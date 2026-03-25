Las largas filas en el aeropuerto de Atlanta modifican las opciones de viaje

Las largas filas en los controles de la TSA del aeropuerto de Atlanta generan un cambio en la elección de medios de transporte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las largas colas en los controles de la TSA en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta han generado una reacción significativa entre los viajeros, quienes se han visto obligados a reconsiderar sus opciones de transporte. La tensión y la incertidumbre se han apoderado de quienes pretendían volar desde uno de los aeropuertos más transitados del mundo. Para muchos, la experiencia de esperar durante horas para pasar por seguridad ha resultado desalentadora, al punto de llevarlos a buscar alternativas fuera de la aviación comercial tradicional.

El testimonio de Dalton Orr ilustra este sentimiento. Orr, que decidió esperar en la terminal de autobuses de Greyhound en vez de dirigirse al aeropuerto, argumentó que los informes sobre filas extensas y demoras lo disuadieron de volar. “Sí… las noticias dan miedo ahora mismo… esto es peligroso… no es seguro para nadie ahora mismo”, manifestó. Su percepción no es aislada: varios viajeros han optado recientemente por el autobús o el auto para evitar las largas colas y la frustración asociada con los controles de seguridad aeroportuaria.

La consecuencia directa de este malestar se refleja en un cambio de hábitos de viaje. Personas como Orr han dejado de considerar el avión como su primera opción y han comenzado a buscar alternativas terrestres. Esta tendencia se observa en el aumento del uso de autobuses interurbanos y servicios de alquiler de autos, que ofrecen una vía de escape frente a la congestión en los controles de seguridad del aeropuerto.

Aumento en el uso de autobuses y autos ante la crisis aeroportuaria

Muchos viajeros eligen el autobús o el auto en Atlanta para evitar las demoras y la congestión en la seguridad aeroportuaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento en la demanda de transporte terrestre es notable. Empresas dedicadas al traslado de pasajeros como FlixBus y Greyhound reportan un aumento sostenido en el número de usuarios. Según Kai Boysan, director ejecutivo de Flix Norteamérica, en las últimas semanas se ha registrado un crecimiento en toda su red de rutas. Boysan explicó que muchos viajeros están buscando formas más accesibles y confiables de desplazarse durante la temporada alta de primavera, optando por el autobús para evitar las filas de la TSA y aprovechar la posibilidad de llegar con poca antelación.

El caso de Orr es ilustrativo: eligió el autobús no solo por las largas colas, sino también por la comodidad y el costo. “Costaba 150 dólares ir en este autobús… viajo en autobús cada vez que me subo a cualquier… cualquier viaje… es un autobús”, afirmó. Esta decisión se repite en otros usuarios que buscan evitar el estrés de los aeropuertos y controlar mejor su tiempo y gasto.

De manera paralela, el interés por los servicios de alquiler de autos también ha crecido. Plataformas como Turo informan que las búsquedas han subido más del 32 % en los mercados afectados y las reservas han aumentado un 25 % en comparación con el año pasado. Ciudades del sureste como Savannah, Orlando y Fort Myers son algunos de los puntos donde se observa un mayor repunte, a medida que más personas optan por conducir o alquilar un vehículo como alternativa al avión.

Situación actual y medidas en el aeropuerto según autoridades

Las largas esperas en el aeropuerto de Atlanta llevan a los viajeros a valorar la flexibilidad y comodidad del transporte terrestre (REUTERS/Aaron Schwartz)

Frente a la presión social y mediática, las autoridades del aeropuerto aseguran que han iniciado acciones para mitigar la crisis. Ricky Smith, gerente general de Hartsfield-Jackson, señaló que actualmente se experimenta “una calma mayor que la que hemos visto en mucho tiempo”. Smith detalló que, esa misma mañana, el tiempo de espera promedio se situó entre una hora y una hora y cuarenta y cinco minutos, una reducción significativa respecto a días anteriores.

Estas cifras, aunque continúan superando lo habitual, representan una mejora perceptible. Sin embargo, el daño a la percepción pública ya está hecho, y varios viajeros han cambiado sus planes de manera definitiva, inclinándose por otros medios de transporte.

Cambios en la demanda de servicios de transporte terrestre

La oferta de rutas y servicios de autobuses y alquiler de autos se adapta al incremento de demanda por la saturación en los controles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento en la demanda de autobuses y alquiler de autos no ha pasado desapercibido para las compañías del sector. FlixBus y Greyhound registran un crecimiento de usuarios que buscan evitar los aeropuertos congestionados. Por su parte, el portavoz de Turo destacó que el incremento en las búsquedas y reservas responde a la necesidad de los viajeros de contar con alternativas flexibles y seguras en una coyuntura de incertidumbre aeroportuaria.

La preferencia por el transporte terrestre ha generado ajustes en la oferta de servicios, con más rutas, horarios y opciones disponibles para captar a los viajeros que abandonan los vuelos comerciales.

Comparación entre las opciones de viaje: ventajas y desventajas

Volar suele ser, en condiciones normales, la forma más rápida de llegar a destinos lejanos. Sin embargo, las largas colas en la seguridad y la obligación de llegar varias horas antes han sumado tiempo y estrés al proceso. En contraste, los viajes en autobús y auto pueden requerir más horas en ruta, pero ofrecen mayor flexibilidad, especialmente para quienes deciden viajar a última hora o desean evitar aglomeraciones.

El autobús permite a los viajeros evitar colas y llegar poco antes de la salida, mientras que conducir o alquilar un auto facilita controlar el itinerario y realizar paradas según convenga. Para Orr, la diferencia es evidente: “No hay cola alguna... entramos y salimos en un abrir y cerrar de ojos... esto es mucho más fácil”.

Recomendaciones de los responsables del aeropuerto para los viajeros

Las autoridades del aeropuerto recomiendan a quienes mantengan sus planes de vuelo que sigan planificando con antelación, lleguen temprano y consulten los tiempos de espera antes de presentarse en la terminal. La previsión y la información actualizada son clave para mitigar los inconvenientes derivados de una situación que, aunque ha mejorado, sigue afectando la experiencia de viaje de miles de personas.