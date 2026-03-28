Mundo

Tras sufrir un incendio durante su despliegue en Medio Oriente, el portaaviones USS Gerald Ford llegó a Croacia para trabajos de mantenimiento

Esta escala permite comprobar su estado técnico después de un periodo prolongado en el mar y resalta su función estratégica en la Marina estadounidense

Guardar
El portaaeronaves estadounidense USS Gerald R. Ford (Europa Press)
El portaaeronaves estadounidense USS Gerald R. Ford (Europa Press)

El portaaviones USS Gerald Ford, considerado el mayor del mundo, llegó al puerto de Split, en Croacia, para una parada técnica y trabajos de mantenimiento tras operar durante casi nueve meses en zonas de conflicto y en el Caribe. La llegada fue confirmada por la embajada de Estados Unidos y constatada por periodistas de AFP.

El USS Gerald Ford arribó a Croacia para realizar labores de mantenimiento programadas luego de un despliegue extenso que abarcó operaciones en el Medio Oriente y tareas antinarcóticos en el Caribe. Esta escala permite comprobar el estado técnico del portaaviones después de un periodo prolongado en el mar y resalta su función estratégica en la Marina estadounidense.

Operaciones recientes del USS Gerald Ford

Durante su última misión, el USS Gerald Ford desempeñó un papel central en las acciones militares de Estados Unidos. En febrero, formó parte junto con el portaaviones Abraham Lincoln de la presencia naval estadounidense en el Medio Oriente, coincidiendo con una campaña aérea de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Ambos portaaviones, dotados de decenas de aeronaves, se consideran piezas clave en las operaciones relacionadas con Irán. La retirada del USS Gerald Ford dejó a las fuerzas estadounidenses con una capacidad temporalmente reducida en esa región.

El despliegue incluyó también operaciones en el Caribe, donde fuerzas estadounidenses participaron en ataques a embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas, interdictaron tanqueros sancionados y confiscaron bienes ligados al ex dictador venezolano Nicolás Maduro.

El USS Gerald Ford desempeñó un papel central en las acciones militares de Estados Unidos (REUTERS/Makis Kartsonakis)
El USS Gerald Ford desempeñó un papel central en las acciones militares de Estados Unidos (REUTERS/Makis Kartsonakis)

Incidentes y problemas técnicos a bordo

Al poco tiempo de partir de la base naval en Creta, el portaaviones sufrió un incendio en la lavandería el 12 de marzo, con saldo de dos tripulantes heridos. El siniestro causó daños importantes, afectando aproximadamente 100 camas, según datos de la Marina estadounidense recogidos por AFP.

La nave registró además dificultades técnicas en el sistema de sanitarios, incluidos atascos y largas esperas para utilizar los baños, lo que evidenció la necesidad de intervenciones de mantenimiento durante la escala en Split.

El USS Gerald R. Ford está en tareas de mantenimiento (REUTERS/Makis Kartsonakis)
El USS Gerald R. Ford está en tareas de mantenimiento (REUTERS/Makis Kartsonakis)

Importancia de la visita para la relación bilateral

La embajada de Estados Unidos en Croacia subrayó la relevancia de la escala del USS Gerald Ford, indicando que la estancia servirá para encuentros protocolarios con funcionarios locales.

De acuerdo con declaraciones citadas por AFP, la visita permitirá poner en valor la alianza sólida y duradera entre Estados Unidos y Croacia.

El despliegue de casi nueve meses, marcado por operaciones de gran alcance y recientes incidentes a bordo, sitúa la llegada del USS Gerald Ford a Split como un momento de pausa operativa y refuerzo logístico para uno de los activos navales más destacados de la Marina estadounidense.

Temas Relacionados

USS Gerald FordCroaciaOperaciones Navalesguerra en Medio OrienteÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Cómo los habitantes de Kiev sobrevivieron al “invierno negro” bajo los bombardeos rusos: “Esto nos unió aún más”

Con temperaturas de hasta −26 °C, Moscú destruyó plantas de cogeneración en Kiev y otras ciudades en el invierno más duro de la guerra. Los ingenieros ucranianos lograron evitar una catástrofe total, pero restaurar los daños podría llevar años y costar cientos de millones de dólares

Cómo los habitantes de Kiev sobrevivieron al “invierno negro” bajo los bombardeos rusos: “Esto nos unió aún más”

“Invierno Negro”: cómo Rusia combinó los bombardeos con una campaña de desinformación para culpar a Kiev de los apagones

Miles de bots y cuentas falsas inundaron las redes sociales mientras caían los misiles. El objetivo, según analistas ucranianos, era trasladar la responsabilidad de los cortes de energía a las autoridades ucranianas. Pese a todo, el 88% de los ucranianos responsabilizó a Rusia

“Invierno Negro”: cómo Rusia combinó los bombardeos con una campaña de desinformación para culpar a Kiev de los apagones

Rusia continúa la evacuación de su personal de la central nuclear iraní de Bushehr

La embajada rusa en Armenia indicó que “otros 164 empleados de la corporación Rosatom volvieron a su patria”

Rusia continúa la evacuación de su personal de la central nuclear iraní de Bushehr

El papa León XIV visitó Mónaco y denunció que la ostentación de la fuerza y la prevaricación amenazan la paz

En su discurso tras haberse reunido con Alberto II, afirmó que este país ubicado “entre los fundadores de la unidad europea, posee en su independencia una vocación de encuentro y cuidado de la amistad social”

El papa León XIV visitó Mónaco y denunció que la ostentación de la fuerza y la prevaricación amenazan la paz

A un mes del inicio de la guerra en Medio Oriente, Israel detectó el primer ataque con misiles desde Yemen

Los hutíes, aliados del régimen iraní, amenazaron el viernes con participar directamente del conflicto si se sumaban nuevos actores internacionales o se empleaba el mar Rojo para operaciones hostiles

A un mes del inicio de la guerra en Medio Oriente, Israel detectó el primer ataque con misiles desde Yemen
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Barbacid denuncia “acoso laboral” en el CNIO y una campaña de desprestigio tras la investigación de corrupción

Barbacid denuncia “acoso laboral” en el CNIO y una campaña de desprestigio tras la investigación de corrupción

¿De cuánto es la multa por violar la Ley Seca en CDMX este 2026? El castigo que podrías enfrentar en Semana Santa

Westcol fue internado en la cárcel La Picota en Bogotá: esto fue lo que pasó

Impactante accidente en Tigre: un motociclista y su acompañante chocaron un auto y volaron varios metros por el aire

¿Avena o huevos? Esto es lo que debes elegir si quieres un desayuno que te aporte fibra y proteínas

INFOBAE AMÉRICA
El Papa León XIV, en Mónaco: "La ostentación de la fuerza y la lógica de la prevaricación amenazan la paz"

El Papa León XIV, en Mónaco: "La ostentación de la fuerza y la lógica de la prevaricación amenazan la paz"

Thiago Pitarch: "Mi sueño es debutar con la absoluta"

Kidd Keo reivindica su cambio personal y carga contra el discurso vacío en redes sociales

Alberto y Charlène encabezaron a los Grimaldi en encuentro con el papa en catedral Mónaco

China y Filipinas protagonizan un diálogo "sincero" para acercar posturas en plena crisis territorial

ENTRETENIMIENTO

Antonio Banderas revela sus complicados inicios en Hollywood: “Me dijeron que estaba, como los negros y los hispanos, para dar vida a tipos malos”

Antonio Banderas revela sus complicados inicios en Hollywood: “Me dijeron que estaba, como los negros y los hispanos, para dar vida a tipos malos”

La sorprendente revelación de Steve Carell: “El piloto de The Office fue el episodio peor evaluado de toda la historia de NBC”

‘Love Story’: todo lo que la serie cambió de la relación de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Kristen Bell, la voz de Anna en Frozen, responde a los rumores y comparte su emoción por las próximas películas

Adam Levine y Behati Prinsloo tras más de 10 años juntos: se conoció el significado detrás de su dúo con Stevie Nicks