Estados Unidos

La utilización de un dron permitió localizar a un prófugo de la justicia en Colorado

Una operación conjunta de la policía local y del condado dispuso de tecnología aérea, para que agentes localizaran a un hombre con orden de detención en el ático de una vivienda

Guardar
El dron del sheriff del condado de Jefferson permitió localizar en Wheat Ridge a un prófugo oculto en el ático de una vivienda usando tecnología aérea avanzada (KKTV11)

Un dron del sheriff del condado de Jefferson permitió a la policía de Wheat Ridge, en Colorado, localizar a un prófugo de la justicia que se había ocultado en el ático de una vivienda ajena.

La operación culminó con el arresto del sospechoso gracias a la tecnología aérea, y se desarrolló cuando los agentes perseguían a un hombre con una orden de arresto por un delito grave y recibieron autorización de los propietarios para registrar el domicilio, según informó el Wheat Ridge Police Department.

Previamente, la policía de Wheat Ridge detectó el vehículo del sospechoso durante patrullajes proactivos cerca de West 44th Avenue y Dover Street. Tras comprobar mediante fotografía que el hombre visto descendiendo del automóvil era el titular, el oficial lo observó ingresar a una vivienda.

Luego de consultar a los propietarios, el efectivo policial desplegó la búsqueda en el inmueble, de acuerdo con FOX 31 y Storyful. De este modo, la presencia del dron fue crucial: el dispositivo, operado por un piloto de la oficina del sheriff del condado de Jefferson, sobrevoló la casa e identificó la silueta del hombre tendido en el ático.

El video grabado por una cámara corporal y compartido por la policía local, demostró que el sospechoso fue hallado durmiendo entre las vigas y el material de almacenaje.

Vista desde una cámara corporal de un agente policial que muestra las piernas de una persona saliendo de una abertura en el techo sobre cajas de herramientas rojas
La policía de Wheat Ridge recibió autorización de los propietarios antes de desplegar el dron para buscar al sospechoso con orden de arresto por delito grave (Wheat Ridge Police Department)

Despliegue tecnológico: detención inmediata y sin incidentes

El procedimiento se activó cuando un agente de Wheat Ridge solicitó el apoyo de la oficina del sheriff del condado de Jefferson, que desplazó a un operador de dron a la escena. El piloto dirigió el aparato hasta una abertura en el techo, desde donde la cámara térmica detectó movimiento y permitió observar al sospechoso.

Los agentes, ubicados estratégicamente en la planta baja y el exterior, ordenaron al hombre descender; el diálogo grabado por la cámara corporal reflejó cómo este, al bajar, afirmó: “Solo estaba tomando una siesta”. En ese momento, un oficial replicó: “Es un lugar extraño para dormir”.

La coordinación entre los equipos y el uso del dron evitaron cualquier enfrentamiento o intento de fuga. El arresto se produjo en cuanto el sospechoso pisó el suelo, sin que ofreciera resistencia.

Asimismo, las autoridades del lugar no divulgaron la identidad ni los cargos precisos, aunque FOX 31 y ABC 8 confirmaron que existía una orden de detención vigente por un delito grave.

Vista desde una cámara corporal de un hombre de camisa roja y jeans inclinándose sobre un cofre de herramientas rojo en un garaje, con cajas y otros objetos
El operativo en Colorado culminó con el arresto del sospechoso, quien fue hallado dormido en el ático gracias a imágenes captadas por el dron policial (Wheat Ridge Police Department)

Proceso de búsqueda y rol del dron

De acuerdo con el Wheat Ridge Police Department citado por Storyful y FOX 31, el operativo comenzó con un patrullaje de rutina en el que se detectó un vehículo con antecedentes de búsqueda.

El agente, tras confirmar la presencia del propietario, coordinó el ingreso al domicilio con el consentimiento expreso de los dueños de la vivienda. Además, el uso del dron permitió inspeccionar zonas inaccesibles sin poner en riesgo la integridad de los policías ni la de los ocupantes de la casa.

Este dispositivo recorrió el ático, una zona que normalmente requiere intervención manual, y localizó al sospechoso acostado, aparentemente dormido, entre herramientas y cajas.

La intervención fue registrada desde dos ángulos: por la cámara del dron y por la cámara corporal de los agentes, lo que permitió documentar íntegramente la secuencia para fines judiciales y de transparencia institucional. En las imágenes, uno de los oficiales le dijo al detenido: “Pudiste habernos ahorrado una hora, amigo”.

Un hombre con camiseta roja y vaqueros es visible desde la perspectiva de una cámara corporal en un garaje, rodeado de cajas y herramientas rojas
La coordinación entre el Departamento de Policía de Wheat Ridge y la oficina del sheriff del condado de Jefferson facilitó la intervención exitosa en la vivienda (Wheat Ridge Police Department)

Cooperación policial y antecedentes del caso

El caso exhibe la eficacia de la colaboración interinstitucional entre la policía de Wheat Ridge y la oficina del sheriff del condado de Jefferson en la aplicación de tecnología avanzada para la localización y arresto de personas buscadas por la justicia.

Según el reporte del departamento local, el uso del dron facilitó la resolución del operativo en minutos, sin daños a la propiedad ni lesionados, algo que no siempre ocurre en este tipo de búsquedas.

El evento se suma a una tendencia creciente en Estados Unidos, donde el empleo de drones por parte de fuerzas de seguridad ha permitido reducir riesgos en operativos de alto perfil. Fuentes como ABC 8 y el canal FOX 31 subrayaron que la integración de tecnología aérea en patrullajes y allanamientos se tradujo en un incremento en la eficiencia y en la seguridad de los procedimientos.

Temas Relacionados

Wheat Ridge Police DepartmentWheat RidgeColoradoDrones policialesPrófugosEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Crecen los alquileres ilegales cerca del MetLife Stadium en la previa de la Copa Mundial 2026

La demanda internacional genera anuncios irregulares en zonas residenciales de Nueva Jersey, donde aficionados enfrentan multas, anulaciones y estrictas normativas durante la máxima cita deportiva

Crecen los alquileres ilegales cerca del MetLife Stadium en la previa de la Copa Mundial 2026

“¡Hola, preciosa!”: la referencia oculta en el cartel del puente de Brooklyn

La incorporación de una referencia cinematográfica logra estimular el diálogo acerca de la riqueza cultural de la ciudad, aunque muchos ciudadanos manifestaron desconocer el origen y el significado del saludo impreso

“¡Hola, preciosa!”: la referencia oculta en el cartel del puente de Brooklyn

Nueva York y California pierden miles de millones por la llegada de residentes a Florida

El traslado masivo hacia el sur modifica el reparto de recursos, impulsa el desarrollo local y plantea a las zonas de origen el reto de mantener servicios con menos aportantes y caída en la recaudación

Nueva York y California pierden miles de millones por la llegada de residentes a Florida

Ohio da media sanción a ley que limita espectáculos drag y acceso transgénero a baños

La medida aprobada en la Cámara de Representantes refuerza controles sobre presentaciones y uso de instalaciones diferenciadas, mientras organizaciones civiles expresan preocupación por el impacto en los derechos de la comunidad LGBTQ+

Ohio da media sanción a ley que limita espectáculos drag y acceso transgénero a baños

Lanzan el primer programa de salud mental con IA autorizada para prescribir medicamentos psiquiátricos en Utah

El nuevo sistema anunciado por Legion Health permitirá la prescripción asistida digitalmente a usuarios que ya posean una receta previa, bajo una supervisión médica escalonada y con controles de seguridad y consentimiento de los pacientes

Lanzan el primer programa de salud mental con IA autorizada para prescribir medicamentos psiquiátricos en Utah

TECNO

Con 91 años terminó Resident Evil Requiem sin ayuda y usando lápiz y papel

Con 91 años terminó Resident Evil Requiem sin ayuda y usando lápiz y papel

Meta construyó un modelo de IA que predice tu cerebro mejor de lo que vos mismo podrías hacerlo

Bill Gates lanza advertencia: estos son los únicos trabajos que sobrevivirán a la IA

El truco legal y seguro para conectarse a una red WiFi sin saber la contraseña

Meta crea nuevos cargos en IA como ‘AI Builder’: qué significan estos roles

ENTRETENIMIENTO

Así fue como ‘Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette’ encaró la “maldición Kennedy” en su final

Así fue como ‘Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette’ encaró la “maldición Kennedy” en su final

El tráiler de la serie Harry Potter bate récords y se convierte en el más visto en la historia de HBO

Martin Short reaparece en público por primera vez tras la muerte de su hija Katherine

La historia detrás del porqué Morgan Freeman siempre usa aros de oro

Fuego, vandalismo y accidentes casi letales: los trágicos sucesos que marcaron la saga de ‘Harry Potter’

MUNDO

El régimen de Irán eleva la tensión con EEUU: “Estamos esperando a sus soldados en el terreno para atacarlos”

El régimen de Irán eleva la tensión con EEUU: “Estamos esperando a sus soldados en el terreno para atacarlos”

Israel realizó la primera operación transfronteriza con alpinistas para desmantelar objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano

Varios países de Medio Oriente se reunieron en Pakistán para abordar el conflicto en la región

Entre sirenas y templos cerrados: Jerusalén vive una Pascua judía y una Semana Santa bajo la sombra de la guerra con Irán

León XIV abrió la Semana Santa con un llamado a la paz: “¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!”