El gobierno de Florida y el Comando Sur despliegan fuerzas para frenar migración desde Cuba

Florida y el Comando Sur de Estados Unidos refuerzan la seguridad ante una posible migración masiva desde Cuba. (Reuters)

Las autoridades de Florida y el Comando Sur de Estados Unidos, uno de los principales comandos militares del país, pusieron en marcha un operativo para frenar cualquier intento de migración masiva desde Cuba. La crisis social y económica en la isla impulsó esta respuesta, basada en el despliegue coordinado de fuerzas estatales y federales, junto a la apertura de centros de detención como la Base Naval de Guantánamo. El objetivo fue evitar una repetición de la crisis de los balseros de 1994, según fuentes oficiales.

El gobernador Ron DeSantis ordenó el despliegue de unidades estatales a las costas del sur de Florida, mientras el Comando Sur de Estados Unidos y la Guardia Costera, fuerza federal de patrulla marítima de Estados Unidos, realizaron ejercicios y movilizaron recursos conjuntos. Los funcionarios buscaron interceptar a los migrantes en alta mar y trasladarlos fuera del territorio continental estadounidense, reforzando así el control en el Caribe.

Florida diseñó un dispositivo ante una posible salida masiva desde Cuba

Ron DeSantis instruyó a las fuerzas estatales a reforzar la vigilancia en el litoral floridano tras semanas de protestas, apagones y escasez persistentes en la isla. El mandatario declaró que su administración no aceptaría una llegada masiva de personas a los Cayos de Florida e impulsó planes de contingencia con instancias federales.

Florida y el Comando Sur de Estados Unidos refuerzan la seguridad ante una posible migración masiva desde Cuba. (AP Foto/Alex Brandon, archivo)

DeSantis solicitó mantener el control total de las fronteras marítimas y aludió al precedente de 1994, cuando la migración cubana desbordó la capacidad estatal.

La Guardia Costera patrulló el Estrecho de Florida, mientras las fuerzas locales permanecieron en alerta para responder ante cualquier desembarco no autorizado.

La Guardia Costera y fuerzas federales patrullan el Estrecho de Florida para interceptar rutas migratorias no autorizadas. REUTERS/Nathan Howard

La coordinación de agencias —estatales y federales— permitió una reacción inmediata frente a novedades en la ruta migratoria.

La estrategia federal sumó recursos militares y operativos coordinados

El Comando Sur de Estados Unidos intensificó los ejercicios conjuntos en la zona, incluyendo la maniobra Integrated Advance para entrenar respuestas rápidas ante escenarios de migración masiva. El comandante del Comando Sur, el general Laura Richardson, informó al Congreso de que Guantánamo podía ampliar su capacidad hasta 30.000 migrantes. Esta medida respondió a una directiva presidencial orientada a evitar el arribo de migrantes al territorio continental.

La Base Naval de Guantánamo se prepara para recibir hasta 30.000 migrantes cubanos en caso de emergencia. (Foto AP/Alex Brandon, archivo)

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo responsable de la protección interior estadounidense, emitió la orden de interceptar a los migrantes en aguas internacionales. Quienes eran detenidos eran trasladados a instalaciones fuera de la jurisdicción migratoria regular, con la coordinación del Homeland Security Task Force – Southeast, equipo operativo del Departamento de Seguridad Nacional, bajo la dirección de la Guardia Costera.

La fuerza integró medios estatales, federales y militares para patrullar el Caribe y el sur de la península e impedir incursiones marítimas no autorizadas.

Guantánamo funcionó como centro principal de recepción y revisión

La Base Naval de Guantánamo actuó como centro neurálgico de la respuesta estadounidense. Tras la crisis migratoria de 1994, el centro recibió a miles de migrantes, y actualmente se mantuvo lista para recibir hasta 30.000 personas.

El traslado a Guantánamo permitió revisar cada caso al margen de los tribunales regulares de inmigración y, en la mayoría de los casos, proceder a la repatriación.

Estados Unidos advierte que no otorgará beneficios migratorios a quienes arriben por mar fuera de vías autorizadas. (Europa Press)

Estados Unidos comunicó que no permitiría el acceso a beneficios migratorios a quienes llegaran por mar, en conformidad con las normas migratorias vigentes que establecen limitaciones para quienes no acceden por vías autorizadas. El mensaje buscó desalentar la migración no autorizada y transmitir una advertencia a la población cubana.

Las lecciones de 1994 definieron la planificación actual

La experiencia de agosto de 1994 marcó la política actual. En esa fecha, el gobierno cubano permitió la salida masiva de ciudadanos en balsas, lo que generó campamentos improvisados en Guantánamo y acuerdos bilaterales posteriores.

Las autoridades informaron que aprendieron de ese episodio y desarrollaron protocolos y recursos para evitar futuros desbordes de gestión.

Las comunidades cubanas en Florida estuvieron atentas a la evolución de la crisis

La comunidad cubana residente en Florida monitoreó cada evolución en la isla. Líderes de las ciudades con mayor concentración de población cubana, como Miami y Hialeah, activaron planes de contingencia y mantuvieron contacto directo con autoridades estatales y federales.

La vigilancia cubrió puertos y zonas estratégicas, mientras fuerzas de seguridad reforzaron su presencia para asistir o contener cualquier movimiento relevante.

Las autoridades estadounidenses coordinan operativos estatales, federales y militares para evitar otro episodio como el de 1994. (Europa Press)

El mensaje de los responsables gubernamentales fue específico: “las autoridades no tolerarían la llegada masiva de migrantes y garantizarían el cumplimiento de la ley”.

Funcionarios y mandos militares explicaron la orientación adoptada

Funcionarios federales y estatales, junto con el general Laura Richardson, comandante del Comando Sur, expusieron ante el Congreso que la prioridad de la operación consistió en proteger la seguridad nacional y preservar el orden público. Richardson subrayó que “la coordinación con el DHS y las agencias locales resultó clave para contener cualquier flujo irregular y garantizar una respuesta inmediata”.

Las autoridades estadounidenses recalcaban que la ruta marítima hacia el territorio continental no permitiría el ingreso a territorio continental y que cualquier intento sería interceptado y gestionado fuera del marco migratorio habitual.