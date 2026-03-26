Los alquileres en Nueva York alcanzan récord histórico: Manhattan llega a los USD 5.000 y se agrava la crisis de acceso a la vivienda

Manhattan registra un alquiler mediano mensual de USD 5.000 y Brooklyn de USD 4.296, complicando el acceso a la vivienda en Nueva York (Pixabay)

El mercado de alquileres en Nueva York enfrenta una etapa de máximos históricos tras alcanzar niveles nunca antes registrados en el precio de la vivienda, lo que intensifica el debate sobre la sostenibilidad urbana y el acceso a hogares en la ciudad más poblada de Estados Unidos.

En febrero, según la firma inmobiliaria Corcoran, el valor mediano para arrendar en Manhattan llegó a USD 5.000 mensuales y en Brooklyn a USD 4.296. Esta situación agrava las dificultades para conseguir vivienda en un entorno de escasez y desigualdad económica sostenidas durante décadas.

El récord histórico de alquileres en Manhattan y Brooklyn, confirmado por la firma inmobiliaria Corcoran, refleja el impacto de la falta de oferta junto a la creciente demanda, en un contexto donde la inflación y el encarecimiento de insumos incrementan los obstáculos para acceder a la vivienda.

De acuerdo con la cadena estadounidense ABC News, mientras algunos barrios tradicionalmente codiciados de Brooklyn —como South Williamsburg, Brooklyn Heights y Prospect Park South— exhibieron caídas transitorias de dos dígitos en sus alquileres, los especialistas sostienen que estas bajas son excepcionales y responden a la disponibilidad puntual de unidades, sin que implique una mejora a largo plazo en la dinámica del mercado.

Durante el mes analizado, los precios en Nueva York superaron todas las marcas previas: USD 5.000 en Manhattan y USD 4.296 en Brooklyn, según datos de la firma inmobiliaria Corcoran. Este aumento constante complica la situación de los inquilinos y amplía la diferencia entre quienes cuentan con protección estatal y los que deben negociar sus contratos en el mercado libre.

Registros históricos de alquiler y crisis de vivienda

Casi un millón de apartamentos estabilizados bajo regulación protegen a parte de los inquilinos del aumento de alquileres en Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

La firma de contratos de alquiler en la ciudad aumentó en un 203 % respecto al mismo periodo del año anterior, según reportes de ABC News. Este fenómeno se atribuye tanto a la salida de inquilinos debido a incrementos abruptos como a la migración hacia áreas con mayor desarrollo inmobiliario, como Gowanus, Red Hook y Carroll Gardens.

Estos barrios, que solían ofrecer opciones más accesibles, se han transformado en destinos para quienes ya no pueden afrontar las rentas de zonas centrales.

La percepción popular —según la frase acuñada por Jimmy McMillan durante la campaña electoral de 2010— de que “el alquiler es condenadamente alto” aún tiene vigencia.

Dennis McDermot, residente de Brooklyn citado por ABC News, expuso la disparidad entre viviendas del mismo edificio: mientras algunas unidades cuentan con precios estabilizados, otras sujetas al mercado alcanzan los USD 5.000. Esto genera dudas sobre la viabilidad financiera para la población.

Un aspecto central en la dinámica actual es la existencia de cerca de un millón de apartamentos bajo el régimen de estabilización de alquiler en Nueva York, mecanismo que impone límites a los incrementos anuales establecidos por la Junta de Directrices de Renta de la Ciudad de Nueva York (New York City Rent Guidelines Board), órgano público regulador.

Estabilización de alquileres, presión inflacionaria y desplazamiento residencial

Esta semana, el alcalde Zohran Mamdani renovó la conformación de la Junta de Directrices de Renta de la Ciudad de Nueva York y ratificó la intención de congelar los alquileres para los departamentos protegidos, aunque la mayoría de las nuevas unidades quedan fuera de este régimen.

El desplazamiento hacia barrios como Gowanus, Red Hook y Carroll Gardens muestra la tendencia de relocalización de inquilinos a zonas históricamente menos demandadas. El desarrollo inmobiliario dirigido al alquiler ha elevado la mediana de precios en Brooklyn, lo que dificulta el acceso incluso en áreas consideradas de transición.

Frente a estas condiciones, algunos residentes comienzan a evaluar la compra de vivienda mediante crédito hipotecario como opción relativamente más asequible, en contraste con el costo mensual de las rentas actuales. Un entrevistado en Williamsburg comentó a ABC News: “La cuota hipotecaria puede ser inferior al alquiler actual”.

Durante los últimos cuatro años, muchos inquilinos prolongaron su estancia en edificios sin ascensor y con rentas estables, hasta que el contexto del mercado inmobiliario forzó, a mediados de 2025, su mudanza a unidades más caras, en especial en los complejos de lujo de reciente construcción, según testimonios recogidos por ABC News.

Inflación, precios básicos y el aumento del costo de vida en Nueva York

La inflación y el incremento del costo de vida sitúan a Nueva York entre las áreas metropolitanas con mayor alza interanual de precios básicos en EE.UU (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto nacional condiciona aún más el acceso a una vivienda. Un informe de la consultora financiera Smart Asset de abril de 2025, citado por ABC News, situó a Nueva York entre las áreas metropolitanas con mayor aumento interanual en el precio de los comestibles entre las grandes ciudades de Estados Unidos.

La inflación, potenciada por el alza del combustible vinculada a la situación internacional en Irán, reduce el poder adquisitivo de los hogares.

Esta suma de factores afecta especialmente a quienes deben alquilar sin respaldo estatal. Para quienes buscan contrato por primera vez, acceder a una unidad estabilizada resulta cada vez menos probable.

De este modo, la discusión pública gira en torno al problema del acceso a la vivienda, como lo evidencia el incremento de contratos firmados y el desplazamiento hacia barrios emergentes.

La Junta de Directrices de Renta actúa como amortiguador regulatorio para cerca del 40 % del parque habitacional de la ciudad, pero no logra frenar el aumento generalizado de los precios, sobre todo ante el mantenimiento del alza en los gastos básicos.

Tensiones políticas y desafíos en la asistencia a inquilinos

El reciente fallo judicial que ordena al alcalde Zohran Mamdani ampliar considerablemente el programa de ayuda para el alquiler introdujo un nuevo eje de conflicto en la gestión de la crisis habitacional.

Según ABC News, la decisión contradice una de las promesas clave de la administración local y anticipa un conflicto abierto con el Concejo Municipal. Mamdani decidió apelar el fallo, lo que añade incertidumbre acerca de la orientación inmediata de las políticas habitacionales en Nueva York.

Mientras la presión sobre los salarios reales alcanza niveles inéditos y la demanda de nuevas regulaciones continúa, los valores récord de USD 5.000 en Manhattan y USD 4.296 en Brooklyn consolidan un escenario de tensión estructural en el sistema de viviendas de la ciudad.