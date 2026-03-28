Los Ángeles toma una decisión histórica sobre restaurar, demoler o reconstruir el muelle de Hermosa Beach

El muelle de Hermosa Beach enfrenta una encrucijada tras el informe que detalla daños estructurales acumulados desde 1965 ( Wiki Commons)

El futuro inmediato del muelle de Hermosa Beach se encuentra en el centro de una encrucijada para la costa del condado de Los Ángeles. Un reciente informe técnico expuso que los daños acumulados desde su construcción en 1965 han colocado a la estructura al borde de su vida útil, obligando a las autoridades municipales a sopesar alternativas que van desde la restauración multimillonaria hasta la demolición o la reconstrucción total.

El diagnóstico, elaborado por JMC² Engineering, firma especializada en ingeniería civil, concluye que los costes de mantenimiento para los próximos 45 años podrían superar los USD 210 millones, una cifra que excede con creces el presupuesto habitual para infraestructura pública en la ciudad y que muestra la magnitud del desafío financiero y social.

Mantener el muelle durante ese periodo supondría un desembolso superior a USD 210 millones, según JMC² Engineering, mientras que la reconstrucción completa costaría entre USD 45 y 58,6 millones.

La disyuntiva afecta tanto a la viabilidad económica como a la continuidad de un elemento central para la identidad y la vida comunitaria del área.

El informe, citado por Daily Breeze, medio local de información general, y por el portal informativo regional Easy Reader & Peninsula, detalla que el deterioro estructural del muelle se ha agravado por la exposición constante a la corrosión marina y la fatiga de materiales, agravada por reparaciones parciales que ya no resultan efectivas.

El documento advierte que el estado actual de la estructura no garantiza condiciones seguras para el uso público prolongado. Esta situación representa una preocupación central para el ayuntamiento de Hermosa Beach, que interpreta el diagnóstico como un llamado urgente a la acción.

Más allá de su función estructural, el muelle de Hermosa Beach constituye el epicentro de la vida pública y cultural de la ciudad. Durante seis décadas, la estructura ha sido escenario de actividades recreativas, encuentros familiares y eventos deportivos.

Uno de los elementos destacados es el Paseo de la Fama de los Surfistas, una iniciativa que reconoce a las figuras más relevantes del surf regional mediante unas 60 placas de bronce instaladas a lo largo del muelle, reforzando el vínculo entre la comunidad y su tradición marítima.

Evaluación técnica: escenarios y desafíos económicos

La reconstrucción completa del muelle de Hermosa Beach se perfila como la opción más viable, con un costo estimado entre USD 45 y 58,6 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evaluación realizada por JMC² Engineering sitúa al muelle en una categoría de “mal estado o muy mal estado”, reflejando décadas de desgaste bajo condiciones ambientales adversas. El análisis plantea tres alternativas principales: la demolición total de la estructura, una restauración profunda y continuada o la reconstrucción íntegra con materiales modernos.

La opción de demolición, aunque reduciría el gasto inmediato, implicaría la desaparición definitiva de un punto de referencia costero y la pérdida de un espacio de cohesión social y cultural.

La alternativa de restauración integral prevé una inversión estimada de USD 210 millones repartida en 45 años, aunque los especialistas advierten que la cifra podría aumentar debido a la inflación —por ejemplo, por el incremento en el costo de materiales y mano de obra— y a las dificultades técnicas asociadas a la intervención sobre estructuras envejecidas expuestas a ambientes marinos agresivos.

En contraste, la reconstrucción completa surge como la opción más viable desde el punto de vista financiero y técnico, con un rango de costos de USD 45 y 58,6 millones, según cálculos de Daily Breeze.

El ingeniero SanClemente, consultado por Easy Reader & Peninsula, subrayó: “Los costos de reparación tienden a incrementarse en el tiempo debido a la complejidad de trabajar sobre una base deteriorada y los cambios en los estándares de seguridad y construcción”.

Esta perspectiva refuerza la necesidad de una decisión estratégica que contemple tanto la sostenibilidad presupuestaria como la preservación de la infraestructura costera.

Dimensión social y valor patrimonial del muelle

La demolición del muelle generaría la pérdida de un espacio clave para la vida social y cultural de Hermosa Beach (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de demolición ha generado una respuesta inmediata entre residentes y visitantes, quienes consideran que la desaparición del muelle supondría una pérdida para el tejido social y la memoria colectiva de Hermosa Beach.

El debate público se intensificó en torno a la necesidad de ponderar los recursos municipales con la conservación de un patrimonio que representa parte de la identidad de la ciudad.

El muelle y el Paseo de la Fama de los Surfistas se han consolidado como referentes en la vida social local, al albergar actos que van desde competencias de surf hasta festividades comunitarias. Estas actividades fortalecen los lazos entre habitantes y visitantes y mantienen vivo el vínculo con la tradición marítima de la ciudad.

Medidas inmediatas y consulta ciudadana

Mientras se define el camino definitivo a seguir, el ayuntamiento de Hermosa Beach ha dispuesto la asignación de USD 3,5 millones para reparaciones urgentes en 2026. El objetivo es garantizar la seguridad y el acceso al muelle durante el periodo de deliberación.

La decisión de remitir el proyecto a la Comisión de Obras Públicas responde a la necesidad de profundizar el análisis técnico y financiero antes de comprometer recursos a largo plazo.

El informe de JMC² Engineering anticipa que el mantenimiento sucesivo implicará una carga fiscal creciente, no solo por el aumento de los costos materiales y de mano de obra, sino por la complejidad de intervenir sobre una estructura que ya muestra signos avanzados de desgaste debido a la acción del ambiente marino.

Las alternativas en discusión —demolición, restauración o reconstrucción— han polarizado a la opinión pública, promoviendo foros ciudadanos, consultas vecinales y campañas de sensibilización que buscan influir en la decisión final.

El proceso de consulta se presenta como una oportunidad para redefinir el modelo de administración de bienes públicos en Hermosa Beach y fomentar la participación ciudadana y la transparencia en la asignación de fondos.

Perspectivas de renovación urbana y repercusión en el entorno

La revisión en curso a cargo de la Comisión de Obras Públicas marcará el ritmo y el alcance de la intervención sobre el muelle, en un escenario donde cualquier resolución supondrá una transformación significativa del paisaje urbano y del perfil turístico de Hermosa Beach.

El muelle, tras ser declarado en condiciones críticas por el informe técnico, enfrenta un escenario en el cual la restauración podría superar los USD 210 millones, mientras que la reconstrucción se estima entre USD 45 y 58,6 millones.