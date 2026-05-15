Hallaron muertos a seis migrantes en un vagón de tren en Texas

La tragedia de los migrantes en Laredo reaviva el debate sobre los riesgos mortales de la migración irregular en la frontera sur de Estados Unidos (KGNS via AP)

Seis personas migrantes de México y Honduras murieron por golpe de calor en un vagón de tren en Texas, según confirmaron las autoridades de Laredo. La tragedia, atribuida a una operación de tráfico de personas, generó conmoción en la comunidad y reavivó el debate sobre los riesgos de la migración irregular en la frontera sur de Estados Unidos.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió el domingo por la tarde tras la alerta de un empleado de Union Pacific. La investigación inicial indicó que los seis fallecieron varias horas antes de llegar a Laredo, luego de soportar temperaturas de hasta 36 ℃ dentro del vagón.

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Las víctimas tenían entre 14 y 56 años y procedían de ambos países, según precisaron fuentes policiales.

Cómo ocurrió la tragedia

El tren partió de Long Beach, California, el 7 de mayo y llegó a Del Rio, Texas, el 9 de mayo. En esa ciudad fronteriza, los migrantes ingresaron al vagón, de acuerdo con la reconstrucción del jefe de policía Miguel Rodríguez Jr. Desde Del Rio, el tren siguió su trayecto por San Antonio y finalmente arribó a Laredo, donde se produjo el descubrimiento de los cuerpos.

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Las autoridades locales consideran que el hecho está vinculado a una operación de tráfico de personas. El Departamento de Seguridad Nacional asumió la investigación para identificar a quienes colocaron a los migrantes en condiciones que calificaron de peligrosas e inhumanas. El dato fue confirmado por el alcalde Víctor Treviño y reproducido por NBC News y Reuters.

Quiénes eran las víctimas

La Oficina del Médico Forense del condado de Webb identificó a las víctimas como cinco varones y una mujer, con edades comprendidas entre los 14 y los 56 años. Tres de ellas eran originarias de México y las otras tres de Honduras. Hasta el momento, las autoridades no han difundido los nombres de las personas fallecidas.

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Las víctimas, con edades entre 14 y 56 años, procedían tanto de México como de Honduras, según la Oficina del Médico Forense del condado de Webb (Laredo Police Department)

No se hallaron sobrevivientes en el vagón. Además, un séptimo cuerpo apareció cerca de las vías en San Antonio un día después, aunque todavía no se ha confirmado si existe relación directa con el caso de Laredo, según la policía local.

Qué motivó el suceso

La policía y las autoridades municipales atribuyeron la tragedia a una operación de tráfico de personas. El alcalde de Laredo, quien también es médico, advirtió sobre la peligrosidad de confiar en traficantes: “Los traficantes no se preocupan por tu seguridad y te pondrán en una situación o condición que puede costarte la vida sin dudarlo”, enfatizó Treviño en declaraciones recogidas por NBC News.

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El funcionario instó a quienes consideren migrar a Estados Unidos a que lo hagan solo por vías legales. “Entendemos el deseo de una vida mejor, pero no vengan de manera ilegal”, insistió el alcalde, quien repitió su mensaje en español para la comunidad latinoamericana.

Dónde y cuándo sucedió

El hallazgo se produjo el 12 de mayo en Laredo, Texas, la ciudad portuaria más grande del interior de Estados Unidos junto a la frontera con México. El tren había iniciado su recorrido en California y, tras pasar por varias ciudades texanas, llegó a Laredo, donde el empleado de Union Pacific descubrió los cuerpos tras horas de exposición al calor.

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Seis migrantes de México y Honduras murieron por golpe de calor en un tren en Texas, según autoridades de Laredo (KGNS via AP)

La tragedia se suma a una serie de hechos similares en la frontera sur. En 2022, 53 migrantes murieron en San Antonio dentro de un camión abandonado con fallas en el aire acondicionado. El caso de los seis migrantes en el vagón de tren expone el alto riesgo de quienes buscan ingresar sin autorización, confirmó Reuters.

Por qué sigue ocurriendo

Las autoridades locales y federales señalaron que el tráfico de personas utiliza métodos como el ocultamiento en trenes y camiones para eludir los controles migratorios. El jefe de policía de Laredo recordó que este tipo de operativos suele derivar en tragedias, especialmente cuando las temperaturas ascienden y las personas quedan atrapadas sin ventilación ni agua.

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El Departamento de Seguridad Nacional lidera la investigación para identificar a los responsables del traslado y abandono de los migrantes. El alcalde Treviño reclamó justicia para las víctimas y remarcó: “No importa de dónde vinieran, los responsables de traficar y poner en peligro la vida de seres humanos en condiciones tan peligrosas e inhumanas deben rendir cuentas”, según declaraciones reproducidas por Reuters.