Filas en controles de seguridad complicarán viajes en Semana Santa: claves para evitar demoras en el aeropuerto

El cierre parcial inició el 14 de febrero y causó problemas en la financiación de la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional.Atlanta International Airport in Atlanta, Georgia, U.S., March 20, 2026. REUTERS/Megan Varner

El cierre parcial del Gobierno generó largos tiempos de espera en los controles de seguridad de los aeropuertos de todo el país para los viajeros. Según la revista estadounidense People, las autoridades y expertos alertan a quienes planean volar en estas fechas para que extremen precauciones y adapten sus rutinas habituales.

El cierre parcial inició el 14 de febrero y causó problemas en la financiación de la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional. Más de 50.000 empleados de la TSA trabajaron sin cobrar sus sueldos y más de 450 agentes ya han renunciado tras varios impagos.

El cierre parcial inició el 14 de febrero y causó problemas en la financiación de la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional.Maryland, U.S., March 29, 2026. REUTERS/Aaron Schwartz

Debido a esta problemática, los aeropuertos de todo el país sufren escasez de personal y las tasas de ausencia entre los agentes de la TSA que no pueden permitirse trabajar sin remuneración han incrementado, especialmente en los principales centros de conexión.

A principios de marzo, la agencia advirtió que los aeropuertos más pequeños incluso podrían cerrar si las tasas de ausencia continúan aumentando.

Qué hacer si van a viajar en Semana Santa

Quienes tengan previsto viajar en este periodo deben anticipar posibles filas largas en los controles, llegar con mayor antelación al aeropuerto y preparar su documentación y equipaje según la normativa. Esto permite gestionar demoras y facilita el proceso de embarque.

El incremento estacional de pasajeros genera retrasos en el sistema aeroportuario. De acuerdo con la revista People, la Administración de Seguridad en el Transporte, la agencia federal de Estados Unidos, prevé altos niveles de tránsito, lo que puede traducirse en controles más minuciosos y más tiempo de espera para ingresar a las zonas de embarque.

El incremento estacional de pasajeros genera retrasos en el sistema aeroportuario.REUTERS/Aaron Schwartz

Las personas deberán presentarse con dos o tres horas antes del horario de salida. Revisar de antemano la lista de objetos prohibidos y los límites de líquidos y contar con todos los documentos listos facilita el paso por los controles.

Organizar el equipaje de mano, con los dispositivos electrónicos y líquidos de fácil acceso, agiliza la inspección. Es aconsejable consultar las reglas particulares de cada aerolínea y aeropuerto, según sugiere la revista People, para evitar contratiempos.

Para quienes viajan con menores, personas mayores o con movilidad reducida, conviene solicitar asistencia por adelantado. Preparar la identificación, tarjetas de embarque y visados, si corresponde, contribuye a evitar demoras injustificadas y reduce el riesgo de perder vuelos.

Cómo agilizar la seguridad en los aeropuertos

Para acortar los tiempos en los controles, la revista People menciona programas como Clear o el registro de prechequeo de la Administración de Seguridad en el Transporte. Estos servicios permiten a los pasajeros acceder a filas rápidas previa verificación de antecedentes y documentación.

El registro de prechequeo ofrece ventajas como mantener los zapatos y cinturones puestos y no retirar computadoras del equipaje de mano durante la revisión. Inscribirse requiere cumplir procesos formales y pagar una tarifa, lo que puede resultar útil en épocas de alta demanda como Semana Santa o Pascua.