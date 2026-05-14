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Londres fue reconocida como la capital mundial de la cultura: el impacto de la distinción internacional

Desde museos gratuitos hasta una escena artística vibrante y abierta a todos, la capital británica,elegida por el ranking global de Time Out, demuestra cómo la diversidad y el acceso universal inspiran a residentes y visitantes a vivir nuevas experiencias

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Pintura acuarela de la Elizabeth Tower (Big Ben), el Palacio de Westminster y una cabina telefónica roja en Londres. Una farola iluminada y una persona de espaldas completan la escena bajo un cielo nublado.
Londres encabeza el ranking mundial de cultura tras recibir el reconocimiento de Time Out en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Londres ha sido reconocida como la mejor ciudad del mundo para la cultura después de encabezar el ranking global de Time Out, que evaluó la calidad, variedad y accesibilidad de su escena cultural. El reconocimiento refuerza el rol central de la cultura en la vida de la capital británica y su capacidad de atraer visitantes internacionales, según informó la BBC.

Londres recibió este galardón en junio de 2026 por decisión de Time Out, que basó su elección en los resultados de una encuesta realizada a más de 24.000 habitantes de distintas ciudades y en el análisis de un panel de expertos.

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La capital británica destacó por la amplitud, diversidad y proximidad de su oferta cultural, con particular énfasis en el acceso gratuito a museos y en la presencia de eventos que incluyen arte, teatro, festivales y música en vivo.

Vista callejera de Londres con un autobús rojo de dos pisos en una calle mojada, una cabina telefónica roja en primer plano y una gran bandera británica ondeando.
El acceso gratuito a museos y galerías distingue a la capital británica en la escena global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diversidad y el acceso cultural en Londres

Según el medio citado, uno de los principales atractivos de Londres es la variedad de experiencias culturales disponibles para el público. Es posible acceder tanto a grandes salas de conciertos y museos de prestigio internacional como a espacios independientes y escenarios que apoyan a nuevos talentos.

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La vicealcaldesa de cultura y sectores creativos, Justine Simons, subrayó que en la ciudad se puede “ver de todo”, desde arte urbano en barrios populares hasta exposiciones en la Tate Modern o presentaciones en pequeños locales. El dinamismo de disciplinas creativas y artísticas caracteriza a la metrópoli.

La diversidad artística convierte a Londres en un referente para visitantes internacionales. EFE/ANDY RAIN
La diversidad artística convierte a Londres en un referente para visitantes internacionales. EFE/ANDY RAIN

Lewis Corner, director de contenidos de Time Out UK, recalcó el “increíble acceso gratuito a algunas de las mejores instituciones del mundo”.

De acuerdo con la investigación, el 90 % de los londinenses valoraron la accesibilidad y el coste asequible del arte en la ciudad. Corner atribuyó este resultado a las políticas que favorecen el acceso universal, consolidando a la capital como un entorno abierto y equitativo en materia cultural.

Opiniones y experiencias sobre el impacto cultural

La oferta cultural de Londres impulsa el turismo y dinamiza la economía local. REUTERS/Hollie Adams/File Photo
La oferta cultural de Londres impulsa el turismo y dinamiza la economía local. REUTERS/Hollie Adams/File Photo

El medio recogió testimonios de protagonistas del panorama local. Simons afirmó que “la cultura es nuestro ADN en Londres” y mencionó su “aporte de 64.000 millones de libras esterlinas a la economía londinense”. Destacó, además, que la oferta cultural es la principal razón por la que llegan turistas a la ciudad.

La artista drag Ginger Johnson consideró justificada la distinción y describió a Londres como un lugar donde “nunca estás a más de una calle” de un espectáculo excepcional, como la Ópera Nacional, o de espacios alternativos, como bares de drag. Señaló que el contraste y la convivencia de estas propuestas hacen que la cultura londinense sea rica y emocionante.

La música callejera Sherika Sherard expresó que Londres es un entorno ideal “para encontrarse a uno mismo y vivir nuevas experiencias”. Compartió que actuar en la calle le permitió relacionarse mejor con los demás y experimentar de primera mano la diversidad de la ciudad.

Museo de Historia Natural de Londres
La convivencia de espacios alternativos y grandes instituciones define la experiencia cultural londinense

Turismo cultural y comparativa global

La designación de Londres como la mejor ciudad para la cultura coincide con el creciente peso del turismo cultural. Tanto Time Out como el medio resaltan que la cultura es el motivo principal que atrae a los turistas a la capital del Reino Unido.

A nivel internacional, París obtuvo el segundo puesto y Nueva York el tercero en el ranking de Time Out, consolidando a estas ciudades como referentes mundiales.

Calle de Londres con autobús rojo de dos pisos, cabina telefónica roja, peatones y edificios históricos. La bandera del Reino Unido ondea sobre un edificio.
El aporte económico de la cultura en Londres supera los 64.000 millones de libras esterlinas anuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la llegada de turistas procedentes de Francia a Londres aumentó en un 60% respecto al año anterior, lo que subraya el impacto de sus atractivos culturales y el reconocimiento internacional de su escena artística.

El acceso gratuito a museos y galerías no solo distingue a la capital británica, sino que sigue siendo fundamental para garantizar que toda la población pueda participar y beneficiarse de una oferta cultural diversa y dinámica.

Planeta Juan en Londres
El reconocimiento internacional refuerza el papel central de la cultura en la identidad de la capital británica - crédito @PlanetaJuan

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