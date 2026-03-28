Un ataque iraní contra una base en Arabia Saudita dejó al menos a 12 soldados estadounidenses heridos

Una imagen satelital muestra aviones en la Base Aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita el 21 de febrero de 2026 (REUTERS)

Un ataque con misiles iraníes hirió el viernes al menos a 12 militares estadounidenses y dañó varios aviones en la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita. Dos de los soldados resultaron gravemente heridos.

Según confirmaron funcionarios estadounidenses a la agencia The Associated Press, el ataque, que incluyó un misil y drones iraníes, impactó aviones de reabastecimiento estadounidenses.

La base aérea Príncipe Sultán ya había sido blanco de ataques previos. El sargento Benjamin N. Pennington, de 26 años, resultó herido en un ataque el 1 de marzo y falleció días después. Es uno de los 13 militares estadounidenses muertos en la guerra hasta la fecha.

Imágenes satelitales que muestran los daños en la aeronave fueron difundidas por internet. El incidente fue reportado también por The Wall Street Journal y Reuters, a la espera de la confirmación oficial por parte del gobierno estadounidense.

El Comando Central de Estados Unidos informó que más de 300 militares han resultado heridos desde el inicio del conflicto hace un mes. La mayoría se ha reincorporado al servicio, pero 30 permanecen fuera de combate y 10 están gravemente heridos.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, saludan durante el solemne traslado de los restos del sargento del Ejército estadounidense Benjamin Pennington, quien falleció el 8 de marzo a causa de las heridas sufridas durante un ataque iraní el 1 de marzo en la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita, el 9 de marzo de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

La central nuclear de Bushehr, en el sur de Irán, fue atacada este viernes por tercera vez en menos de dos semanas en una operación conjunta atribuida a Israel y Estados Unidos.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, expresó preocupación por la proximidad de actividades militares al sitio nuclear y advirtió sobre el riesgo de un accidente radiológico de gran magnitud si el reactor resultara dañado. Grossi reiteró su llamado a ejercer la máxima contención militar en la zona para reducir la posibilidad de una catástrofe nuclear.

La administración Trump ofreció a Irán un plan de alto el fuego de 15 puntos, con Pakistán como intermediario. Irán niega la existencia de negociaciones, mientras mantiene el control del estrecho de Ormuz, lo que ha elevado los precios del combustible y alterado la economía global.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró tras una reunión con los ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Francia, que Estados Unidos “puede lograr todos sus objetivos sin tropas terrestres”.

Respecto a los nuevos despliegues en Medio Oriente, subrayó: “Siempre estaremos preparados para darle al presidente (Donald Trump) la máxima flexibilidad y la máxima oportunidad para adaptarse a las contingencias que puedan surgir”.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con la prensa tras una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7 con países socios (Brendan Smialowski/Reuters)

A su vez, en referencia a la respuesta oficial iraní sobre un diálogo en busca de paz en la región sumó: “Todavía no la hemos recibido”. El jefe de la diplomacia estadounidense detalló que ha habido un intercambio de mensajes e indicios sobre una disposición a hablar de ciertos temas por parte del régimen iraní.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria del régimen iraní lanzó una amenaza directa tras los ataques israelí-estadounidenses contra dos de las principales siderúrgicas de Irán. El comandante de la Fuerza Aeroespacial, Mayid Musavi, afirmó vía X: “Ustedes mismos iniciaron el juego con fuego y los ataques contra infraestructuras. Esta vez la ecuación ya no será ‘ojo por ojo’; ¡Esperen!”.

Musavi recomendó a los empleados de empresas industriales vinculadas a Estados Unidos e Israel abandonar de inmediato sus lugares de trabajo para no poner en riesgo sus vidas, en una advertencia interpretada como amenaza explícita de represalias contra infraestructura regional.

Los ataques afectaron las siderúrgicas de Mobarakeh y Juzestán, según autoridades iraníes, que reportaron daños materiales pero no víctimas mortales. La ofensiva representa un cambio en el tipo de objetivos militares, dirigiéndose hacia infraestructuras clave del país. Irán ha respondido en jornadas previas con el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos en Israel y otros países de Oriente Medio.

(Con información de The Associated Press y REUTERS)