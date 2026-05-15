Los cambios en el fondo médico de Nueva York podrían afectar la atención médica infantil

El Fondo de Indemnización Médica de Nueva York garantiza atención médica de por vida para niños con lesiones neurológicas causadas por negligencia al nacer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Fondo de Indemnización Médica de Nueva York representa un salvavidas para muchas familias que enfrentan las consecuencias de lesiones neurológicas severas en sus hijos, causadas por negligencias médicas al nacer. Este programa estatal reemplaza la compensación directa de hospitales a los afectados, ofreciendo en su lugar la cobertura de los gastos médicos de por vida para aquellos niños que sufren daños graves durante el parto. La finalidad es garantizar que, a pesar de las limitaciones legales para obtener indemnizaciones completas, los menores reciban la atención y los tratamientos necesarios sin que el costo recaiga en sus familias.

La estructura del Fondo de Indemnización Médica se basa en un compromiso estatal de cubrir los tratamientos, terapias y cuidados que requieren los niños con lesiones neurológicas, permitiendo que las familias accedan a servicios médicos especializados a lo largo de toda la vida del paciente. Según la información pública del fondo, las prestaciones incluyen desde atención hospitalaria y suministros médicos hasta servicios de enfermería domiciliaria, lo que permite a los beneficiarios permanecer en sus hogares y mantener una calidad de vida digna a pesar de las dificultades asociadas a sus condiciones.

PUBLICIDAD

Un caso que ilustra la relevancia de este fondo es el de Denise Olivo, residente de White Plains y madre de GianRaul, un adolescente que sufrió una lesión neurológica severa durante el parto debido a una mala praxis médica. Desde el nacimiento de su hijo, Olivo ha enfrentado una lucha constante por acceder a los beneficios del fondo, enfrentando obstáculos administrativos y retrasos en la aprobación de reclamos. En 2024, Olivo relató a la periodista Mahsa Saeidi de CBS News New York que tuvo que pelear para que el fondo reconociera y cubriera las necesidades de GianRaul, lo que puso de manifiesto las dificultades burocráticas que enfrentan muchas familias en situaciones similares.

Las familias beneficiarias enfrentan demoras y trabas administrativas para acceder a los servicios y cubrir las necesidades médicas de sus hijos

La experiencia de Olivo no es aislada. Según testimonios recogidos por la prensa, son numerosas las familias que deben batallar contra demoras y negativas en la aprobación de sus solicitudes, lo que genera incertidumbre y dificulta la continuidad de los tratamientos. Estos retrasos pueden tener consecuencias graves para la salud de los menores, ya que la atención especializada y los cuidados intensivos que requieren no pueden interrumpirse sin riesgo para su bienestar.

PUBLICIDAD

Tras la publicación del reportaje de CBS News New York, la situación del fondo cobró notoriedad y la financiación asignada al programa se incrementó de manera significativa, cuadruplicándose hasta alcanzar los 211 millones de dólares. A pesar de este refuerzo, las proyecciones oficiales indican que los recursos podrían agotarse en julio, lo que generó alarma entre las familias beneficiarias y los proveedores de servicios médicos. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, propuso una asignación extraordinaria de 75 millones de dólares para mantener en funcionamiento el fondo, pero la viabilidad financiera a largo plazo sigue siendo incierta.

El debate sobre el futuro del Fondo de Indemnización Médica se centra en las propuestas de reforma y el impacto que tendrían sobre los servicios de enfermería domiciliaria, un componente esencial para la atención de los menores afectados. Según legisladores y abogados que representan a las familias, el Estado propone recortar las tasas de reembolso para los servicios de enfermería privada. Actualmente, las enfermeras que trabajan con estos pacientes reciben salarios competitivos, calculados sobre el percentil 80 de la tarifa habitual en su área geográfica, conforme a los datos de Fair Health, Inc.

PUBLICIDAD

La propuesta de reforma estatal plantea reducir el reembolso a enfermeros domiciliarios al nivel mínimo de Medicaid, lo que amenaza la atención profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reforma planteada reduciría estos pagos a la tarifa más baja de Medicaid en el Estado de Nueva York. De aprobarse, las enfermeras registradas que prestan atención domiciliaria pasarían a percibir 27,57 dólares por hora en la región norte y 31,21 dólares por hora en la región sur del estado. El objetivo oficial sería lograr un ahorro de 50 millones de dólares en el presupuesto, pero las familias advierten que esto podría hacer más difícil encontrar personal dispuesto a asumir estas tareas especializadas.

Para muchas de estas familias, el vínculo con el personal de enfermería trasciende la relación profesional y se convierte en un apoyo fundamental para la vida cotidiana de los menores. El caso de GianRaul, conocido también como GMO, es ilustrativo: durante ocho años fue atendido por Kevin Emmanuel, quien lo cuidaba doce horas diarias, seis días a la semana. Emmanuel, además de ser su enfermero, se convirtió en un referente emocional y personal para el adolescente, al compartir la experiencia de haber tenido un hijo con necesidades especiales que falleció a los tres años. Esta conexión permitió que Emmanuel brindara un acompañamiento empático y comprometido, reforzando el valor humano de los cuidados domiciliarios.

PUBLICIDAD

Las familias beneficiarias sostienen que profesionales como Emmanuel son la razón por la que sus hijos pueden aspirar a una vida digna y a una integración plena en su entorno. Sin las condiciones adecuadas y una remuneración justa, temen que la reforma provoque una fuga de talento y dificulte la contratación de personal cualificado para una tarea tan delicada y exigente.

En cuanto a las posturas oficiales, un portavoz del Departamento de Salud de Nueva York aseguró que el fondo permanece abierto para nuevas inscripciones y que la estabilidad del programa es motivo de preocupación prioritaria para las autoridades. El mismo portavoz destacó el compromiso de la gobernadora Hochul de mantener operativo el fondo y explicó que el Ejecutivo continúa negociando con la Legislatura para definir un presupuesto estatal sostenible.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, los legisladores en Albany rechazaron la propuesta inicial de la gobernadora de destinar 75 millones de dólares y presentaron una contrapropuesta de 207 millones de dólares para asegurar la continuidad del fondo. Al cierre de la información, el presupuesto estatal no había sido aprobado y las negociaciones seguían en curso.