deterioro general en la calidad del servicio nacional. Pese a estar en una de las zonas metropolitanas de mayor densidad, no consigue igualar la experiencia de otros aeropuertos en comodidad, gastronomía ni eficiencia operativa.

Del malestar general al caso Newark: medidas que agravan la experiencia del pasajero

El fenómeno de insatisfacción que domina Newark se observa, aunque en menor grado, en otros grandes aeropuertos de Estados Unidos. El aeropuerto de Dallas destaca por ser el más extenso del país, con una distancia de 2,4 kilómetros (1,5 millas) entre el control de seguridad y la puerta más alejada, lo que convierte la movilidad interna del recinto en un verdadero desafío para los pasajeros.

A este reto físico se une la escasa oferta gastronómica, según reporteras especializadas consultadas por la publicación, quienes subrayan la dificultad de encontrar comida de calidad fuera de unas pocas zonas seleccionadas.

El aeropuerto de Newark acumula más de mil cien calificaciones de una estrella en Yelp y un promedio peor que varias cárceles del área, según The Atlantic. REUTERS/Daniel Heuer

El aeropuerto de Atlanta Hartsfield-Jackson es el que más tráfico de pasajeros registra en el mundo, con cifras que superan los 100 millones de viajeros anuales. Durante los días de alta afluencia, las esperas en los controles de seguridad pueden extenderse a más de dos horas, de acuerdo con la información recabada por el medio.

Aeropuertos regionales como Lincoln (Nebraska) y Toledo (Ohio), por su parte, presentan otro tipo de inconveniente: su bajo volumen operativo agrava los retrasos ante cualquier incidente, lo que deriva en demoras extensas para los pocos usuarios que dependen de ellos.

El precio, la comida y la infraestructura: factores que amplifican la frustración

Una crónica de The Atlantic registra que, en la mayoría de los aeropuertos estadounidenses, los precios resultan excesivos: en el JFK de Nueva York, un viajero pagó USD 27 por dos barras de proteína y una taza de uvas. La oferta de restaurantes en varias terminales es mínima o inexistente, y el acceso a enchufes funcionales en Newark es casi un lujo.

Las incomodidades aumentan con la presencia de espacios sin limpieza suficiente, ruido persistente y alarmas sin causa. El aeropuerto de Denver alberga una escultura ecuestre de 9,75 metros (32 pies), apodada “Blucifer”, reconocida por su color azul y ojos rojos intensos. En 2006, una parte de la escultura cayó sobre su creador durante el proceso de fabricación y le causó la muerte.

Los retrasos, la mala alimentación y las frecuentes interrupciones sitúan a Newark y Reagan, en Washington D.C., como los peores en puntualidad, según el Bureau of Transportation Statistics. REUTERS/Fabrizio Bensch/Fotografía de archivo

Los desafíos de infraestructura exceden el tamaño o el aspecto. El aeropuerto de Aspen/Pitkin County se encuentra a más de 1.600 metros (una milla) sobre el nivel del mar y está rodeado de montañas. Allí, los pilotos requieren una licencia especial para aterrizar debido a los vientos peligrosos y la pista corta, lo que complica la seguridad operacional dentro de la red aeroportuaria nacional.

Opinión y experiencia de los viajeros: el consenso sobre los aeropuertos más problemáticos

En foros y redes sociales, los estadounidenses discuten a cuál pertenece el título de peor aeropuerto del país. Comparten experiencias y quejas.

El aeropuerto de Charlotte fue concebido como terminal regional y luego superado por el crecimiento demográfico y el aumento de tráfico aéreo. Por su parte, el aeropuerto de Orlando lidera los reportes de pérdida y daño de equipaje, según datos de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

La situación de Newark trasciende lo cuantitativo. Charity Moore, reconocida en plataformas digitales y con 11 años de experiencia como auxiliar de vuelo, lo señaló como el peor del continente en declaraciones a la publicación.

Los altos precios, la falta de enchufes funcionales y la escasez de restaurantes son problemas recurrentes en terminales importantes como JFK y Newark. REUTERS/Daniel Heuer

Las historias de viajeros frecuentes incluyen esperas de hasta nueve horas por vuelos que finalmente fueron cancelados, interrupciones en los servicios básicos y trayectos improvisados de 800 kilómetros (500 millas) por tierra para llegar al destino original.

Estas circunstancias llevan a una evaluación compartida por usuarios y especialistas: la condición de los aeropuertos estadounidenses es un reflejo del deficiente mantenimiento, la sobrecarga estructural y décadas de desinversión pública. Muchos sostienen que “el peor aeropuerto es en el que uno se encuentra”, aunque los registros y la percepción pública señalan, de forma reiterada, a Newark.