Accidente en el aeropuerto La Guardia: autoridades investigan alertas previas y manejo de la emergencia

Emergency vehicles are parked near an Air Canada Express jet that had collided with a fire truck at LaGuardia Airport in Queens, New York, U.S. March 23, 2026. REUTERS/Adam Gray

El persistente historial de confusión en el control del tráfico aéreo y situaciones de riesgo en tierra en el aeropuerto neoyorquino LaGuardia quedó nuevamente en evidencia tras la colisión mortal ocurrida esta semana entre un jet regional de Air Canada Express y un camión de bomberos, una tragedia que coronó décadas de advertencias formales de pilotos, según revela una investigación de la cadena estadounidense CBS News.

Las reiteradas fallas de comunicación y la presencia no autorizada de vehículos de apoyo en las pistas han sido motivo de decenas de reportes, mientras el ritmo de las operaciones aumenta y la seguridad sigue bajo observación.

Un dato distintivo, identificado por la cadena estadounidense CBS News en la base de datos oficial de la Administración Federal de Aviación (FAA), el ente regulador aéreo de Estados Unidos, indica que desde el año 2000 se han registrado al menos 132 incursiones en pista en La Guardia, con 17 incidentes vinculados a vehículos de soporte y mantenimiento que ingresaron a áreas restringidas.

A police vehicle next to an Air Canada Express jet that had collided with a ground vehicle at New York's La Guardia Airport in Queens, New York, U.S. March 23, 2026. REUTERS/Bing Guan

Solo en 2025, la FAA contabilizó 6 incidentes, uno de ellos provocado por un peatón y otro por un vehículo terrestre, mientras que el resto involucró a varias aeronaves.

Esta cifra no contempla los más de 120 reportes anónimos documentados en el sistema de seguridad de la agencia espacial estadounidense NASA, también analizados por la cadena estadounidense CBS News, donde tripulaciones, controladores y empleados de tierra relatan conflictos recurrentes en superficie desde el año 2000, con al menos diecisiete incidentes relacionados directamente con vehículos terrestres.

Datos de incursiones y reportes oficiales

Los registros oficiales demuestran una sucesión de situaciones de riesgo. Entre el año 2000 y la fecha, suman al menos 132 incursiones en pista formales en La Guardia, reflejadas en la base de datos de la FAA, junto a más de 120 reportes anónimos en el sistema de la NASA, que aportan relatos adicionales de incidentes no siempre documentados en ambos sistemas, lo que sugiere diferencias en los criterios de denuncia y un posible subregistro.

Entre el año 2000 y la fecha, suman al menos 132 incursiones en pista formales en La Guardia, reflejadas en la base de datos de la FAA, junto a más de 120 reportes anónimos en el sistema de la NASA. March 23, 2026. REUTERS/Bing Guan

En los últimos años, pilotos han elevado su preocupación ante la escalada de errores y omisiones en el manejo del tráfico terrestre y aéreo. “Por favor, hagan algo”, imploró el capitán de una aerolínea en su informe al sistema de seguridad de la agencia espacial estadounidense NASA, cuando un avión en despegue cruzó su pista de aterrizaje apenas diez segundos antes de su llegada, sin advertencia previa de la torre.

El mismo comandante resaltó la falta de operatividad en el sistema de luces de estatus de pista —diseñado para prevenir incursiones— y advirtió: “El ritmo de las operaciones en LGA está aumentando”.

En días de tormenta, La Guardia comienza a operar en condiciones comparables a las de Ronald Reagan antes del accidente aéreo de principios de año cerca del aeropuerto Ronald Reagan, que provocó la muerte de 67 personas, según la cadena estadounidense CBS News.

Emergency crews work around a ground vehicle following a collision between the vehicle and an Air Canada Express jet at New York's La Guardia Airport in Queens, New York, U.S. March 23, 2026. REUTERS/Bing Guan

Que dicen los testimonios y pilotos

Los reportes sostienen que las fallas no solo se repiten, sino que involucran procedimientos simultáneos en torre y tráfico terrestre por parte de un solo controlador.

En un caso documentado en 2001, el piloto de un Airbus A320 evitó por una distancia de entre 15 y 23 metros a una máquina quitanieves en la misma pista 4 donde se produjo la reciente tragedia, según consta en los archivos revisados por la cadena estadounidense CBS News.

La base de datos de la FAA también consigna un evento de septiembre de 2015 en el que un jet Embraer 190 debió detener su despegue cuando un vehículo aeroportuario irrumpió en la intersección de dos pistas, acercándose a solo 1.300 pies (aproximadamente 396 metros) del avión detenido. La rápida intervención del control terrestre evitó consecuencias mayores.

En julio de 2024, un primer oficial reportó a la NASA un incidente crítico al recibir permiso para rodar por la pista 22, cruzándose de manera peligrosa con otra aeronave que acababa de aterrizar: “Estábamos extremadamente cerca de la aeronave en aterrizaje”, relató el piloto, quien subrayó que Ground Control emitió una orden de detención justo a tiempo.

The wreckage of an Air Canada Express jet that collided with a ground vehicle on Monday at New York's LaGuardia Airport in Queens, New York, U.S., March 24, 2026. REUTERS/Shannon Stapleton

Durante el último lustro se reportaron episodios en los que los controladores entregaron instrucciones de rodaje complejas a pilotos que aún no finalizaban la maniobra de aterrizaje, sumando confusión a escenarios ya comprometidos. En este escenario, también se detallan incidentes con consecuencias físicas menores en la tripulación.

En 2016, un avión de pasajeros debió frenar de manera brusca para evitar el impacto con un camión de combustible, lo que derivó en que una asistente de vuelo cayera en la cabina y sufriera lesiones menores. “Fue el peor ejemplo de conducción de vehículos que he visto en 30 años de carrera.

El controlador nos preguntó si el camión nos había cortado el paso y afirmó haber presenciado el incidente. Respondimos que sí”, declaró el capitán, según lo citado por la cadena estadounidense CBS News.

En 2021, otro piloto denunció que una camioneta de mantenimiento no cedió el paso a su aeronave mientras esta giraba hacia la puerta de embarque, obligándolo a frenar de forma abrupta para evitar un choque.

Investigación abierta por el choque de octubre de 2025 y antecedentes históricos

El organismo regulador estadounidense Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte mantiene en curso una investigación por la colisión en tierra ocurrida el 1 de octubre de 2025 entre dos jets regionales en La Guardia, en la que la punta del ala de una aeronave impactó contra la cabina de otra, provocando heridas y el traslado de una persona al hospital, de acuerdo con la cadena estadounidense CBS News.

Además de estos sucesos de alto perfil, abundan reportes menos graves que describen maniobras de evasión, frenos bruscos y comunicaciones erróneas que podrían haber escalado en gravedad. Pilotos y controladores coinciden en la dificultad de manejo cuando la carga operativa y la gestión de frecuencias recae en un solo funcionario, situación reiteradamente documentada desde principios de siglo.

Las bases de datos de la agencia espacial estadounidense NASA y la FAA demuestran que aunque algunos de estos incidentes aparecen en ambos registros, otros son exclusivos de uno solo, lo que apunta a un subregistro potencial o diferencias en los criterios de documentación entre ambos sistemas.

La actual secuencia de eventos en La Guardia —con al menos 132 incursiones formales y más de 120 reportes anónimos en dos décadas— expone el estado actual de los riesgos persistentes en uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos, mientras la comunidad aeronáutica insiste en la necesidad de mejorar tanto la infraestructura tecnológica como la coordinación humana.