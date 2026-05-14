Estados Unidos

Persecución, vuelco y dos heridos en un operativo por secuestro en Miami-Dade

El intento de fuga de un sospechoso terminó cuando la policía local lo interceptó, provocando un choque con otro vehículo estacionado, personas heridas y la recuperación de la víctima en una zona residencial

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Un secuestro en el noroeste de Miami-Dade derivó en una persecución policial que terminó con un vehículo volcado y varios heridos (NBC News)

Una persecución policial que siguió a un secuestro en el noroeste de Miami-Dade culminó la tarde del miércoles con un vehículo volcado, varios heridos y la recuperación de la víctima, según informó la Patrulla de Carreteras de Florida al medio NBC Miami.

El incidente movilizó a diferentes fuerzas de seguridad, desató escenas de caos en calles residenciales y generó daños materiales significativos, como constató la investigación posterior.

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Un SUV Land Rover Range Rover Sport rojo está volcado en una calle, con un oficial de policía de pie junto a él y vidrios rotos en el suelo
El choque involucró una camioneta Dodge roja y un Nissan Altima, ocasionando daños materiales importantes en la intersección de Northwest 18th Avenue y 86th Street (WPLG 10)

La acción alcanzó su punto álgido cuando, tras un corto seguimiento, un agente ejecutó una maniobra PIT —una técnica de intervención que busca inmovilizar vehículos en persecución— en la intersección de Northwest 18th Avenue y 86th Street.

De acuerdo con WSVN, el impacto provocó el vuelco de la camioneta Dodge roja, que colisionó contra un Nissan Altima estacionado y lanzó por los aires a un hombre, quien luego quedó tendido en el suelo antes de ser detenido por las autoridades. Las cámaras de algunos medios registraron la imagen del sospechoso esposado y retirado en una camilla del lugar.

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Dos paramédicos mueven a una persona en una camilla por la calle. Detrás se ven un SUV policial con luces intermitentes y una ambulancia de Miami-Dade Fire Rescue
Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el conductor sospechoso salió despedido del vehículo antes de ser detenido bajo custodia policial (NBC Miami)

Dos heridos fueron trasladados al hospital y la víctima fue recuperada

Durante el incidente, dos personas resultaron heridas y recibieron atención médica inmediata. Según la información del Miami-Dade Fire Rescue, ambos pacientes fueron trasladados al Jackson Memorial Hospital para su evaluación, informó el canal WSVN.

Hasta el cierre de las primeras horas de investigación, las autoridades no precisaron la gravedad de las lesiones ni clarificaron si la víctima y el sospechoso mantenían algún vínculo previo.

El suceso comenzó cuando la Patrulla de Carreteras de Florida acudió a la zona de Northwest 22nd Avenue y 103rd Street en busca del vehículo involucrado, tras recibir el reporte de que la víctima permanecía en la parte trasera de la Dodge y que el conductor circulaba a gran velocidad, según reconstruyó Telemundo 51.

Al interceptar el vehículo, el conductor se negó a detenerse e inició la huida, dando pie a la breve persecución que terminó violentamente en Northwest 18th Avenue y 86th Street.

Un SUV 2021 Land Rover Range Rover Sport rojo volcado de lado en una calle oscura, con su parte inferior expuesta y tres personas de pie cerca
Testigos relataron escenas de caos y tensión, comparando el episodio con una 'película' tras el choque y persecución en calles residenciales (CBS Miami)

Testigos describieron un caos y graves daños materiales en la escena

Vecinos y testigos presenciales relataron momentos de tensión y escenas “de película”. Estra González y Cynthia Hulett, propietarias del Nissan Altima que resultó dañado, contaron a WSVN que escucharon el fuerte impacto y salieron de su casa para constatar la magnitud del choque. “Fue como una película”, explicó González. Su hija agregó: “Estaban intentando detener la Ram roja y el policía la golpeó; giró y cayó sobre nuestro auto”.

La secuencia quedó registrada en varias cámaras de vigilancia, permitiendo observar cómo el conductor salió despedido del vehículo antes de ser rodeado por patrullas con las luces encendidas, de acuerdo con las imágenes difundidas por CBS News.

Hulett mostró a CBS News los daños en su automóvil, con el costado del pasajero completamente destruido. “Creo que el daño es importante. Por todo el lado del pasajero, podría darse por perdido”, afirmó.

El vehículo fue retirado por una grúa después de varias horas, mientras que las secuelas del hecho continuaban siendo evidentes para los residentes.

Sedán rojo oscuro con la puerta trasera derecha y ventana destrozadas, aparcado en el césped frente a una valla blanca por la noche
La investigación sobre el secuestro y la persecución en Miami-Dade continúa abierta, sin que hayan sido divulgadas las identidades de los involucrados por la policía (NBC Miami)

Investigación abierta y sin divulgación de identidades

De momento, las autoridades no revelaron los nombres del sospechoso ni de la víctima, ni tampoco precisaron si existía una relación entre ambos, según declaró la policía al medio WPLG 10.

Tras el vuelco, el sospechoso fue detenido sin que se reportaran nuevos incidentes y la víctima fue recuperada a salvo, como detalló la Patrulla de Carreteras de Florida en diálogo con Telemundo 51.

El caso sigue bajo investigación por parte de las fuerzas del orden en Miami-Dade, que mantienen abiertas varias líneas para esclarecer tanto la motivación del secuestro como las circunstancias exactas del desenlace operativo.

Un SUV rojo volcado con ventana rota yace al lado de una camioneta policial negra K-9, con dos oficiales uniformados observando el lugar del choque
En el operativo policial lograron rescatar a una víctima, pero vecinas sufrieron la peor parte por el saldo material del incidente (WPLG 10)

La persecución y el desenlace, documentados por cámaras de vigilancia y reporteros en el lugar, ofrecen un retrato de la rápida respuesta policial en situaciones de alta peligrosidad, y dejaron el saldo de dos heridos, uno de ellos trasladado en camilla bajo custodia.

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