Tras sufrir un incendio durante su despliegue en Medio Oriente, el portaaviones USS Gerald Ford llegó a Croacia para trabajos de mantenimiento

El portaaeronaves estadounidense USS Gerald R. Ford (Europa Press)

El portaaviones USS Gerald Ford, considerado el mayor del mundo, llegó al puerto de Split, en Croacia, para una parada técnica y trabajos de mantenimiento tras operar durante casi nueve meses en zonas de conflicto y en el Caribe. La llegada fue confirmada por la embajada de Estados Unidos y constatada por periodistas de AFP.

El USS Gerald Ford arribó a Croacia para realizar labores de mantenimiento programadas luego de un despliegue extenso que abarcó operaciones en el Medio Oriente y tareas antinarcóticos en el Caribe. Esta escala permite comprobar el estado técnico del portaaviones después de un periodo prolongado en el mar y resalta su función estratégica en la Marina estadounidense.

Operaciones recientes del USS Gerald Ford

Durante su última misión, el USS Gerald Ford desempeñó un papel central en las acciones militares de Estados Unidos. En febrero, formó parte junto con el portaaviones Abraham Lincoln de la presencia naval estadounidense en el Medio Oriente, coincidiendo con una campaña aérea de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Ambos portaaviones, dotados de decenas de aeronaves, se consideran piezas clave en las operaciones relacionadas con Irán. La retirada del USS Gerald Ford dejó a las fuerzas estadounidenses con una capacidad temporalmente reducida en esa región.

El despliegue incluyó también operaciones en el Caribe, donde fuerzas estadounidenses participaron en ataques a embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas, interdictaron tanqueros sancionados y confiscaron bienes ligados al ex dictador venezolano Nicolás Maduro.

El USS Gerald Ford desempeñó un papel central en las acciones militares de Estados Unidos (REUTERS/Makis Kartsonakis)

Incidentes y problemas técnicos a bordo

Al poco tiempo de partir de la base naval en Creta, el portaaviones sufrió un incendio en la lavandería el 12 de marzo, con saldo de dos tripulantes heridos. El siniestro causó daños importantes, afectando aproximadamente 100 camas, según datos de la Marina estadounidense recogidos por AFP.

La nave registró además dificultades técnicas en el sistema de sanitarios, incluidos atascos y largas esperas para utilizar los baños, lo que evidenció la necesidad de intervenciones de mantenimiento durante la escala en Split.

El USS Gerald R. Ford está en tareas de mantenimiento (REUTERS/Makis Kartsonakis)

Importancia de la visita para la relación bilateral

La embajada de Estados Unidos en Croacia subrayó la relevancia de la escala del USS Gerald Ford, indicando que la estancia servirá para encuentros protocolarios con funcionarios locales.

De acuerdo con declaraciones citadas por AFP, la visita permitirá poner en valor la alianza sólida y duradera entre Estados Unidos y Croacia.

El despliegue de casi nueve meses, marcado por operaciones de gran alcance y recientes incidentes a bordo, sitúa la llegada del USS Gerald Ford a Split como un momento de pausa operativa y refuerzo logístico para uno de los activos navales más destacados de la Marina estadounidense.