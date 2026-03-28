Nueva York concede un reembolso de USD 1.000 por hijo a todas las familias que declaren impuestos

El Empire State Child Credit otorga hasta USD 1.000 por hijo como reembolso incluso a familias de Nueva York sin ingresos declarados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las familias con hijos menores en Nueva York podrán recibir esta temporada de impuestos un beneficio económico ampliado: el Empire State Child Credit otorgará hasta USD 1.000 por hijo como reembolso en efectivo, incluso a hogares sin ingresos declarados, según detalló The New York Times.

El nuevo esquema elimina restricciones previas y busca aliviar el impacto del elevado costo de vida en la ciudad y el estado durante la primavera.

De acuerdo con la regulación vigente, todos los hogares con hijos menores de cuatro años que cumplan los requisitos recibirán USD 1.000 por cada hijo, mientras que para hijos de entre cuatro y 16 años el monto será de USD 330.

Así, una familia con un niño pequeño y otro en edad escolar podrá acceder a una devolución conjunta de USD 1.330 en su declaración de este año. El estado anunció que, desde el próximo ciclo impositivo, el monto para hijos de cuatro a 16 años aumentará a USD 500.

El Empire State Child Credit renovado introduce un cambio central: la reembolsabilidad total del crédito. Los padres pueden recibir el reembolso íntegro en efectivo aunque no hayan registrado ingresos imponibles, siempre que cumplan con los requisitos mínimos establecidos.

Antes de esta reforma, muchas familias de bajos recursos quedaban excluidas del beneficio total, lo que limitaba el alcance de la ayuda fiscal.

El programa exige que el solicitante haya residido en Nueva York durante todo el año calendario y, al 31 de diciembre de 2025, tener al menos un hijo menor de 17 años.

Tanto quien declara como los niños deben poseer un número de Seguridad Social válido o, en su defecto, un número de identificación fiscal reconocido por las autoridades tributarias estatales.

Para acceder al beneficio máximo, el ingreso anual declarado no debe superar los USD 75.000 para personas solteras o cabezas de familia, ni los USD 110.000 para parejas casadas que presentan la declaración conjunta.

Estos límites, publicados por The New York Times, se adaptan a la realidad de las familias trabajadoras y permiten que sectores de la clase media previamente excluidos accedan a montos proporcionales.

La escala de reducción gradual garantiza que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan, en un contexto de inflación persistente y aumento de los precios básicos en el estado.

La ampliación del crédito responde a la presión de organizaciones sociales y expertos de centros de investigación reconocidos en políticas públicas, quienes han señalado la importancia de fortalecer la seguridad económica de los hogares con niños.

Para recibir el crédito, es obligatorio presentar la declaración de impuestos estatal antes del 15 de abril. Esta condición aplica tanto para quienes no tuvieron ingresos el año anterior como para quienes dependen de sistemas de asistencia como SNAP (cupones de alimentos), SSI (seguro de ingreso suplementario) o ayudas estatales para la vivienda.

El reembolso no se asigna automáticamente: solo quienes completan la declaración en el plazo previsto podrán percibir el beneficio.

La compatibilidad del crédito con otros programas de ayuda es un aspecto central del rediseño. El reembolso no afecta la elegibilidad para asistencia alimentaria, médica o de vivienda. El objetivo, según The New York Times, es asegurar que el incentivo no represente una traba para el acceso a otras prestaciones estatales o federales.

El monto máximo de USD 1.000 por hijo es el eje del programa, pero existen escalas para hijos mayores y familias con ingresos superiores a los límites base, garantizando cobertura a una amplia franja de la población.

Las autoridades fiscales estatales han destacado que este rediseño permite redirigir recursos hacia quienes asumen los mayores costos de la crianza en un entorno de presión inflacionaria y dificultades para acceder a vivienda y servicios.

Ampliación del Empire State Child Credit: impacto y próximos ajustes

Para hijos de entre cuatro y 16 años, el monto crecerá de USD 330 a USD 500 a partir del próximo ciclo impositivo en Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reforma del Empire State Child Credit posiciona a Nueva York entre los estados con mayor cobertura y monto efectivo en créditos fiscales para familias con hijos.

Al suprimir barreras previas y adoptar un modelo completamente reembolsable, la política se alinea con tendencias nacionales que buscan reducir la inseguridad alimentaria y mejorar el bienestar infantil mediante incentivos fiscales directos.

El incremento proyectado, que elevará a USD 500 el monto por hijo de cuatro a 16 años a partir del próximo año fiscal, ampliará todavía más el alcance del beneficio.

Esta actualización forma parte de un ajuste planificado que, según los responsables del programa, busca adaptar el apoyo estatal al contexto económico actual y a las necesidades cambiantes de las familias.

La administración tributaria de Nueva York recordó que el plazo para presentar la declaración y acceder al crédito culmina el 15 de abril. Quienes gestionen la devolución en tiempo y forma podrán sumar una ayuda a su presupuesto anual, lo que contribuirá a aliviar las dificultades asociadas a la crianza, especialmente en hogares con niños menores de edad.

Para determinar el monto exacto al que puede acceder cada familia, se recomienda consultar la plataforma oficial de la autoridad tributaria estatal, el Departamento de Impuestos de Nueva York, o acudir a asesores tributarios autorizados, quienes podrán analizar el caso en función de la edad y cantidad de hijos, así como del nivel de ingresos declarado.

La experiencia de la temporada pasada mostró que la simplificación de los requisitos y la eliminación de topes mínimos de ingresos permitió que miles de hogares previamente excluidos recibieran el crédito por primera vez. Según datos del propio estado, el beneficio alcanzó a un número récord de familias, lo que refuerza el impacto de la reforma en la reducción de la desigualdad infantil.

Requisitos clave y recomendaciones para acceder al beneficio

El beneficio requiere presentar la declaración estatal antes del 15 de abril, incluso en familias que reciben SNAP, SSI o ayudas de vivienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para asegurar el acceso al Empire State Child Credit, los solicitantes deben residir en Nueva York durante todo el año fiscal, tener al menos un hijo menor de 17 años con número de Seguridad Social o identificación fiscal válida y presentar la declaración de impuestos estatal antes del 15 de abril; la omisión de cualquiera de estos elementos impedirá la acreditación del beneficio.

Las consultorías registradas y el colegio profesional de especialistas en temas fiscales recomiendan revisar con antelación la documentación requerida y, en caso de dudas, utilizar los servicios de asesoría gratuita disponibles en la ciudad y el estado.

La información oficial y las calculadoras de créditos están disponibles en la página de la autoridad tributaria estatal, el Departamento de Impuestos de Nueva York, lo que facilita la planificación financiera de las familias interesadas.

El Empire State Child Credit, en su versión renovada, actúa como medida de apoyo directo y compatible con otras ayudas, diseñada para responder a las demandas de equidad y cobertura adaptada al costo de vida actual en los hogares con niños de Nueva York.