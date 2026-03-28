Estados Unidos refuerza su presencia en Medio Oriente: desplegó el buque USS Tripoli con 3.500 marinos a bordo

Estados Unidos desplegó el buque de asalto anfibio USS Tripoli en Medio Oriente (X: CENTCOM)

Estados Unidos desplegó el buque de asalto anfibio USS Tripoli junto a cerca de 3.500 marinos, de acuerdo a lo confirmado este sábado por el Comando Central (CENTCOM, por sus siglas en inglés), reforzando su presencia militar en Medio Oriente en un contexto de elevada tensión por la guerra contra el régimen de Irán.

El envío del USS Tripoli responde a la necesidad de fortalecer la capacidad operativa de Estados Unidos tras un mes de enfrentamientos con Irán. Según Centcom, la nave llegó el 27 de marzo al área bajo su responsabilidad, aunque no se divulgó la ubicación exacta. El buque actúa como buque insignia del Grupo Anfibio Tripoli y de la Unidad de Expediciones Marinas 31, aportando recursos tácticos y de transporte, además de marinos preparados para responder a una posible intensificación del conflicto.

El despliegue busca garantizar la disuasión y el apoyo logístico ante ataques cada vez más frecuentes y la amenaza de una ampliación de operaciones en el estrecho de Ormuz. Desde finales de febrero, las hostilidades han provocado un incremento de bajas y han exigido una mayor movilidad táctica por parte de la Marina de Estados Unidos.

Cerca de 3.500 soldados van a bordo del USS Tripoli (X: CENTCOM)

La guerra comenzó el 28 de febrero de 2026 y ha dejado 13 soldados estadounidenses muertos y casi 300 militares heridos, según cifras de funcionarios estadounidenses. Los ataques contra posiciones estadounidenses y sus aliados han aumentado, al tiempo que el régimen persa continúa atacando a países del golfo Pérsico y mantiene el cierre del estratégico estecho de Ormuz pese a las advertencias del presidente Donald Trump.

El portavoz iraní Ebrahim Zolfagari, citado por medios locales, advirtió que la guerra “será un desastre militar para Estados Unidos”. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó ataques con misiles y drones contra supuestos emplazamientos estadounidenses en Dubái y aseguró que estas acciones han provocado numerosas víctimas.

Aviones Lockheed Martin F-35 Lightning II en la cubierta de vuelo del buque de asalto anfibio USS Tripoli (REUTERS/Edgar Su)

Sin embargo, el Centcom negó categóricamente estos reportes y declaró: “Ningún personal de EE.UU. ha sufrido ataques en Dubái; el régimen iraní está fabricando mentiras en redes sociales para esconder la realidad de que sus capacidades militares están innegablemente degradadas”.

En un ataque reciente a una base aérea en Arabia Saudí, al menos 12 militares estadounidenses resultaron heridos, según funcionarios estadounidenses. Dos de los heridos se encontraban en estado grave.

Mientras el USS Tripoli reforzaba el despliegue estadounidense, el portaaviones USS Gerald Ford, considerado el mayor del mundo, arribó al puerto de Split, Croacia, para una escala de mantenimiento tras casi nueve meses operando en Medio Oriente y el Caribe, según la embajada de Estados Unidos en Croacia.

La escala técnica fue necesaria tras un incendio ocurrido el 12 de marzo en la lavandería del portaaviones, que dejó dos tripulantes heridos y afectó 100 camas, de acuerdo con información de la Marina. El periodo de revisión implica una reducción temporal de la presencia naval de Estados Unidos en la región.

El USS Gerald Ford, junto al portaaviones Abraham Lincoln, fue relevante en acciones conjuntas de Estados Unidos e Israel contra posiciones iraníes en Medio Oriente. Además, durante su despliegue, participó en operaciones antidrogas en el Caribe, interviniendo embarcaciones y bienes vinculados a objetivos sancionados.

El portaaeronaves estadounidense 'USS Gerald R. Ford' atracó en Croacia para tareas de mantenimiento

La embajada de Estados Unidos en Croacia subrayó que la parada técnica fortalece la relación bilateral e ilustra la importancia estratégica de mantener activos navales listos en un momento de movilidad y ajuste logístico.

En el terreno político, la administración del presidente Donald Trump mantiene la presión militar sobre Irán al tiempo que ha abierto canales indirectos de negociación con la mediación de Pakistán, según fuentes oficiales. Trump anunció la postergación hasta el 6 de abril del ultimátum que exige a Irán desbloquear el estrecho de Ormuz, advirtiendo que, de no haber avances en las negociaciones, se considerará atacar infraestructuras energéticas iraníes.

La escalada bélica ha afectado la política interna en Estados Unidos, elevando el precio de los combustibles y generando fuertes debates sobre la implicación militar en el extranjero, situación que ha tensado la relación entre Washington y sus socios de la OTAN.