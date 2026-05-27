Estados Unidos

La ciudad de Nueva York anunció apertura de piscinas públicas gratuitas al aire libre

Las instalaciones brindan oportunidades recreativas y cuentan con programas comunitarios, beneficiando a residentes de diferentes barrios, especialmente a quienes no disponen de aire acondicionado en sus viviendas

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En Manhattan, una de las opciones es la Gottesman Pool de Central Park, inaugurada en junio de 2025 dentro del Davis Center, un proyecto de USD 160 millones junto al Harlem Meer. Foto: Instagram @gottesmanpool
En Manhattan, una de las opciones es la Gottesman Pool de Central Park, inaugurada en junio de 2025 dentro del Davis Center, un proyecto de USD 160 millones junto al Harlem Meer. Foto: Instagram @gottesmanpool

Nueva York abrirá sus piscinas públicas gratuitas al aire libre el 27 de junio de 2026, informó el Departamento de Parques de la ciudad, citado por El Diario NY.

En Manhattan, una de las opciones es la Gottesman Pool de Central Park, inaugurada en junio de 2025 dentro del Davis Center, un proyecto de USD 160 millones junto al Harlem Meer.

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Cómo funcionarán las piscinas exteriores

Las piscinas exteriores funcionarán, en general, de 11:00 a 19:00 todos los días, con una pausa por la tarde para limpieza y mantenimiento, según El Diario NY.

El medio advirtió que pueden registrarse cierres temporales por clima, mantenimiento o cuestiones operativas, por lo que recomendó verificar el estado de cada instalación antes de salir.

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La Gottesman Pool ofrece acceso público gratuito y no exige identificación, de acuerdo con una guía de CentralPark.com firmada por Emma Goldschmidt. La operación estacional está a cargo de NYC Parks en asociación con la Central Park Conservancy, según esa misma fuente.

La Gottesman Pool ofrece acceso público gratuito y no exige identificación, de acuerdo con una guía de CentralPark.com firmada por Emma Goldschmidt. Foto: Instagram @gottesmanpool
La Gottesman Pool ofrece acceso público gratuito y no exige identificación, de acuerdo con una guía de CentralPark.com firmada por Emma Goldschmidt. Foto: Instagram @gottesmanpool

Capacidad, dimensiones y reemplazo de Lasker Pool and Rink

La Gottesman Pool reemplazó a la antigua Lasker Pool and Rink y abrió en junio de 2025 como la instalación pública de natación más nueva de Central Park. La piscina forma parte del Davis Center, desarrollado junto al Harlem Meer.

La piscina tiene un diseño ovalado y mide 285 por 120 pies, indicó su sitio oficial. Las dimensiones superan las de una piscina olímpica y se cuentan entre las mayores de la red pública de la ciudad.

La instalación incluye casilleros, baños y bancos de picnic. El espacio cambia de uso con las estaciones: en invierno se transforma en pista de patinaje sobre hielo y en primavera y otoño pasa a ser un campo de césped de usos múltiples llamado Harlem Oval.

La piscina tiene un diseño ovalado y mide 285 por 120 pies, indicó su sitio oficial. Foto: centralpark.com
La piscina tiene un diseño ovalado y mide 285 por 120 pies, indicó su sitio oficial. Foto: centralpark.com

El acceso puede hacerse por senderos desde Malcolm X Boulevard, también identificada como Lenox Avenue, y desde la calle 110, según CentralPark.com. El recorrido bordea el Harlem Meer y pasa cerca del histórico Huddlestone Arch.

La red de piscinas públicas como alternativa sin costo en verano

El Diario NY presentó la reapertura de la red de piscinas exteriores como una alternativa para enfrentar el calor en los cinco distritos sin pagar entrada. El medio sostuvo que, para muchas familias, sobre todo las que viven en departamentos pequeños o sin aire acondicionado, estos espacios cumplen una función práctica durante el verano.

Nueva York tiene varias decenas de piscinas públicas y algunas concentran más demanda por tamaño, ubicación o facilidad de acceso.

Entre las más mencionadas figuran la piscina de Astoria Park en Queens, con vistas al East River; las de Williamsburg y Greenpoint en Brooklyn; Hamilton Fish Pool en el Lower East Side; una instalación con alta demanda en Upper Manhattan y East Harlem; una de las mayores del Bronx; y otra opción utilizada por familias del norte de Manhattan.

Gottesman Pool cuenta con programa comunitarios gratuitos y de bajo costo, entre ellos Learn to Swim, actividades de bienestar y eventos de temporada. La inscripción y la información adicional están disponibles en el sitio web de NYC Parks, mientras que las consultas a la Central Park Conservancy pueden canalizarse en su página oficial o por el correo info@centralparknyc.org.

Fuera de la temporada al aire libre, las piscinas cubiertas administradas por NYC Parks pueden ser una alternativa, aunque en esos casos suele exigirse una membresía del centro recreativo.

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