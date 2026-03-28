EN VIVO: Al menos un muerto y cuatro heridos en ataques de Irán contra varios puntos de Israel

El ejército de Israel encontró un túnel de Hezbollah debajo de una iglesia en el sur de Líbano

A un mes del inicio de la guerra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en Miami que el régimen iraní está “diezmado” y que desea alcanzar un “acuerdo” para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Marco Rubio sostuvo que la república islámica todavía no respondió a la propuesta.

Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunciaron nuevas oleadas de bombardeos nocturnos, con misiles y drones, contra sus territorios. Otro ataque contra uno de los principales puertos de Omán dejó a un trabajador extranjero herido, según informaron las autoridades del país del Golfo.

Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, anunciaron en la noche del viernes su amenaza a intervenir militarmente en el conflicto de Medio Oriente si nuevos actores se suman a Estados Unidos e Israel en la ofensiva contra Irán, o si el mar Rojo es utilizado para ataques contra Teherán. Horas más tarde, Israel interceptó un misil lanzado desde Yemen.

Diplomáticos de varios países, entre ellos Pakistán y Turquía, intentan organizar un encuentro directo entre enviados de Estados Unidos e Irán. Por otro lado, los ministros de Exteriores del G7, reunidos el viernes en Francia, solicitaron formalmente un cese inmediato de los ataques contra poblaciones e infraestructuras.