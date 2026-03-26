Estados Unidos

Un hombre de Michigan ganó un millón de dólares tras reinvertir un premio de lotería de 20 dólares

Un residente de 31 años del condado de Kent pasó de cobrar un premio menor a obtener el premio mayor en una gasolinera, luego de usar parte de sus ganancias para comprar un nuevo boleto que le cambió la vida

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Primer plano de un boleto de lotería Powerball de EE. UU. en una superficie de madera, mostrando números seleccionados, el logotipo y la fecha del sorteo.
Un residente de Michigan ganó un millón de dólares en la lotería tras reinvertir parte de un premio menor obtenido horas antes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un golpe de suerte puede cambiarlo todo en cuestión de minutos, y así le ocurrió a un residente de Michigan que, tras cobrar un pequeño premio de la lotería, terminó llevándose a casa una fortuna inesperada. La historia comienza de manera cotidiana y termina con un giro extraordinario que transforma la vida de su protagonista. Un hombre de 31 años, cuya identidad prefirió mantener en reserva, vivió una noche que jamás olvidará tras convertir un modesto premio de lotería en una ganancia millonaria.

La secuencia de la suerte: del premio menor al premio mayor

Un boleto de lotería "rasca y gana" de Mega Millions y Powerball, parcialmente raspado, visible sobre una mesa de madera con varias monedas en el fondo.
El hombre de 31 años adquirió el boleto ganador Electric 100s en una gasolinera Wesco del condado de Kent (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo comenzó cuando el protagonista de esta historia se dirigió a una gasolinera en el condado de Kent, Michigan. La motivación inicial era simple: cobrar un boleto de la lotería que había resultado ganador de 20 dólares. Esta cantidad, aunque modesta, le ofreció la oportunidad de tentar nuevamente a la suerte. Con el dinero en mano, el jugador tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su día y, posiblemente, de su vida. Guardó 10 dólares y utilizó los otros 10 en la compra de un nuevo boleto de lotería, específicamente uno de la serie instantánea Electric 100s.

La suerte, que ya le había sonreído con el premio menor, parecía acompañarlo de cerca. Lo que comenzó como una rutina habitual de cobrar un pequeño monto derivó en un acto de confianza en la fortuna, al reinvertir parte del premio en un nuevo boleto. Este simple gesto resultó ser la llave de acceso a una recompensa mucho mayor. El azar, que tantas veces pasa de largo, eligió esa noche al joven de Michigan para escribir una historia digna de ser contada.

El momento del descubrimiento y la reacción del ganador

Hombre con ojos muy abiertos y boca abierta sostiene un boleto de lotería que dice 'WINNER!'. Una cajera sonríe. Letrero luminoso 'WINNER!'.
La revelación del premio mayor tuvo lugar dentro de la gasolinera, donde el ganador celebró en soledad el inesperado golpe de suerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revelación del premio mayor llegó de manera tan repentina como inolvidable. El hombre decidió raspar el boleto recién adquirido allí mismo, dentro de la gasolinera. La elección de no esperar a llegar a casa ni buscar privacidad le permitiría ser testigo inmediato del momento en que el destino le cambiaba para siempre. Al descubrir el resultado, la emoción fue tan intensa que no pudo contenerse: “¡Cuando vi que había ganado un millón de dólares, empecé a gritar!”, relató el afortunado a los funcionarios de la lotería.

En su testimonio, compartió también un pensamiento entre divertido y aliviado: “Menos mal que no había nadie más en la tienda, porque habrían pensado que me estaba volviendo loco”. La ausencia de testigos anónimos le permitió vivir su reacción con absoluta espontaneidad, liberando la euforia contenida tras la inesperada fortuna. La escena, según su narración, fue breve pero intensa: un hombre solo, en una gasolinera, enfrentando la magnitud de su nueva realidad.

Este instante de descubrimiento no solo marcó el punto de inflexión en su noche, sino que también representa el momento en que la esperanza se transforma en certeza. La posibilidad de ganar, siempre presente en cada boleto, se concretó de manera abrumadora ante sus ojos. En menos de lo que tarda en rasparse una tarjeta, el joven de Michigan pasó de celebrar 20 dólares a ser acreedor de un millón.

Detalles sobre el boleto y el lugar de compra

El boleto afortunado pertenecía a la serie Electric 100s, una de las opciones instantáneas de la Lotería de Michigan. Fue adquirido en una gasolinera Wesco del condado de Kent, un establecimiento habitual para muchos residentes que buscan probar suerte o simplemente repostar combustible. El lugar, testigo involuntario del giro de los acontecimientos, quedó ligado para siempre a la historia personal del ganador.

La mecánica del azar fue sencilla: el hombre usó parte de un premio previo para adquirir el boleto ganador. No hubo grandes estrategias ni una inversión significativa, solo el deseo de prolongar la emoción del juego. La compra se realizó de manera espontánea y el raspado ocurrió dentro del local, sin mayor planificación, demostrando que la fortuna puede encontrarse en los actos más cotidianos.

El entorno de la gasolinera, generalmente asociado con la rutina diaria, se convirtió en el escenario de un suceso extraordinario. Allí, entre surtidores y estanterías, un simple boleto de lotería transformó la vida de un cliente habitual.

Decisión sobre el cobro del premio y planes para el dinero

Seis profesionales de negocios rodean un cheque gigante de Global Trust Bank por USD 693.000 en una plaza urbana con rascacielos. Apuntan al monto.
El protagonista mantuvo su identidad en reserva y optó por recibir el premio como pago único de USD 693.000 tras deducciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras confirmar el premio, el joven de 31 años optó por recibir un pago único de USD 693.000, en lugar de la alternativa de pagos periódicos. Esta modalidad le permitiría disponer de la mayor parte del millón de dólares de inmediato, restando los impuestos y otras deducciones habituales en este tipo de premios.

Con el dinero asegurado, el ganador ya tiene claros sus próximos pasos. Su principal deseo es adquirir un coche nuevo, una meta inmediata que podrá realizar sin dificultades gracias al premio. El resto del dinero, según explicó, será destinado al ahorro, asegurando así una mayor estabilidad financiera de cara al futuro. Al referirse al impacto de la ganancia, el hombre fue contundente: el premio significa que puede hacer lo que quiera, otorgándole una libertad que pocos experimentan en la vida.

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