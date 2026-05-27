Estados Unidos

La Reserva Federal de Nueva York advirtió un incremento de la “inseguridad alimentaria” en Estados Unidos

Un informe de la autoridad monetaria describió un deterioro considerable en el acceso a alimentos en los hogares estadounidenses, en particular entre personas no blancas, de bajos ingresos, con menor nivel educativo y con hijos

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El informe de la Reserva Federal de Nueva York revela un aumento en la inseguridad alimentaria en Estados Unidos en febrero de 2026 (REUTERS/Go Nakamura).
El informe de la Reserva Federal de Nueva York revela un aumento en la inseguridad alimentaria en Estados Unidos en febrero de 2026 (REUTERS/Go Nakamura).

El análisis reciente de la Reserva Federal de Nueva York alertó un aumento notable de la “inseguridad alimentaria” en Estados Unidos entre fines de 2025 y febrero de 2026, según Reuters y CNN.

En febrero de 2026, el 10% de los hogares consultados dijo que no tenía suficiente comida, frente al 4% de junio de 2020. La proporción de personas que recibieron donaciones de alimentos subió a 15,8% desde 10,6%, la de quienes recurrieron al programa SNAP trepó a 17,9% desde 10,6%, y más de un tercio de los encuestados, 36,8%, usó sus ahorros para cubrir gastos, frente a 21,8%.

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El deterioro golpeó con más fuerza a hogares con menores ingresos y con hijos

La investigación del Banco de la Reserva Federal de Nueva York se basó en su Encuesta de Expectativas del Consumidor. Los participantes respondieron preguntas específicas sobre alimentación en sondeos realizados en 2020, 2025 y en febrero de 2026, incluidas consultas sobre uso de ahorros, dificultad para conseguir comida, omisión de comidas y recepción de asistencia alimentaria pública o privada, reportó Reuters.

Entre octubre de 2025 y febrero de 2026 se registraron aumentos significativos en la proporción de hogares que informaron haber usado sus ahorros para cubrir gastos, haber tenido dificultades para conseguir alimentos, haberse salteado comidas o haber recibido asistencia alimentaria.

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Los incrementos aparecieron de forma general entre grupos raciales, etarios, de ingresos y de educación, sin embargo, fueron mayores entre personas no blancas, hogares de bajos ingresos, con menor nivel educativo y con hijos.

Los datos de la encuesta se recopilaron antes de los ataques de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente, que más tarde derivaron en una restricción de la oferta de petróleo, un salto en los precios de la gasolina y nuevas preocupaciones por la asequibilidad, de acuerdo con CNN.

El informe subraya que las familias de bajos ingresos y con hijos pequeños sufren el mayor impacto de la inseguridad alimentaria (REUTERS/Emily Elconin).
El informe subraya que las familias de bajos ingresos y con hijos pequeños sufren el mayor impacto de la inseguridad alimentaria (REUTERS/Emily Elconin).

El informe refuerza la idea de una economía de trayectorias divergentes

El reporte se sumó a una serie de publicaciones sobre la llamada “economía en forma de K”, un concepto que describe cómo se separaron las trayectorias económicas de los sectores de mayores ingresos y las del resto de la población. La dinámica refleja una desigualdad creciente en la forma en que estadounidenses de altos y bajos ingresos gastan, obtienen ganancias y aumentan su patrimonio.

En la parte superior de esa K, los hogares con más recursos se beneficiaron del alza de activos vinculados al mercado bursátil, un mercado laboral estable, menores costos de endeudamiento hipotecario y la valorización de sus viviendas.

En la parte inferior, muchos estadounidenses continúan bajo presión financiera por el aumento del costo de vida, la inflación elevada desde la pandemia de COVID-19 y el retroceso de apoyos estatales, según Reuters.

De acuerdo con el informe, el estrés financiero “se refleja en la preocupación por la asequibilidad debido al alto costo de vida, la inflación persistente y las altas tasas de interés, así como en las elevadas tasas de morosidad de las tarjetas de crédito y los préstamos para automóviles y estudiantes”.

La llamada ‘economía en K’ refiere al aumento de la desigualdad entre sectores de altos y bajos ingresos en Estados Unidos (REUTERS/Go Nakamura).
La llamada ‘economía en K’ refiere al aumento de la desigualdad entre sectores de altos y bajos ingresos en Estados Unidos (REUTERS/Go Nakamura).

Pesimismo sobre la economía

En el informe se halló que la misma proporción que se ha vuelto más insegura alimentariamente, también registró un repunte del pesimismo sobre su situación financiera y en las expectativas de encontrar trabajo, informó Reuters.

Tal como detalló CNN, aunque no puede establecerse una relación causal, los investigadores indicaron que la coincidencia entre el avance de la inseguridad alimentaria y el mayor pesimismo ofrece una posible clave para entender por qué la confianza del consumidor en Estados Unidos se mantuvo deprimida incluso con aparentemente buenos indicadores económicos, pero con señales de fragilidad.

En los últimos meses, la visión negativa sobre la economía se consolidó como una tendencia. El fenómeno se intensificó con las presiones inflacionarias, atribuidas a los aumentos generalizados de impuestos a las importaciones impulsados por el presidente Donald Trump, además del impacto de la guerra en Medio Oriente, que derivó en una crisis energética, y de la incertidumbre creciente sobre el rumbo de la economía.

Los hogares también afrontan el tránsito hacia un mercado laboral con pocas contrataciones y pocos despidos, tras el fuerte dinamismo del empleo observado durante la pandemia y en los años posteriores.

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