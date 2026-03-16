El Portal North Bridge ya está en servicio y mejora la movilidad entre Nueva York y Nueva Jersey

El Portal North Bridge reemplaza al envejecido puente giratorio sobre el río Hackensack y elimina la principal causa de retrasos entre Nueva York y Nueva Jersey (Telemundo)

El lunes marca un cambio definitivo para quienes dependen del tren entre Nueva York y Nueva Jersey: el estreno del Portal North Bridge elimina uno de los mayores focos de retrasos y frustraciones en la ruta ferroviaria más transitada del hemisferio occidental.

Por primera vez en más de un siglo, miles de pasajeros cruzarán el río Hackensack sin temor a que el puente se atasque y paralice el servicio, una situación que afectaba a cientos de miles de usuarios diarios.

El Portal North Bridge comenzó a operar oficialmente el domingo tras una inversión de USD 2.000 millones y casi cuatro años de obras.

La nueva estructura de tres arcos fijos se eleva 15 metros sobre el río, permitiendo el paso de embarcaciones sin necesidad de piezas móviles y eliminando el mayor punto de vulnerabilidad del corredor.

Hasta ahora, el antiguo Portal Bridge, con su mecanismo giratorio, obligaba a detener el tráfico ferroviario cada vez que debía abrirse, y solía atascarse, requiriendo la intervención manual de los técnicos para restablecer el servicio.

La nueva infraestructura ferroviaria representa una inversión de USD 2.000 millones y permite el paso ininterrumpido de trenes gracias a sus tres arcos fijos (New York Times)

Un proyecto que transforma la movilidad ferroviaria

El reemplazo del puente representa un avance fundamental para la conectividad ferroviaria en el noreste de Estados Unidos.

El Portal North Bridge permitirá que los trenes circulen sin interrupciones y a mayor velocidad, aunque el resto del corredor aún presenta limitaciones por la antigüedad de sus vías y sistemas eléctricos.

Durante el proceso de conexión de la nueva estructura a la red existente, los viajeros afrontaron un mes de reducciones y desvíos en el servicio, coordinados por Amtrak y NJ Transit.

Las obras requirieron 40.000 horas de trabajo y la participación de unos 80 empleados por turno, en jornadas dobles durante cuatro semanas.

En ese periodo se instalaron 1.400 metros de vía nueva, se renovaron casi 6.000 metros de trazado antiguo, se añadieron dos nuevos puntos de cruce controlados por señalización, se descargaron 1.600 toneladas de balasto y se tendieron más de 1.300 metros de cableado superior.

La importancia logística de este puente radica en su función como enlace principal entre Newark y Nueva York, por donde circulan diariamente decenas de miles de pasajeros, incluyendo trabajadores y estudiantes.

Trenes que cruzan diariamente el corredor noreste de Estados Unidos se benefician de velocidades potenciales de hasta 145 km/h con el Portal North Bridge (Telemundo)

La infraestructura anterior, inaugurada en 1910, había superado ampliamente su vida útil y era responsable de una parte significativa de los retrasos en la estación Pennsylvania.

Cambios inmediatos y próximos pasos

Por el momento, los trenes que viajan hacia el este siguen utilizando el viejo puente, mientras que el tráfico hacia el oeste circula ya por la nueva estructura.

Para el otoño se prevé una segunda fase que transferirá completamente el servicio al Portal North Bridge, lo que permitirá iniciar el desmantelamiento del antiguo puente giratorio.

La inauguración oficial reunió a la gobernadora Mikie Sherrill y a representantes de agencias y autoridades estatales. A bordo del primer tren que cruzó el nuevo tramo —una locomotora roja, blanca y azul, adaptada para operar con diésel ante la transición eléctrica—, funcionarios resaltaron la suavidad del recorrido y la mejora en la experiencia de viaje.

El nuevo puente está diseñado para permitir velocidades de hasta 145 km/h, aunque el viaje inaugural se realizó a 24 km/h. En contraste, el antiguo puente limitaba la circulación a 96 km/h por razones de seguridad y fragilidad estructural.

El cambio de puente hizo posible la instalación de 1.400 metros de vía nueva y la renovación de 6.000 metros de trazado antiguo en apenas un mes de obras (Telemundo)

Más allá del puente: retos futuros para el corredor

El Portal North Bridge incorpora un paso subterráneo de hormigón destinado para una futura segunda línea férrea fija, conocida como Portal South.

No obstante, la realización de este proyecto depende de la construcción de un nuevo túnel bajo el río Hudson, una obra compleja que aún enfrenta desafíos de financiación y planificación y cuya ejecución demandará varios años.

La renovación del puente mejora la fiabilidad y la velocidad del trayecto entre Newark y Nueva York y manifiesta el compromiso con la modernización del sistema ferroviario.

Según David Alff, profesor y autor especializado en la historia del corredor, la infraestructura refleja “la decisión de invertir en el futuro y de no resignarse a la obsolescencia”.

Alff compara el análisis de las vías con “leer los anillos de un árbol”, ya que muchas de las limitaciones actuales tienen su origen en decisiones tomadas hace más de un siglo.

La modernización ferroviaria encarnada en el Portal North Bridge refleja la apuesta por un sistema de transporte más eficiente y confiable para el futuro del corredor noreste (Amtrak Media)

En las semanas previas a la inauguración, el puente antiguo volvió a fallar y generó nuevos retrasos, recordando a los usuarios la urgencia de la transformación.

El Portal North Bridge supone un avance concreto en la experiencia diaria de quienes viajan entre Nueva York y Nueva Jersey, eliminando uno de los mayores obstáculos operativos y sentando las bases para una red ferroviaria más eficiente y resiliente para las próximas décadas.