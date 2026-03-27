Estados Unidos

El momento en que un avión comercial evitó un choque con un helicóptero militar en California

La rápida maniobra del piloto y la alerta anticolisión evitaron una tragedia en el aire durante el aterrizaje en el aeropuerto John Wayne, mientras la FAA investiga el incidente

Guardar
El sistema anticolisión y la reacción de la tripulación de United Airlines evitaron un desastre con un helicóptero militar. Fuente: Flightradar24

Un avión de United Airlines con 162 pasajeros y seis tripulantes a bordo evitó una colisión en el aire con un helicóptero Black Hawk militar durante su aproximación final al aeropuerto John Wayne, en Santa Ana, California, la noche del martes.

El incidente, que ocurrió pocos segundos antes de un posible impacto, llevó a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) a investigar si se cumplió una nueva normativa de seguridad que suspende la separación visual entre aviones y helicópteros. El piloto logró estabilizar la aeronave tras recibir una alerta de tráfico, y el vuelo aterrizó sin incidentes.

Este evento tuvo lugar después de que la FAA implementara, apenas semanas antes, una nueva medida que obliga a los controladores de tráfico aéreo a usar sistemas de radar para mantener una mayor separación entre aviones y helicópteros.

Cabe recordar que, en 2025, una colisión cerca del aeropuerto Ronald Reagan de Washington, se cobró la vida de 67 personas, incluidos los pasajeros de un vuelo comercial y los tripulantes de otro helicóptero militar.

La maniobra que evitó la tragedia y la reacción de los controladores

Durante la aproximación final del vuelo 589 de United Airlines, un Boeing 737-800, al aeropuerto de Santa Ana alrededor de las 20:40, los controladores de tráfico aéreo notificaron a la tripulación sobre la presencia de un helicóptero militar en las cercanías, según explicó un portavoz de la aerolínea al canal de noticias estadounidense Fox News.

Mapa aéreo mostrando rutas de vuelo de dos aviones, UAL589 y KNIFE25, sobre el condado de Orange, California, con calles y áreas verdes
La Administración Federal de Aviación (FAA) investiga si se cumplió la nueva normativa que obliga a separar por radar aviones y helicópteros tras el incidente en Santa Ana. (Flightradar24)

Los pilotos visualizaron la otra aeronave y, al recibir simultáneamente un aviso múltiple de su sistema anticolisión, nivelaron el avión para aumentar la separación vertical con el Black Hawk. El procedimiento técnico consistió en detener el descenso y mantener una altitud constante, ampliando el margen de distancia vertical y reduciendo el riesgo de colisión en vuelo.

Los 162 pasajeros y los seis tripulantes resultaron ilesos y el aterrizaje se realizó sin inconvenientes.

Una grabación de audio obtenida por el tabloide de Nueva York New York Post y citada en la nota de Fox News expuso que el sistema anticolisión del avión emitió una advertencia de resolución, lo que indicó que el peligro de impacto era inminente.

Imagen de un mapa de seguimiento de tráfico aéreo mostrando iconos de un helicóptero rojo (KNIFE25) y un avión rojo (UAL589) con sus rutas
Un avión de United Airlines evitó una colisión aérea con un helicóptero Black Hawk militar durante el aterrizaje en el aeropuerto John Wayne de California. (Flightradar24)

En el intercambio, uno de los controladores preguntó: “¿Recibieron sólo un aviso de tráfico respecto al helicóptero o hubo restricción de altitud?”. El piloto respondió: “Tuvimos una advertencia de resolución para United 589, RA”. El controlador concluyó: “Abordaremos esto porque no estuvo bien”.

El contexto de nuevas regulaciones tras un accidente fatal

El suceso de Santa Ana se produjo mientras la FAA revisaba y actualizaba protocolos tras varios incidentes recientes de tráfico aéreo, incluido el accidente mortal en enero de 2025 en el aeropuerto Ronald Reagan de Washington, donde un helicóptero Black Hawk del Ejército impactó a un avión de American Airlines, con un saldo de 67 personas fallecidas, según relató Fox News.

Como consecuencia de esa tragedia, la FAA publicó el pasado 18 de marzo una directiva que suspende la separación visual entre aviones y helicópteros. Desde entonces, el control de tráfico aéreo debe emplear radares exclusivamente para mantener la distancia horizontal o vertical estandarizada entre todas las aeronaves.

Pilotos, controladores y responsabilidades bajo revisión

A raíz del incidente en John Wayne Airport, la FAA indaga si los controladores aplicaron la separación por radar entre aeronaves, tal como exige la normativa surgida tras la tragedia de Washington. El organismo remarcó que la orden vigente elimina la discrecionalidad de la separación visual y obliga al uso de vigilancia activa para asegurar márgenes de seguridad, según comunicados citados por Fox News.

United Airlines reportó que la tripulación y los 162 pasajeros aterrizaron ilesos y sin daños materiales gracias a la respuesta inmediata durante la aproximación final. REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo
United Airlines reportó que la tripulación y los 162 pasajeros aterrizaron ilesos y sin daños materiales gracias a la respuesta inmediata durante la aproximación final. REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo

La empresa United Airlines confirmó al canal estadounidense que el protocolo seguido por su tripulación se basó en los avisos recibidos en cabina y en las instrucciones de la torre de control, sin que se reportaran lesiones ni daños materiales y que el incidente se resolvió en cuestión de instantes.

Por su parte, el Ejército de Estados Unidos no respondió de inmediato a las consultas de los medios sobre la misión o el plan de vuelo del helicóptero Black Hawk involucrado.

Medidas inmediatas y próximos pasos tras el incidente

La investigación de la FAA se enfoca en determinar si la suspensión de la separación visual se aplicó correctamente en la cadena de mando.

La notificación general del organismo sostiene: “La directiva suspende el uso de separación visual entre aviones y helicópteros. Ahora obliga a los controladores a emplear radar para mantener la separación específica, tanto lateral como vertical, entre ambos tipos de aeronaves”.

Temas Relacionados

Estados UnidosUnited AirlinesSanta AnaSeguridad AéreaControl de Tráfico AéreoBoeing 737-800Estados-Unidos-NoticiasAviónHelicóptero

Últimas Noticias

El tribunal federal de Texas condenó a un niñero a 80 años de prisión por explotación sexual infantil

La sentencia, dictada en Waco, obliga a Kevin Duane Pridemore a cumplir casi un siglo en cárcel federal luego de comprobarse repetidos actos de abuso y distribución de material ilícito mediante análisis forense de evidencia digital y testimonios oficiales

El tribunal federal de Texas condenó a un niñero a 80 años de prisión por explotación sexual infantil

Este estado de EEUU sube el salario mínimo para trabajadores de la salud y estos serán los nuevos montos

La medida entrará en vigor en julio con un esquema progresivo que variará según el tipo de centro médico y el tamaño del empleador, de acuerdo con la normativa estatal

Este estado de EEUU sube el salario mínimo para trabajadores de la salud y estos serán los nuevos montos

Cómo continúa la situación de los trabajadores de la TSA en los aeropuertos de Estados Unidos

Un bloqueo presupuestario ha dejado a decenas de miles de empleados sin ingresos, lo que ha desencadenado ausentismo, renuncias y limitaciones operativas en los principales puntos de control del país

Cómo continúa la situación de los trabajadores de la TSA en los aeropuertos de Estados Unidos

Esta es la nueva forma de apostar que engancha a adolescentes en EEUU y alerta por riesgo de adicción

Expertos en salud pública advierten que las microapuestas, realizadas en tiempo real durante eventos deportivos, están ganando popularidad entre menores y jóvenes adultos, con efectos que preocupan por su impacto en el comportamiento y la toma de decisiones

Esta es la nueva forma de apostar que engancha a adolescentes en EEUU y alerta por riesgo de adicción

Un grupo de hackers proiraní se atribuyó el hackeo del correo electrónico del jefe del FBI

Datos y archivos del correo de Kash Patel fueron reivindicados por el Handala Hack Team. Se trata de material que data del período 2010-2019

Un grupo de hackers proiraní se atribuyó el hackeo del correo electrónico del jefe del FBI

TECNO

Robots sociales y cuidado de mayores: el futuro que ya empieza a llegar a los hogares

Robots sociales y cuidado de mayores: el futuro que ya empieza a llegar a los hogares

Cómo se verían los Saja Boys de Las guerreras K-pop si fueran parte del universo de Fortnite

Así nace un asistente humanoide que dialoga, baila y analiza como humano: la robótica del hogar de HONOR

Estas son las 5 carreteras colombianas con más cámaras de velocidad: dato antes de viajar en Semana Santa

Nintendo Switch recibe un juego oficial de FIFA sin costo para los usuarios

ENTRETENIMIENTO

Murió Lee Sang-bo, actor del kdrama ‘Miss Montecristo’

Murió Lee Sang-bo, actor del kdrama ‘Miss Montecristo’

La autenticidad detrás de Daredevil: los secretos que Charlie Cox reveló sobre Matt Murdock y su regreso

La franquicia John Wick se reinventa: Donnie Yen dirigirá y protagonizará “Caine”, el esperado nuevo capítulo

BTS en Sudamérica: fecha de venta, precios y más sobre los conciertos en la región

La reacción de J.K. Rowling al primer vistazo de ‘Harry Potter’ que está dividiendo a los fans

MUNDO

El G7 pidió un cese inmediato de los ataques contra la población en Medio Oriente

El G7 pidió un cese inmediato de los ataques contra la población en Medio Oriente

La mayor empresa de semiconductores de China, SMIC, suministró tecnología a Irán

Estados Unidos e Israel atacaron un reactor de agua pesada y una planta de procesamiento de uranio en Irán

A un mes del inicio de la guerra, Irán está utilizando tácticas insurgentes y quiere mantener como rehén a la economía global

Por qué la experiencia ucraniana plantea nuevos desafíos y oportunidades para Japón