Una niña lanzó un avión de papel a su vecino y terminó recibiendo un regalo de Taylor Swift

Taylor Swift envía una guitarra autografiada a una pequeña fan tras emotivo video

Taylor Swift realizó un gesto hacia una joven seguidora después de que un video publicado en TikTok se volviera viral en redes sociales.

La historia involucró a una niña de ocho años llamada Madeline y a su vecino, el músico Ethan Hayes, quienes protagonizaron una escena que posteriormente fue vista por millones de usuarios en la plataforma.

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El video fue compartido por Natalie, madre de Madeline, y mostraba cómo la niña decidió enviar un mensaje a su vecino utilizando un avión de papel. Según explicó la familia, la menor había escuchado a Hayes tocar la guitarra desde el exterior de su casa y quiso pedirle que interpretara una canción de Taylor Swift.

Debido a la timidez de la niña, el mensaje fue escrito en una hoja de papel doblada en forma de avión y lanzado por encima de la cerca que divide ambas propiedades.

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Mdeline le pidió a su vecino, Ethan Hayes, que interpretara "Love Story" deTaylor Swift. (Captura de video)

En el clip, Ethan Hayes recoge el avión de papel, lee la nota y posteriormente interpreta una versión acústica de “Love Story”, uno de los temas más conocidos de Swift.

La grabación comenzó a ganar popularidad rápidamente en TikTok y acumuló cerca de cuatro millones de visualizaciones. Semanas después, la propia Taylor Swift vio el video y decidió responder al gesto de la niña.

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De acuerdo con información publicada por la revista People, la cantante envió una guitarra autografiada a Madeline junto con una carta escrita a mano. Además, Ethan también recibió una guitarra enviada por la artista.

En la carta dirigida a la menor, la artista expresó que el video le había provocado “la sonrisa más grande” y señaló que quería enviarle un instrumento “por si algún día quería aprender a tocar”. La cantante cerró el mensaje enviándole su cariño.

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Taylor Swift le envió una carta escrita a mano a Madeline. (X)

La respuesta de Madeline al recibir el obsequio fue breve. Según People, la niña simplemente dijo “gracias” tras conocer la sorpresa preparada por la intérprete.

Ethan Hayes relató al medio que el equipo de Taylor Swift se comunicó directamente con él después de que el video alcanzara notoriedad en internet.

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“Me dijeron algo así como: ‘Oye, Taylor vio tu video. Queremos enviarte algo. No se lo digas a nadie hasta que llegue’. Esperaba tal vez un póster firmado o algo así. Y luego nos envió guitarras, ¡es una locura!“, dijo.

Hayes también comentó que interpretar canciones por petición es algo habitual en su actividad como músico y explicó que “Love Story” es uno de los temas que suele mantener en su repertorio.

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Ethan Hayes aseguró que "Love Story" es una de las canciones que mantiene en su repertorio. (Instagram)

El joven describió la situación viral como un momento “muy sano” debido a las reacciones positivas que generó en redes sociales.

Por su parte, la madre de Madeline recordó que al despertar al día siguiente de publicar el video descubrió que ya había acumulado miles de reproducciones y comentarios en TikTok.

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El episodio se suma a otros momentos relacionados con gestos de Taylor Swift hacia seguidores o trabajadores vinculados a sus eventos públicos. En ocasiones anteriores, la cantante fue reportada entregando propinas a empleados en estadios y recintos donde asistió a partidos de la NFL.

Taylor Swift ha tenido varios gestos con sus fans en el pasado. (AP)

Durante su gira The Eras Tour, también trascendió que la artista otorgó bonos económicos a integrantes de su equipo de trabajo. Estas acciones fueron difundidas en distintos medios internacionales en los últimos años.

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Mientras tanto, Swift continúa en medio de actividades personales y profesionales. La cantante se prepara para su boda con Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, con quien fue vinculada sentimentalmente desde 2023.