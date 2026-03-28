Estados Unidos

Se publicó la foto policial de Tiger Woods tras su accidente con vuelco en Florida que derivó en cargos por conducir bajo los efectos del alcohol

El golfista fue fotografiado en la comisaría del Condado de Martin después de un accidente ocurrido cuando intentaba adelantar a un camión, hecho que reanimó la atención pública sobre sus incidentes viales previos

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La publicación de la foto policial de Tiger Woods tras el accidente en Florida reaviva el debate sobre su historial vial y judicial
La publicación de la foto policial de Tiger Woods tras el accidente en Florida reaviva el debate sobre su historial vial y judicial

La publicación de la foto policial de Tiger Woods tras su último accidente vial en Florida ha vuelto a poner al golfista en el centro de la atención pública. La imagen, difundida poco después del suceso, muestra a Woods en la comisaría del Condado de Martin, donde fue trasladado tras verse involucrado en un accidente con vuelco. El episodio, ocurrido el viernes por la tarde, ha reavivado el debate sobre la relación del deportista con la conducción y los episodios judiciales que han salpicado su carrera.

Las circunstancias del accidente fueron reportadas por la Oficina del Sheriff del Condado de Martin, que detalló que el incidente sucedió poco después de la 1 p. m., cerca de Jupiter Island, en una zona frecuentada por Woods. El golfista, de 15 títulos mayores en su haber, manejaba solo un Land Rover cuando, según la versión oficial, intentó adelantar a un camión de limpieza que remolcaba un pequeño remolque. El conductor del camión, al advertir el intento de rebase a alta velocidad, trató de orillarse en la estrecha carretera de dos carriles. En ese momento, el vehículo de Woods golpeó la parte trasera del remolque, perdió el control y terminó volcando sobre el lado del conductor, dando varias vueltas hasta quedar detenido más adelante en la vía.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, Woods logró salir del vehículo por la puerta del lado del pasajero. A pesar de la violencia del accidente, no presentó heridas, al igual que el otro conductor involucrado. Las imágenes del Land Rover volcado fueron difundidas por medios locales, como WPTV, que confirmaron la ausencia de lesiones graves en el deportista. Este suceso ocurrió en South Beach Road, una vía conocida por su estrechez y tránsito frecuente de vehículos pesados.

Vista exterior de un coche SUV negro estacionado. A la izquierda, árboles verdes y un cielo azul. A la derecha, asfalto y parte de una acera
Tiger Woods sufrió un accidente con vuelco cerca de Jupiter Island cuando intentó adelantar a un camión en South Beach Road aunque las autoridades confirmaron que no sufrió heridas y salió ileso

Las acciones de la policía tras el accidente han sido objeto de escrutinio público. El sheriff John M. Budensiek, del Condado de Martin, ofreció una rueda de prensa horas después para aclarar las circunstancias del siniestro. Budensiek informó que Woods parecía “letárgico en el lugar de los hechos debido a la sustancia que había consumido” y que “mostraba signos de estar bajo los efectos del alcohol”. Sin embargo, el propio sheriff precisó que, en la cárcel, Woods arrojó “cero” en la prueba de alcoholemia, descartando así la presencia de alcohol en su organismo al momento del incidente. Pese a ello, Woods fue acusado formalmente de conducir bajo la influencia del alcohol con daños a la propiedad y de negarse a someterse a un análisis de orina, cargo que suele agravar la situación legal de los implicados en estos casos.

Según la información proporcionada, Woods fue trasladado a la cárcel del Condado de Martin tras el accidente y posteriormente liberado bajo fianza. Los agentes no pudieron determinar si el golfista llevaba el cinturón de seguridad en el momento del vuelco. La investigación inicial se centró en el supuesto consumo de sustancias, aunque la prueba de alcoholemia resultó negativa y la negativa de Woods a realizar el análisis de orina dejó abierta la posibilidad de otras sustancias no detectadas en la sangre. El sheriff Budensiek especificó que, a pesar de los síntomas, “las autoridades no sospechaban que el alcohol estuviera involucrado en este caso, y eso se confirmó en la cárcel”.

Este accidente vuelve a poner bajo los focos el historial de incidentes viales de Tiger Woods. En 2021, el golfista sufrió un grave accidente en Los Ángeles que le ocasionó lesiones significativas y requirió una intervención quirúrgica. Aquel suceso, que también involucró la pérdida de control de un vehículo, marcó un antes y un después en la carrera deportiva de Woods, obligándolo a una larga recuperación y a replantearse su futuro en el golf profesional. Además, en 2009 se registró otro episodio controvertido cerca de su residencia en Florida, lo que ha generado paralelismos con el accidente más reciente.

SUV negro volcado en su costado en una carretera asfaltada, con su parte inferior expuesta. Un hombre, boca de incendios y árboles están a la derecha
Woods fue acusado formalmente de conducir bajo los efectos del alcohol y de negarse a un análisis de orina tras el accidente

A pesar de estos antecedentes, Woods había regresado recientemente a la competición. Su participación en la final de la TGL esta semana representó su retorno a los torneos tras más de un año alejado de las canchas. En ese evento, defendió los colores del equipo Jupiter Links GC, que perdió frente al Los Angeles Golf Club, según reportaron medios locales. La reaparición de Woods en el circuito fue vista como un indicio de recuperación y estabilidad, aunque el nuevo incidente vuelve a sembrar dudas sobre su estado físico y emocional.

En cuanto al estado actual de la investigación, las autoridades han señalado que se proporcionarán actualizaciones adicionales a medida que avance el proceso. La atención sigue centrada en los resultados de los análisis toxicológicos y en la reconstrucción exacta del accidente, así como en el cumplimiento de las medidas legales impuestas al golfista tras su liberación bajo fianza. La evolución del caso dependerá de los hallazgos de la policía y de la decisión de Woods respecto a colaborar con los exámenes solicitados por la justicia.

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