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EN VIVO: Al menos un muerto y cuatro heridos en ataques de Irán contra varios puntos de Israel

Las autoridades sanitarias israelíes reportan que un hombre perdió la vida y otras personas sufrieron lesiones tras una serie de misiles lanzados durante la madrugada del sábado

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El ejército de Israel encontró un túnel de Hezbollah debajo de una iglesia en el sur de Líbano

A un mes del inicio de la guerra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en Miami que el régimen iraní está “diezmado” y que desea alcanzar un “acuerdo” para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Marco Rubio sostuvo que la república islámica todavía no respondió a la propuesta.

Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunciaron nuevas oleadas de bombardeos nocturnos, con misiles y drones, contra sus territorios. Otro ataque contra uno de los principales puertos de Omán dejó a un trabajador extranjero herido, según informaron las autoridades del país del Golfo.

Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, anunciaron en la noche del viernes su amenaza a intervenir militarmente en el conflicto de Medio Oriente si nuevos actores se suman a Estados Unidos e Israel en la ofensiva contra Irán, o si el mar Rojo es utilizado para ataques contra Teherán. Horas más tarde, Israel interceptó un misil lanzado desde Yemen.

Diplomáticos de varios países, entre ellos Pakistán y Turquía, intentan organizar un encuentro directo entre enviados de Estados Unidos e Irán. Por otro lado, los ministros de Exteriores del G7, reunidos el viernes en Francia, solicitaron formalmente un cese inmediato de los ataques contra poblaciones e infraestructuras.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

06:45 hsHoy

Un trabajador extranjero resultó herido en un ataque iraní contra Omán

Vista general del puerto de Salalah en la gobernación de Dhofar, Omán, 6 de agosto de 2024 (REUTERS/Rula Rouhana/Archivo)
Vista general del puerto de Salalah en la gobernación de Dhofar, Omán, 6 de agosto de 2024 (REUTERS/Rula Rouhana/Archivo)

Un ataque con drones iraníes contra uno de los principales puertos de Omán dejó a un trabajador extranjero herido, según informaron las autoridades del país del Golfo.

Dos drones impactaron en el puerto de Salalah, en el extremo sur del país, causando heridas a un trabajador y daños “limitados” a una grúa, de acuerdo con un comunicado difundido por la agencia de noticias oficial omaní.

06:23 hsHoy

Israel reportó heridos en su enfrentamiento contra Hezbollah en Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que el viernes un oficial de combate resultó gravemente herido y otro sufrió heridas leves tras un ataque con misiles antitanque durante un enfrentamiento en el sur del Líbano.

En un incidente distinto, un oficial de combate resultó gravemente herido y seis combatientes sufrieron heridas leves debido al impacto de cohetes contra las fuerzas que operan en la misma zona. Los heridos fueron evacuados al hospital para recibir atención médica y sus familias ya han sido notificadas.

05:57 hsHoy

Al menos un muerto y cuatro heridos en ataques de Irán contra varios puntos de Israel

Al menos un muerto y cuatro heridos en ataques de Irán contra varios puntos de Israel (REUTERS/Itai Ron)
Al menos un muerto y cuatro heridos en ataques de Irán contra varios puntos de Israel (REUTERS/Itai Ron)

Al menos una persona murió y otras cuatro resultaron heridas a causa de los ataques lanzados por Irán la noche del viernes y la madrugada del sábado contra territorio israelí, en el marco de la guerra iniciada hace un mes tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

Magen David Adom (MDA), el servicio de emergencias médicas israelí, informó que certificó la muerte de un hombre de unos 60 años en Tel Aviv y brindó asistencia médica a dos heridos leves en otro punto del centro de Israel tras el “lanzamiento de misiles” hacia la región.

“Cuando llegamos al lugar, vimos a un hombre de unos 60 años tirado en el suelo, inconsciente y con heridas muy graves. Sus lesiones eran de gravedad crítica y no nos quedó más remedio que certificar su fallecimiento en el lugar de los hechos”, relató Shai Bachar, técnico de emergencias de MDA.

05:38 hsHoy

El bloqueo iraní del estrecho de Ormuz provocó una escasez mundial de fertilizantes y amenaza los precios de los alimentos

La obstrucción del paso marítimo determinada por el régimen de Irán incrementa tanto el valor de los combustibles como la escasez de insumos agrícolas, lo que complica la estabilidad alimentaria en diversas regiones

Un costal de fertilizante listo para su uso en la parcela de Elizabeth Wangua, el 25 de marzo de 2026, en Limuru, Kenia (AP/Jackson Njehia)
Un costal de fertilizante listo para su uso en la parcela de Elizabeth Wangua, el 25 de marzo de 2026, en Limuru, Kenia (AP/Jackson Njehia)

Agricultores de todo el mundo resienten la presión de la guerra con Irán. Los precios de la gasolina se han disparado y los suministros de fertilizantes escasean debido al cierre casi absoluto del estrecho de Ormuz por parte de Teherán en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

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04:57 hsHoy

Tailandia alcanzó a un acuerdo con el régimen iraní para permitir el paso de sus buques por Ormuz

Embarcaciones de carga navegan por el golfo Pérsico hacia el estrecho de Ormuz en Emiratos Árabes Unidos, el jueves 19 de marzo de 2026 (AP)
Embarcaciones de carga navegan por el golfo Pérsico hacia el estrecho de Ormuz en Emiratos Árabes Unidos, el jueves 19 de marzo de 2026 (AP)

Tailandia ha llegado a un acuerdo con Irán para permitir el paso seguro de los buques petroleros tailandeses a través del estrecho de Ormuz, según anunció el sábado el primer ministro de la nación del sudeste asiático. 

“Se ha llegado a un acuerdo para permitir que los petroleros tailandeses transiten de forma segura por el estrecho de Ormuz”, declaró el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, en una rueda de prensa, añadiendo que este avance aliviaría las preocupaciones sobre las importaciones de combustible.

04:22 hsHoy

El Ejército israelí informó del primer ataque con misiles de la guerra desde Yemen

Un hombre que porta un arma observa una manifestación de partidarios hutíes en solidaridad con Irán, el 27 de marzo (REUTERS/Khaled Abdullah)
Un hombre que porta un arma observa una manifestación de partidarios hutíes en solidaridad con Irán, el 27 de marzo (REUTERS/Khaled Abdullah)

El Ejército israelí informó del primer lanzamiento de misiles desde Yemen desde que comenzó la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero, después de que los hutíes, aliados de Irán, amenazaran con unirse a los combates.

Un comunicado militar indicó que las fuerzas israelíes habían “identificado el lanzamiento de un misil desde Yemen hacia territorio israelí; los sistemas de defensa aérea están operativos para interceptar la amenaza”.

Fue la primera declaración de este tipo que mencionaba un lanzamiento desde Yemen durante la guerra, que ya ha entrado en su segundo mes.

04:03 hsHoy

Emiratos Árabes Unidos reportó un incendio tras una oleada de ataques iraníes y hay al menos cinco heridos

Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos informaron que se produjeron incendios la madrugada del sábado en una zona industrial tras un ataque con misiles y drones procedentes de Irán, sin que se registraran víctimas.

El Ministerio de Defensa del país declaró que sus defensas aéreas estaban respondiendo a los misiles de crucero y drones lanzados por Irán, mientras Teherán intensificaba sus ataques en el Golfo un mes después del inicio de la guerra regional.

La oficina de prensa del gobierno de Abu Dhabi informó en un comunicado publicado en línea que las autoridades estaban lidiando con dos incendios en la zona de las Zonas Económicas Khalifa del emirato. El comunicado indicaba que los incendios se habían originado por la caída de escombros tras la “intercepción exitosa” de un misil balístico.

En un texto divulgado horas más tarde, se indicó que “el incidente ha provocado lesiones de moderadas a leves sufridas por cinco personas de nacionalidad india”.

03:29 hsHoy

Las sirenas de alarma se activaron dos veces en la última hora en Bahréin

El Ministerio del Interior de Bahréin emitió dos avisos públicos en la última hora, recomendando a la población que “se dirija al lugar seguro más cercano” y mantenga la calma.

Estas advertencias se producen luego de que el ministerio informara que un incendio en una instalación no identificada en Bahréin fue controlado tras haber sido blanco de un ataque iraní previo.

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