Los hospitales de Florida lideran en seguridad del paciente a nivel nacional

Vista aérea del HCA Florida Kendall Hospital en Miami, con su moderna fachada y el acceso a su Sala de Emergencias, rodeado de vegetación tropical y áreas de estacionamiento. (HCA Florida Kendall Hospital )

Los hospitales de los condados de Miami-Dade y Broward fueron reconocidos entre los centros médicos con mayor desempeño en seguridad del paciente a nivel nacional, una distinción que, según el análisis de la firma especializada en análisis sanitario Healthgrades, citado por el medio estadounidense Miami Herald, refleja la reducción de riesgos clínicamente comprobados, como infecciones y errores médicos.

Los resultados del informe sitúan a múltiples instituciones de la región en el 10% superior del país en prevención de complicaciones y mantienen a Florida como uno de los estados con mayor número de hospitales galardonados en 2024.

Healthgrades destacó que 438 hospitales en 40 estados lograron ser incluidos este año en su listado de aquellos centros mejor evaluados en materia de seguridad del paciente. En ese universo nacional, Florida, Texas y California concentran la mayor cantidad de hospitales que cumplen con los estándares más elevados en prevención de caídas, infecciones hospitalarias y errores derivados de procedimientos.

Estos factores, junto con otras complicaciones, constituyen el 78% de los incidentes de seguridad reportados, según el informe difundido por Miami Herald.

Los hospitales de Miami-Dade y Broward destacan en el ranking nacional por sus altos estándares de seguridad del paciente, según Healthgrades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reconocimiento resulta de un análisis de tres años de datos del programa federal de seguro médico de Estados Unidos, Medicare, y la evaluación de “indicadores de seguridad del paciente”, definidos por la Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica, agencia del gobierno federal de Estados Unidos.

Healthgrades afirma que los pacientes atendidos en hospitales premiados tuvieron “una probabilidad significativamente menor de experimentar los cuatro indicadores de seguridad del paciente (ISP) más comunes: caída con fractura, colapso pulmonar postquirúrgico, infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéteres y úlceras por presión adquiridas durante la hospitalización”.

Dos hospitales de Miami-Dade sobresalen en rankings nacionales por tercer año consecutivo

En el sur de Florida, el desempeño de HCA Florida Kendall Hospital y HCA Florida Aventura Hospital —según Healthgrades— los ubica “entre el 5% de los mejores hospitales” del país en materia de seguridad del paciente. Este es el tercer año consecutivo en que ambos hospitales logran esta distinción, lo que demuestra la implementación constante de prácticas clínicas basadas en la evidencia y un entorno centrado en el paciente.

El HCA Florida Aventura Hospital se alza majestuosamente en esta vista aérea. Destaca su arquitectura moderna y su ubicación en el vibrante paisaje urbano del sur de Florida. (El HCA Florida Aventura Hospital)

El HCA Florida Kendall Hospital logró ingresar a la lista en cursiva 50 Mejores Hospitales de Estados Unidos de Healthgrades en 2024, seleccionada entre el 1% de los hospitales con más alta calidad clínica continua. Por su parte, HCA Florida Aventura Hospital fue incluido por tercer año consecutivo en la nómina en cursiva 100 Mejores Hospitales de Estados Unidos, ubicándose en el 2% de la elite sanitaria, según el informe.

El edificio del hospital HCA Florida se alza entre palmeras y jardines verdes.

La institución comunicó al Miami Herald: “Esta distinción refleja nuestro compromiso constante de brindar atención segura y de alta calidad, poniendo a los pacientes en el centro de todo lo que hacemos. Es un testimonio de la labor de nuestros médicos, enfermeros y demás personal que trabajan a diario para garantizar los mejores resultados posibles para nuestras comunidades”.

Baptist Health y hospitales de Hialeah destacan por su seguridad clínica

En Coral Gables, el Doctors Hospital, parte de Baptist Health South Florida, principal red de salud sin fines de lucro del sur de Florida, y ubicado en 5000 University Dr., también figura entre el 5% de los hospitales con mejores estándares de seguridad del paciente en Estados Unidos, según Healthgrades, reveló el Miami Herald.

Otro grupo de centros de salud con alto desempeño incluye tres hospitales que anteriormente integraban el sistema Steward Health Care System y ahora forman parte de Healthcare Systems of America. El Hospital Coral Gables aparece por tercer año consecutivo entre el 10% de los hospitales más seguros; el Hospital Hialeah, en el 5% superior nacional; y el Hospital General Palmetto, dentro del 10% según Healthgrades.

El exterior del Larkin Community Hospital Palm Springs Campus en Hialeah, destacando su entrada principal y el cartel distintivo de la institución bajo un cielo parcialmente nublado. (Larkin Community Hospital )

El Larkin Hospital Palm Springs, en Hialeah, obtuvo por segunda vez seguido el reconocimiento que lo posiciona en el 5% de los hospitales estadounidenses con mejores indicadores de seguridad.

La directora ejecutiva del campus, Yoely Hernandez, detalló al Miami Herald: “La seguridad del paciente orienta todo lo que hacemos, y obtener esta distinción nuevamente subraya el enfoque de nuestro equipo en la clínica, la responsabilidad y la compasión.

El edificio del Coral Gables Hospital se alza majestuoso con sus palmeras adornando la entrada principal en un día soleado.

Agradecemos a nuestros empleados por su labor y a nuestros pacientes y a la comunidad por la confianza que depositan en nuestro hospital”.

El Memorial Healthcare System y hospitales de Broward mantienen estándares elevados

En relación con Broward County, tres hospitales del Memorial Healthcare System, principal sistema público hospitalario de Broward, fueron destacados: Memorial Hospital Miramar y Memorial Regional Hospital —con sedes en Miramar y Hollywood—, que figuran ambos en el 5% superior en términos de seguridad, mientras que el Memorial Hospital Pembroke se ubica en el 10% superior y recibió el premio en 2024. Estas instituciones integran el sistema de salud pública que atiende preferentemente al sur del condado.

La imagen muestra la fachada exterior del Hospital Memorial Pembroke, con su edificio principal color melocotón y beige, rodeado de jardines y su entrada principal techada de azul.

Shane Strum, director ejecutivo interino de Memorial y de Broward Health, red sanitaria pública del condado, señaló en un comunicado al Miami Herald: “Estos reconocimientos de Healthgrades reflejan la dedicación de nuestros médicos, enfermeros y equipos de atención, quienes trabajan incansablemente cada día para brindar atención segura y de alta calidad a nuestros pacientes y a la comunidad”.

La fachada del Memorial Regional Hospital, un centro de atención médica crucial en la región, exhibe sus modernas instalaciones y el acceso a la sala de emergencias para el público.

Entre los hospitales privados de Broward, el Holy Cross Hospital de Fort Lauderdale fue ubicado por Healthgrades entre el 10% de los mejores en seguridad del paciente. Taren J. O’Brien, directora de enfermería de Holy Cross Health, subrayó al Miami Herald:

La entrada principal del HCA Florida Westside Hospital, un centro médico dedicado a servir a la comunidad con atención de calidad.

“Este reconocimiento refleja la vigilancia, el trabajo en equipo y la responsabilidad que nuestro personal aporta a cada interacción con el paciente, así como la cultura de seguridad que hemos construido en toda nuestra organización”.

El edificio del Coral Gables Hospital se alza majestuoso con sus palmeras adornando la entrada principal en un día soleado.

El HCA Florida Westside Hospital en Plantation y el HCA Florida Woodmont Hospital de Tamarac integran el 5% de los hospitales mejor calificados en seguridad, condición que ambos alcanzan por tercer año consecutivo, según Healthgrades.