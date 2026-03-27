El momento en que un avión comercial evitó un choque con un helicóptero militar en California

El sistema anticolisión y la reacción de la tripulación de United Airlines evitaron un desastre con un helicóptero militar. Fuente: Flightradar24

Un avión de United Airlines con 162 pasajeros y seis tripulantes a bordo evitó una colisión en el aire con un helicóptero Black Hawk militar durante su aproximación final al aeropuerto John Wayne, en Santa Ana, California, la noche del martes.

El incidente, que ocurrió pocos segundos antes de un posible impacto, llevó a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) a investigar si se cumplió una nueva normativa de seguridad que suspende la separación visual entre aviones y helicópteros. El piloto logró estabilizar la aeronave tras recibir una alerta de tráfico, y el vuelo aterrizó sin incidentes.

Este evento tuvo lugar después de que la FAA implementara, apenas semanas antes, una nueva medida que obliga a los controladores de tráfico aéreo a usar sistemas de radar para mantener una mayor separación entre aviones y helicópteros.

Cabe recordar que, en 2025, una colisión cerca del aeropuerto Ronald Reagan de Washington, se cobró la vida de 67 personas, incluidos los pasajeros de un vuelo comercial y los tripulantes de otro helicóptero militar.

La maniobra que evitó la tragedia y la reacción de los controladores

Durante la aproximación final del vuelo 589 de United Airlines, un Boeing 737-800, al aeropuerto de Santa Ana alrededor de las 20:40, los controladores de tráfico aéreo notificaron a la tripulación sobre la presencia de un helicóptero militar en las cercanías, según explicó un portavoz de la aerolínea al canal de noticias estadounidense Fox News.

La Administración Federal de Aviación (FAA) investiga si se cumplió la nueva normativa que obliga a separar por radar aviones y helicópteros tras el incidente en Santa Ana. (Flightradar24)

Los pilotos visualizaron la otra aeronave y, al recibir simultáneamente un aviso múltiple de su sistema anticolisión, nivelaron el avión para aumentar la separación vertical con el Black Hawk. El procedimiento técnico consistió en detener el descenso y mantener una altitud constante, ampliando el margen de distancia vertical y reduciendo el riesgo de colisión en vuelo.

Los 162 pasajeros y los seis tripulantes resultaron ilesos y el aterrizaje se realizó sin inconvenientes.

Una grabación de audio obtenida por el tabloide de Nueva York New York Post y citada en la nota de Fox News expuso que el sistema anticolisión del avión emitió una advertencia de resolución, lo que indicó que el peligro de impacto era inminente.

Un avión de United Airlines evitó una colisión aérea con un helicóptero Black Hawk militar durante el aterrizaje en el aeropuerto John Wayne de California. (Flightradar24)

En el intercambio, uno de los controladores preguntó: “¿Recibieron sólo un aviso de tráfico respecto al helicóptero o hubo restricción de altitud?”. El piloto respondió: “Tuvimos una advertencia de resolución para United 589, RA”. El controlador concluyó: “Abordaremos esto porque no estuvo bien”.

El contexto de nuevas regulaciones tras un accidente fatal

El suceso de Santa Ana se produjo mientras la FAA revisaba y actualizaba protocolos tras varios incidentes recientes de tráfico aéreo, incluido el accidente mortal en enero de 2025 en el aeropuerto Ronald Reagan de Washington, donde un helicóptero Black Hawk del Ejército impactó a un avión de American Airlines, con un saldo de 67 personas fallecidas, según relató Fox News.

Como consecuencia de esa tragedia, la FAA publicó el pasado 18 de marzo una directiva que suspende la separación visual entre aviones y helicópteros. Desde entonces, el control de tráfico aéreo debe emplear radares exclusivamente para mantener la distancia horizontal o vertical estandarizada entre todas las aeronaves.

Pilotos, controladores y responsabilidades bajo revisión

A raíz del incidente en John Wayne Airport, la FAA indaga si los controladores aplicaron la separación por radar entre aeronaves, tal como exige la normativa surgida tras la tragedia de Washington. El organismo remarcó que la orden vigente elimina la discrecionalidad de la separación visual y obliga al uso de vigilancia activa para asegurar márgenes de seguridad, según comunicados citados por Fox News.

United Airlines reportó que la tripulación y los 162 pasajeros aterrizaron ilesos y sin daños materiales gracias a la respuesta inmediata durante la aproximación final. REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo

La empresa United Airlines confirmó al canal estadounidense que el protocolo seguido por su tripulación se basó en los avisos recibidos en cabina y en las instrucciones de la torre de control, sin que se reportaran lesiones ni daños materiales y que el incidente se resolvió en cuestión de instantes.

Por su parte, el Ejército de Estados Unidos no respondió de inmediato a las consultas de los medios sobre la misión o el plan de vuelo del helicóptero Black Hawk involucrado.

Medidas inmediatas y próximos pasos tras el incidente

La investigación de la FAA se enfoca en determinar si la suspensión de la separación visual se aplicó correctamente en la cadena de mando.

La notificación general del organismo sostiene: “La directiva suspende el uso de separación visual entre aviones y helicópteros. Ahora obliga a los controladores a emplear radar para mantener la separación específica, tanto lateral como vertical, entre ambos tipos de aeronaves”.