Estados Unidos

El conflicto en Irán agrava la crisis de los agricultores de California

La guerra en Medio Oriente intensifica los problemas económicos y logísticos de los productores californianos, que ya enfrentaban sequías, altos costos y baja rentabilidad antes del estallido internacional

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La guerra en Irán genera un impacto económico inmediato en la agricultura de California por el alza de precios y la disrupción logística
La guerra en Irán genera un impacto económico inmediato en la agricultura de California por el alza de precios y la disrupción logística

La guerra en Irán, iniciada hace cuatro semanas, ha provocado un impacto severo en la economía agrícola de California, con efectos inmediatos en los precios, la logística y la rentabilidad de miles de productores.

El conflicto ha alterado rutas comerciales clave, incrementado los costos de envío y encarecido insumos esenciales como el diésel y los fertilizantes.

La empresa Sequoia Nut Co., dirigida por Bikram Hundal, experimentó cómo la incertidumbre comercial afectó sus operaciones cuando parte de su cargamento de frutos secos, valuado en USD 1,7 millones, destinado a Dubái, debió ser desviado hacia puertos en los Países Bajos y Argelia debido a los riesgos en el Golfo Pérsico.

El resto de las 300 toneladas de nueces californianas fue descargado en Fujairah, lejos de los combates pero también de los compradores previstos.

El costo de enviar un contenedor a la región se ha triplicado, alcanzando los USD 7.500, una cifra que compromete la liquidez de las empresas obligadas a pagar a los productores mientras los clientes postergan o cancelan compras.

El conflicto altera rutas comerciales clave para los frutos secos californianos y obliga a desviar cargamentos con pérdidas millonarias (REUTERS/Pilar Olivares)
El conflicto altera rutas comerciales clave para los frutos secos californianos y obliga a desviar cargamentos con pérdidas millonarias (REUTERS/Pilar Olivares)

Hundal explicó que las empresas de frutos secos “tendrán que esperar para cobrar” y que los compradores han solicitado “no enviar más mercancía hasta nuevo aviso”.

Un efecto directo del conflicto es el encarecimiento del diésel, que en California supera los USD 7,26 por galón (3,78 litros), más de dos dólares por encima del precio registrado un mes atrás.

Este aumento repercute tanto en el transporte como en la operación de maquinaria agrícola, encareciendo toda la cadena de producción.

El alza en el precio de los fertilizantes, que ha llegado hasta un tercio respecto al mes anterior, eleva la preocupación sobre los costos futuros de los alimentos.

Estados Unidos produce la mayoría de los fertilizantes nitrogenados, pero importa alrededor de la mitad de la urea que emplea, principalmente de Oriente Medio.

El costo del envío de contenedores a Medio Oriente se triplica, lo que afecta la liquidez y la planificación financiera de los productores agrícolas (REUTERS/Pilar Olivares)
El costo del envío de contenedores a Medio Oriente se triplica, lo que afecta la liquidez y la planificación financiera de los productores agrícolas (REUTERS/Pilar Olivares)

La economista Veronica Nigh precisó que todos los fertilizantes nitrogenados provienen del amoníaco, sustancia que se fabrica a partir de gas natural, y que la mitad del suministro exportable de urea mundial procede de esa región, la cual atraviesa el vulnerable Estrecho de Ormuz. El cierre de plantas en países como Bangladesh ha generado temor a una posible escasez global.

Este contexto podría afectar primero a países con menores recursos, pero también a los consumidores estadounidenses si los precios no se estabilizan pronto.

Nigh recordó que tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 el encarecimiento de los alimentos se debió al peso de ambos países como exportadores de granos, mientras que la crisis actual impacta en un insumo básico para la producción agrícola global.

Impacto sobre cultivos y exportaciones californianas

California, líder agrícola de Estados Unidos, informó en 2024 una producción superior a los USD 60 mil millones. Sin embargo, la volatilidad de los mercados y la caída de la demanda en Oriente Medio han agravado la situación de productores locales.

En 2025, el valor de las trece principales exportaciones agrícolas al mercado chino cayó un 64 %, equivalente a USD 1.000 millones, según la Universidad de California en Davis.

El precio del diésel en California supera los USD 7,26 por galón, lo que incrementa significativamente los gastos de transporte y operación agrícola (REUTERS/Mike Blake)
El precio del diésel en California supera los USD 7,26 por galón, lo que incrementa significativamente los gastos de transporte y operación agrícola (REUTERS/Mike Blake)

La guerra ha reducido drásticamente el consumo en Oriente Medio, donde la inseguridad ha limitado actividades y eventos.

Productos como almendras, nueces y pistachos, considerados referentes de calidad en la región, han enfrentado cancelaciones y desvíos de envíos hacia China, India o Europa, generando excedentes y ventas a precios reducidos.

Durante el Ramadán (17 de febrero al 19 de marzo), tradicionalmente una época de alta demanda, cerca de 70.000 toneladas de nueces —alrededor del 10 % de la producción anual californiana— quedaron sin mercado o fueron redistribuidas con dificultad.

El director ejecutivo de la Junta de la Nuez de California, Robert Verloop, apuntó: “La vida no es igual, y los negocios tampoco”.

Estrategias y medidas de apoyo ante la crisis

Productores como Sal Parra Jr., responsable de dos grandes fincas en el Valle Central, han optado por almacenar la mayor cantidad de fertilizante posible ante el riesgo de escasez de UAN-32, un fertilizante líquido esencial.

Parra explicó que existen métodos para optimizar el uso de fertilizantes, aunque suelen requerir una inversión considerable y cierto grado de innovación para mantener competitividad.

Productores agrícolas implementan estrategias de almacenamiento y optimización de insumos frente a la volatilidad de los precios y la amenaza de escasez (Los Angeles Times)
Productores agrícolas implementan estrategias de almacenamiento y optimización de insumos frente a la volatilidad de los precios y la amenaza de escasez (Los Angeles Times)

Buena parte de los contratos agrícolas se celebra a precios fijos, lo que obliga a los productores a absorber los sobrecostos actuales.

Parra advirtió que, si los precios se mantienen elevados, muchos cultivos podrían ver caer sus ventas, ya que los consumidores optarían por productos más económicos o reducirían su consumo.

Ante este panorama, el sector agrícola solicitó ayuda federal. El año pasado, la administración Trump destinó USD 12 mil millones en asistencia de emergencia, de los cuales USD 1.000 millones se dirigieron a cultivos especializados de California.

Además, se concedió una exención para permitir la venta nacional de E15, una gasolina con 15 % de etanol hecho a partir de maíz estadounidense.

Las asociaciones del sector también solicitan la eliminación de aranceles sobre fertilizantes importados, como los procedentes de Marruecos, para aliviar el costo de los insumos.

Consecuencias para los consumidores y el comercio global

La inestabilidad derivada de la guerra y la disrupción comercial ya impactan la cadena alimentaria global. Si la situación se prolonga, los consumidores estadounidenses podrían enfrentar incrementos en los precios de frutas, verduras y frutos secos.

Los efectos del conflicto repercuten en la cadena de suministros y el mercado internacional, complicando aún más el panorama para los agricultores de California (Los Angeles Times)
Los efectos del conflicto repercuten en la cadena de suministros y el mercado internacional, complicando aún más el panorama para los agricultores de California (Los Angeles Times)

El sector agrícola de California, proveedor clave para Estados Unidos y varios mercados internacionales, trabaja con urgencia para adaptarse y evitar una escasez generalizada.

Expertos y autoridades consideran que mantener la actividad agrícola es una cuestión de seguridad nacional y alimentaria. Mientras tanto, las exportaciones continúan en suspenso y las estrategias de emergencia han pasado a ser rutina para un sector acostumbrado a retos, pero actualmente ante una crisis sin precedentes.

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