El streamer Braden Peters es investigado tras disparar a caimán en los Everglades

Las imágenes muestran a dos streamers disparando sobre un caimán en una zona de humedales, mientras uno de ellos consulta si el animal sigue con vida (@DramaAlert)

Braden Peters, más conocido como Clavicular en redes sociales, se encuentra bajo investigación de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) tras la publicación de un video donde aparece junto a Andrew Mora (apodado “Cuban Tarzan”) disparando repetidamente a un caimán en los Everglades de Florida.

El episodio ocurrió a bordo de un airboat y fue transmitido en directo, generando una rápida reacción por parte de las autoridades estatales. La FWC confirmó en su cuenta oficial de X que sus agentes “están revisando el incidente y proporcionarán información adicional cuando esté disponible”, según recogió Miami Herald.

En las imágenes, Peters y su grupo se acercan a un caimán flotando entre lirios. Antes de abrir fuego, Peters pregunta si el animal está muerto, mientras se observa ajustando su cabello ante la cámara de su teléfono. “¿Entonces podemos dispararle?”, consulta.

El conductor del airboat responde: “Puedes hacer prácticamente lo que quieras”. Acto seguido, Peters y Mora descargan más de veinticinco balas sobre el reptil, según precisó Miami Herald. El video no registra señales claras sobre el estado real del caimán antes de los disparos.

Las autoridades ambientales de Florida evalúan si la conducta de los influencers constituye una violación a la normativa de protección de fauna silvestre (clavicular0)

Contexto de los protagonistas y reacción en redes

Durante la transmisión, Mora dice sobre su compañero de viaje: “solo quiere disparar a algo… está ansioso”, una frase que ilustra la actitud del grupo y la aparente falta de motivación legítima para el acto, de acuerdo con los extractos publicados por Miami Herald. En las redes, la repercusión fue inmediata.

Parte del público respaldó la acción utilizando el término “moggeó”, un anglicismo surgido en foros en línea que alude a la dominación o humillación pública, aplicado en este caso a la agresión contra el animal. Otros usuarios, en cambio, expresaron indignación y exigieron una sanción ejemplar para los responsables.

El vicegobernador de Florida, Jay Collins, intervino en la discusión pública y condenó el comportamiento de los implicados. En X, afirmó: “La vida silvestre y las vías fluviales de Florida merecen respeto, no ser usadas para crear contenido en redes. Mientras esté bajo mi responsabilidad, cualquiera que abuse de la fauna en Florida será responsabilizado con todo el peso de la ley. Espero ver cargos presentados contra quienes desprecien abiertamente nuestras leyes”, según citó Miami Herald.

Las publicaciones del incidente generaron tanto defensa como rechazo en plataformas digitales, intensificando el debate sobre los límites del contenido viral (clavicular0)

Regulación estatal y antecedentes del streamer

La legislación de Florida establece que solo los cazadores con permisos especiales pueden capturar o abatir caimanes, y únicamente durante una temporada limitada en verano.

La normativa prohíbe hostigar, matar o herir a estos animales fuera de esas condiciones. Las infracciones pueden derivar en penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 5.000 dólares, según lo estipulado por la ley estatal y reportado por Miami Herald.

Peters es conocido por sus transmisiones en la plataforma de livestreaming Kick, donde asegura obtener ingresos superiores a los 100.000 dólares mensuales. Además, Miami Herald recordó que, a comienzos de este año, Peters fue filmado en una fiesta en Miami Beach durante la reproducción de una canción de Kanye West con contenido antisemita, hecho que también provocó controversia en redes sociales.

La ley local restringe severamente la caza de caimanes, mientras el principal involucrado acumula episodios polémicos y una amplia audiencia en redes (Broward Sheriff's Office)

Detención por un hecho ajeno al tiroteo

Horas después de la publicación del video, Peters fue arrestado en Fort Lauderdale. Sin embargo, la detención estuvo relacionada con cargos menores de agresión, derivados de una pelea previa entre su pareja y la streamer Jenny Popach, y no con el caso del caimán.

Según reportó Miami New Times, la investigación por la agresión al animal sigue abierta y, hasta el momento, las autoridades no presentaron cargos formales por ese hecho.