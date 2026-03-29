La tuberculosis reaparece con fuerza en Estados Unidos y despierta alarma entre profesionales de la salud

El aumento de casos de tuberculosis en Estados Unidos tras la pandemia genera preocupación entre las autoridades sanitarias (Freepik)

La tuberculosis, conocida históricamente como la plaga blanca, ha registrado un aumento sostenido en los Estados Unidos desde el inicio de la pandemia, lo que ha encendido la alerta de las autoridades sanitarias ante el riesgo de brotes y la sobrecarga de los sistemas de salud.

Este repunte se vincula principalmente al efecto rebote de infecciones latentes que no fueron detectadas ni tratadas entre 2020 y 2022, marcando una tendencia contraria al descenso observado al principio de la emergencia por COVID-19.

Según datos informados por el portal estadounidense Fox News Digital, el resurgimiento obliga a reforzar estrategias de detección y prevención, con especial énfasis en poblaciones vulnerables.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2024 se confirmaron más de 10.600 casos de tuberculosis, lo que equivale a tres personas por cada 100.000 habitantes.

Esta cifra representa el mayor registro anual desde 2013 y el tercer incremento consecutivo tras el inicio de la pandemia, según destacó Fox News Digital.

Los CDC registraron más de 10.600 casos de tuberculosis en 2024, el mayor número anual desde 2013 en Estados Unidos (Freepik)

A pesar de este crecimiento, la tasa nacional sigue siendo mucho menor que la global: la Organización Mundial de la Salud estima un promedio de 131 casos por cada 100.000 habitantes en el mundo, es decir, una incidencia unas 40 veces superior a la de Estados Unidos.

El impacto de la pandemia en la vigilancia y tratamiento

El efecto de la pandemia sobre los programas de control y tratamiento de la tuberculosis fue inmediato.

Renuga Vivekanandan, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Creighton y directora médica de CHI Health Physician Enterprise en el Midwest, explicó a Fox News Digital que la interrupción de servicios sanitarios resultó en la suspensión de rutinas de seguimiento.

“Lo que estamos viendo ahora es, en gran medida, un efecto rebote: las infecciones latentes de tuberculosis que no fueron detectadas ni tratadas durante la pandemia ahora se están activando“, indicó la especialista.

Vivekanandan advirtió, además, sobre la incidencia del regreso de los viajes internacionales y el incremento de la inmigración procedente de países con alta carga de tuberculosis en el aumento de casos.

El debilitamiento de los equipos locales y estatales de salud pública también agravó la situación. Muchas regiones carecen aún de personal suficiente para retomar plenamente la vigilancia y el tratamiento, lo que dificulta la contención del avance de la enfermedad.

El resurgimiento de la tuberculosis se relaciona con infecciones latentes no detectadas ni tratadas durante la pandemia de COVID-19 (Freepik)

Características, transmisión y diagnóstico

La tuberculosis es una infección bacteriana curable que afecta principalmente a los pulmones, aunque puede comprometer otros órganos, según información de la Universidad Johns Hopkins citada por Fox News Digital.

La transmisión ocurre por el aire, a través de partículas expulsadas por personas infectadas al toser, hablar o estornudar.

Solo quienes presentan la forma activa pulmonar o de garganta pueden contagiar a otras personas. La fase latente, en la que la bacteria permanece inactiva, no es contagiosa, aunque puede evolucionar a enfermedad activa en entre 5 % y 10 % de los infectados.

Se estima que hasta un 25 % de la población estadounidense ha estado expuesta al bacilo, pero solo una fracción desarrollará la patología activa, de acuerdo con las cifras citadas por Fox News Digital.

El diagnóstico comienza con una prueba cutánea o sanguínea, seguida de estudios de imagen o análisis de esputo para confirmar la enfermedad activa, informan los CDC.

Una representación 3D de bacterias Mycobacterium tuberculosis, las causantes de la tuberculosis, que se muestran agrupadas y dispersas en un fondo oscuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento estándar requiere la administración diaria de antibióticos entre cuatro y seis meses, con medicamentos como isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol.

La falta de adherencia puede favorecer la aparición de cepas resistentes, que exigen terapias más largas, costosas y complejas.

Manifestaciones clínicas y factores de riesgo

La doctora Masae Kawamura, exdirectora de control de tuberculosis en San Francisco y actual miembro de Vital Strategies, precisó que la enfermedad puede afectar cualquier órgano del cuerpo, pero provoca daño pulmonar en más del 80 % de los casos, lo que la hace especialmente peligrosa por su capacidad de transmisión aérea.

Los síntomas incluyen tos, dolor torácico, cansancio, debilidad, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso. Algunos pacientes presentan molestias leves o confunden la tos ocasional con alergias o resfriados, advirtió Kawamura. En casos graves, puede haber expectoración con sangre.

Los grupos de riesgo comprenden a quienes han nacido o viajan frecuentemente a países con alta incidencia, personas que viven en condiciones de hacinamiento, individuos inmunosuprimidos, pacientes con diabetes, desnutrición o consumo excesivo de tabaco y alcohol, así como bebés y niños.

Los casos de tuberculosis alcanzan su nivel más alto en una década en Estados Unidos (Freepik)

Estrategias de prevención y desafíos pendientes

La Fuerza de Tareas de Servicios Preventivos de Estados Unidos recomienda limitar el tamizaje a personas en alto riesgo, en lugar de aplicarlo a toda la población, según Fox News Digital.

La tuberculosis no tratada presenta una mortalidad cercana al 50 %, lo que subraya la importancia de identificar y tratar infecciones latentes antes de que evolucionen a formas activas y contagiosas.

Para las autoridades de salud, el desafío es doble: fortalecer la vigilancia epidemiológica y garantizar el acceso a diagnóstico y tratamiento oportunos, elementos clave para evitar nuevos brotes y proteger a los sectores más vulnerables.