La utilización de un dron permitió localizar a un prófugo de la justicia en Colorado

El dron del sheriff del condado de Jefferson permitió localizar en Wheat Ridge a un prófugo oculto en el ático de una vivienda usando tecnología aérea avanzada (KKTV11)

Un dron del sheriff del condado de Jefferson permitió a la policía de Wheat Ridge, en Colorado, localizar a un prófugo de la justicia que se había ocultado en el ático de una vivienda ajena.

La operación culminó con el arresto del sospechoso gracias a la tecnología aérea, y se desarrolló cuando los agentes perseguían a un hombre con una orden de arresto por un delito grave y recibieron autorización de los propietarios para registrar el domicilio, según informó el Wheat Ridge Police Department.

Previamente, la policía de Wheat Ridge detectó el vehículo del sospechoso durante patrullajes proactivos cerca de West 44th Avenue y Dover Street. Tras comprobar mediante fotografía que el hombre visto descendiendo del automóvil era el titular, el oficial lo observó ingresar a una vivienda.

Luego de consultar a los propietarios, el efectivo policial desplegó la búsqueda en el inmueble, de acuerdo con FOX 31 y Storyful. De este modo, la presencia del dron fue crucial: el dispositivo, operado por un piloto de la oficina del sheriff del condado de Jefferson, sobrevoló la casa e identificó la silueta del hombre tendido en el ático.

El video grabado por una cámara corporal y compartido por la policía local, demostró que el sospechoso fue hallado durmiendo entre las vigas y el material de almacenaje.

La policía de Wheat Ridge recibió autorización de los propietarios antes de desplegar el dron para buscar al sospechoso con orden de arresto por delito grave (Wheat Ridge Police Department)

Despliegue tecnológico: detención inmediata y sin incidentes

El procedimiento se activó cuando un agente de Wheat Ridge solicitó el apoyo de la oficina del sheriff del condado de Jefferson, que desplazó a un operador de dron a la escena. El piloto dirigió el aparato hasta una abertura en el techo, desde donde la cámara térmica detectó movimiento y permitió observar al sospechoso.

Los agentes, ubicados estratégicamente en la planta baja y el exterior, ordenaron al hombre descender; el diálogo grabado por la cámara corporal reflejó cómo este, al bajar, afirmó: “Solo estaba tomando una siesta”. En ese momento, un oficial replicó: “Es un lugar extraño para dormir”.

La coordinación entre los equipos y el uso del dron evitaron cualquier enfrentamiento o intento de fuga. El arresto se produjo en cuanto el sospechoso pisó el suelo, sin que ofreciera resistencia.

Asimismo, las autoridades del lugar no divulgaron la identidad ni los cargos precisos, aunque FOX 31 y ABC 8 confirmaron que existía una orden de detención vigente por un delito grave.

El operativo en Colorado culminó con el arresto del sospechoso, quien fue hallado dormido en el ático gracias a imágenes captadas por el dron policial (Wheat Ridge Police Department)

Proceso de búsqueda y rol del dron

De acuerdo con el Wheat Ridge Police Department citado por Storyful y FOX 31, el operativo comenzó con un patrullaje de rutina en el que se detectó un vehículo con antecedentes de búsqueda.

El agente, tras confirmar la presencia del propietario, coordinó el ingreso al domicilio con el consentimiento expreso de los dueños de la vivienda. Además, el uso del dron permitió inspeccionar zonas inaccesibles sin poner en riesgo la integridad de los policías ni la de los ocupantes de la casa.

Este dispositivo recorrió el ático, una zona que normalmente requiere intervención manual, y localizó al sospechoso acostado, aparentemente dormido, entre herramientas y cajas.

La intervención fue registrada desde dos ángulos: por la cámara del dron y por la cámara corporal de los agentes, lo que permitió documentar íntegramente la secuencia para fines judiciales y de transparencia institucional. En las imágenes, uno de los oficiales le dijo al detenido: “Pudiste habernos ahorrado una hora, amigo”.

La coordinación entre el Departamento de Policía de Wheat Ridge y la oficina del sheriff del condado de Jefferson facilitó la intervención exitosa en la vivienda (Wheat Ridge Police Department)

Cooperación policial y antecedentes del caso

El caso exhibe la eficacia de la colaboración interinstitucional entre la policía de Wheat Ridge y la oficina del sheriff del condado de Jefferson en la aplicación de tecnología avanzada para la localización y arresto de personas buscadas por la justicia.

Según el reporte del departamento local, el uso del dron facilitó la resolución del operativo en minutos, sin daños a la propiedad ni lesionados, algo que no siempre ocurre en este tipo de búsquedas.

El evento se suma a una tendencia creciente en Estados Unidos, donde el empleo de drones por parte de fuerzas de seguridad ha permitido reducir riesgos en operativos de alto perfil. Fuentes como ABC 8 y el canal FOX 31 subrayaron que la integración de tecnología aérea en patrullajes y allanamientos se tradujo en un incremento en la eficiencia y en la seguridad de los procedimientos.