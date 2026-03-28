Lanzan el primer programa de salud mental con IA autorizada para prescribir medicamentos psiquiátricos en Utah

Legion Health implementa un sistema que reduce tiempos y costos en la renovación de recetas médicas psiquiátricas mediante IA bajo control médico.

La empresa estadounidense Legion Health anunció que, desde el próximo mes, lanzará el primer programa autorizado a nivel mundial que permitirá a sistemas de inteligencia artificial prescribir medicamentos psiquiátricos de mantenimiento a pacientes en Utah. De acuerdo con The New York Post, la iniciativa busca disminuir los tiempos de espera y los costos vinculados a la renovación de recetas, un desafío en Utah, donde los 29 condados registran un déficit grave de profesionales médicos.

El funcionamiento del programa

El costo de acceso al sistema será de USD 20 mensuales y, en esta etapa inicial, estará restringido a pacientes que ya cuenten con una receta previa emitida por un médico humano para antidepresivos de bajo riesgo.

Según el plan, las primeras 250 prescripciones estarán supervisadas directamente por médicos; las siguientes 1.000 serán objeto de revisiones posteriores, y solo después de superar esa fase la inteligencia artificial podrá operar de manera autónoma, detalló The New York Post. Este control progresivo busca minimizar riesgos y generar confianza entre pacientes y profesionales.

El mecanismo exige el consentimiento expreso del paciente y la verificación de identidad antes de cada consulta, que se realiza a través de una aplicación o un navegador web. Además, el usuario es notificado de que la interacción será con un agente de inteligencia artificial.

Durante la consulta, la inteligencia artificial efectúa una revisión de seguridad de dos minutos enfocada en interacciones medicamentosas, efectos secundarios y señales psiquiátricas de alarma. El sistema sigue un principio de cautela: cualquier dato que active una alerta deriva el caso de inmediato a un médico humano y el paciente puede solicitar revisión profesional en cualquier momento.

Sobre los riesgos para los pacientes, Daniel Wilson, cofundador de Legion Health, señaló en NYNEXT: “El mayor riesgo es que tendrán que pagar USD 300 de su bolsillo, manejar dos horas y esperar de dos semanas a dos meses para ver a alguien que solo puede renovarles una receta”.

Daniel Wilson, cofundador de Legion Health advierte que el mayor riesgo para pacientes en Utah sigue siendo el acceso limitado a médicos humanos, que genera demoras y altos costos.

Cómo se diferencia Legion Health de otros intentos tecnológicos en salud

La propuesta de Legion Health se desmarca de intentos fallidos y polémicos en la intersección de tecnología y salud, como Theranos o el frustrado proyecto Haven de Amazon, y se asemeja a modelos consolidados de telemedicina, entre ellos Teladoc.

Arthur MacWaters, cofundador de Legion Health, explicó en NYNEXT que el objetivo a largo plazo es “crear al ‘médico con IA’ no como una caja negra que lo hace todo, sino como una combinación de IA, médicos y clínicas que pueda gestionar tareas específicas de forma segura, transparente y a gran escala”.

MacWaters considera que “no hay suficientes médicos humanos en el planeta para cubrir todas las necesidades de salud que existen”, según declaraciones recogidas por The New York Post. Por esta razón, las soluciones tradicionales presentan errores asociados a la sobrecarga de los profesionales, quienes pueden atender hasta treinta pacientes diarios y operar con sistemas informáticos obsoletos.

En contraste, la inteligencia artificial ofrece ventajas concretas frente a los médicos: no se fatiga, no olvida antecedentes clínicos y es capaz de analizar expedientes completos en segundos para identificar interacciones peligrosas.

MacWaters remarcó su convicción respecto al futuro de este modelo: “Cada paciente va a tener inteligencia artificial trabajando a su favor en cinco años”, declaró a The New York Post.

A diferencia de propuestas tecnológicas fallidas en salud, el modelo de Legion Health integra inteligencia artificial, médicos y clínicas bajo un estricto marco regulatorio.

Utah crea un laboratorio legal de innovación en inteligencia artificial médica

Utah encabeza en Estados Unidos la regulación y adopción de inteligencia artificial en el ámbito médico. Margaret Woolley Bussee, directora ejecutiva del Departamento de Comercio del Estado, afirmó en The New York Post que buscan “forjar un camino propio” en materia regulatoria. Por esta razón, el estado implementó “sandboxes” regulatorios que permiten probar nuevas tecnologías antes de exigirles el cumplimiento total de las normativas vigentes.

A diferencia de Utah, estados como Nueva York impulsan la prohibición de sistemas de inteligencia artificial, incluidos agentes como ChatGPT, para responder incluso consultas básicas sobre salud. Según The New York Post, esta disparidad normativa podría conducir en pocos años a una fragmentación del sistema de salud: cruzar de un estado a otro supondrá enfrentar marcos regulatorios incompatibles; en algunos, la inteligencia artificial actuará como asistente médico, mientras que en otros seguirá prohibida.