La Copa Mundial 2026 impulsa el auge de los alquileres temporarios y encarece el alojamiento en Estados Unidos

El auge de los alquileres temporarios y la hotelería en Estados Unidos responde al impulso de la Copa Mundial FIFA 2026 y al incremento en la demanda de alojamiento urbano (REUTERS/Brian Snyder)

El auge de los alquileres temporarios y la hotelería en las principales ciudades de Estados Unidos revela un cambio estructural en el mercado del alojamiento, impulsado por la Copa Mundial de la FIFA 2026 y con énfasis en quienes logran alquilar sus propiedades en el área triestatal.

El evento deportivo global ha generado una presión inédita sobre tarifas y disponibilidad, forzando a plataformas digitales y a propietarios a ajustar su oferta para maximizar ingresos. Al mismo tiempo,visitantes y residentes enfrentan un encarecimiento sostenido y escasez de alternativas, según Oxford Economics y el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

El mercado del alojamiento en las ciudades sede del Mundial enfrenta una demanda extraordinaria que, en las últimas semanas, ha derivado en aumentos tarifarios que duplican o triplican los valores habituales en hoteles y alquileres temporarios.

Esta dinámica ha sido documentada por la plataforma de análisis AirDNA, que monitorea el comportamiento de alquileres de corto plazo e informa que, en Nueva York y alrededores, la ocupación superó el 90% en fechas clave del torneo, con precios promedio por noche que alcanzaron los USD 800 en propiedades céntricas, frente a los USD 350 de temporadas previas.

En contraste, el acceso a opciones asequibles se ha restringido para los visitantes con presupuestos medios o bajos, consolidando un escenario excluyente.

Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, en 2025 el volumen de turistas internacionales disminuyó un 5,4% respecto al año anterior, con una caída del 22% en visitantes procedentes de Canadá, lo que significó una reducción de cuatro millones de viajeros.

La llegada de turistas brasileños, segmento de alto gasto, también cayó de forma significativa, agravando el déficit. Este retroceso encendió alertas en el sector turístico, que observó cómo otros destinos internacionales crecían a tasas de dos dígitos en el mismo periodo, según la consultora internacional STR Global.

Impacto del Mundial en alojamiento urbano

Los anuncios de alquiler temporario en la zona triestatal de Nueva York crecieron un 48%, según datos de Zillow, reflejando la alta competencia entre anfitriones y hoteles (REUTERS)

El impacto inmediato del torneo se refleja en un mercado de alojamiento tensionado por el flujo masivo de visitantes: el aumento de aficionados eleva la ocupación y las tarifas, a la vez que la oferta disponible no cubre la demanda y deja fuera a sectores que antes accedían a opciones razonables.

Los principales beneficiados son los propietarios que, gracias a la demanda inédita, obtienen ingresos excepcionales por el alquiler de sus inmuebles en las ciudades sede.

La apertura de la Copa Mundial 2026 ha marcado un punto de inflexión en la dinámica inmobiliaria de urbes como Nueva York, Miami y Los ángeles, donde la demanda de hospedaje supera con creces la oferta tradicional. Datos del portal inmobiliario Zillow muestran que, en la zona triestatal de Nueva York, la publicación de anuncios de alquiler temporal aumentó un 48% en comparación con el mismo periodo del año anterior, impulsando una competencia feroz entre anfitriones y hoteles.

Al mismo tiempo, los requisitos de alquiler se han endurecido y las tarifas mínimas se han multiplicado, según precisó la empresa de análisis inmobiliario Redfin.

La presión sobre el mercado ha obligado a los viajeros a anticipar sus reservas con varios meses de antelación o a recurrir al alojamiento compartido para amortiguar el impacto en el costo. Tanto hoteles como propietarios particulares han optado por establecer estadías mínimas más largas y restringir la disponibilidad a reservas grupales, lo que limita aún más el acceso a quienes viajan solos o en pequeños grupos.

En las localidades más demandadas, la ocupación supera los niveles históricos y los precios continúan en alza, de acuerdo con la plataforma de análisis AirDNA.

Oportunidades económicas y reactivación turística

El evento generará un impacto económico estimado en USD 30.000 millones y prevé hasta 30 millones de visitantes indirectos en todo el país, según Oxford Economics (Los Ángeles Times)

La Copa Mundial de la FIFA 2026, programada entre el 11 de junio y el 19 de julio, representa una oportunidad estratégica para revitalizar la industria turística de Estados Unidos.

Según estimaciones de la consultora Oxford Economics, el evento podría generar un impacto económico directo de hasta USD 30.000 millones, con la previsión de siete millones de asistentes a los estadios y hasta 30 millones de visitantes indirectos entre turistas, familiares, delegaciones y personal técnico.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) prevé que este flujo extraordinario dinamice no solo la hotelería y los alquileres temporarios, sino también el comercio, el transporte y la gastronomía en las ciudades sede.

El área triestatal, especialmente Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut, concentra una parte sustancial de la oferta de viviendas aptas para alquiler temporario, y emerge como el principal foco de beneficios para quienes poseen propiedades disponibles en el mercado.

De acuerdo con el análisis de la consultora internacional STR Global, los ingresos por alquiler temporario en el área triestatal han superado por más del doble los niveles registrados en temporadas anteriores, consolidando la tendencia a la concentración del beneficio en propietarios y operadores con capacidad de respuesta ágil ante el incremento de la demanda.

Desafíos urbanos y gestión del alojamiento

El fenómeno de encarecimiento y escasez de alojamiento instala un nuevo desafío para la gestión urbana en las ciudades anfitrionas. Residentes locales enfrentan tanto la presión de precios como la transformación de viviendas familiares en alojamientos temporarios, lo que complica el acceso a la vivienda tradicional y modifica la dinámica de los barrios.

Organizaciones comunitarias, como Housing Justice for All, han advertido sobre la necesidad de políticas públicas que regulen el mercado durante eventos de alta demanda para evitar desplazamientos y garantizar la disponibilidad para la población residente.

La saturación de la infraestructura y los servicios públicos, sumada al flujo inédito de turistas, obliga a las autoridades locales a implementar medidas de contingencia para atender la movilidad, la seguridad y la convivencia urbana.

El análisis de datos recientes de la plataforma de análisis AirDNA y el portal inmobiliario Zillow, citado por medios estadounidenses como The Wall Street Journal, confirma que la tendencia de aumento de precios y ocupación persiste sin señales de reversión inmediata.