Llega a Cuba el primer barco de la flotilla Nuestra América con ayuda humanitaria procedente de México

La llegada de la flotilla Nuestra América a La Habana ha despertado expectación entre la población cubana, que enfrenta prolongados cortes de electricidad y limitaciones en el acceso a productos básicos. Según informó Europa Press, el primer barco de esta flotilla, procedente de México y con 32 personas a bordo de 11 países diferentes, ancló en la capital cubana este martes llevando 30 toneladas de materiales considerados esenciales, incluyendo más de 70 paneles solares destinados a centros de salud, partidas de alimentos como arroz, frijoles y cereales, así como medicinas y artículos de higiene.

La ayuda desembarcada corresponde a donaciones recogidas por países participantes, aunque el buque, conocido como atunero 'Maguro' y rebautizado para la misión como 'Granma 2.0', zarpó desde México, detalló Europa Press. La colaboración internacional forma parte del esfuerzo coordinado por la organización Internacional Progresista, que ha señalado el empeoramiento de la crisis energética en la isla caribeña y la agudización de las carencias de combustible, bienes esenciales y servicios, afectando especialmente a sectores vulnerables como recién nacidos, personas mayores y enfermos.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, los organizadores de la flotilla han vinculado la gravedad de la situación a las medidas adoptadas previamente por el gobierno estadounidense durante la administración de Donald Trump, acusando a Washington de “asfixiar a la isla, cortando el suministro de combustible, los vuelos y los bienes esenciales para la supervivencia”. La misma organización subrayó que el propósito de esta misión es reforzar la solidaridad internacional con Cuba y proporcionar recursos que permitan aliviar la escasez derivada de la crisis actual.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, portavoces de Internacional Progresista hicieron un llamado a seguir apoyando la iniciativa: “Solicitamos su apoyo, para preparar la misión y adquirir los alimentos y medicinas que llevaremos al pueblo cubano. Juntas y juntos, podemos romper el cerco, salvar vidas y defender la causa de la autodeterminación de Cuba”. Esto se sitúa dentro de la intención de continuar enviando refuerzos humanitarios, pues está planeada la llegada de otros dos barcos integrados en la flotilla en los próximos días.

El impacto de los recientes apagones ha incrementado tanto la necesidad de suministros como la atención internacional sobre la isla, según consignó Europa Press. Los cortes eléctricos, sumados a la escasez de medicinas y alimentos, han puesto a prueba la capacidad de respuesta de instituciones locales y redes de apoyo humanitario internacionales.

En respuesta a las preguntas sobre el rol de México en la operación humanitaria, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum declaró que el gobierno de su país mantiene conversaciones tanto con el Ejecutivo de Cuba como con el de Estados Unidos “para evitar un conflicto” en la región, reportó Europa Press. Sheinbaum agregó que las autoridades mexicanas seguirán enviando ayuda humanitaria al pueblo cubano conforme a sus posibilidades.

La cooperación internacional impulsada por esta iniciativa ha reunido participantes de once países y refleja una red de solidaridad que se sostiene en medio de complejidades diplomáticas y políticas. Europa Press también relató que la organización promotora de la flotilla considera prioritaria la pronta distribución de los recursos para mitigar las consecuencias inmediatas que sufren los sectores más expuestos de la sociedad cubana.

La llegada de las próximas embarcaciones mantiene a la población expectante, en busca de alivio ante las limitaciones diarias y los desafíos logísticos que impone la situación energética. Según publicó Europa Press, tanto las autoridades cubanas como los impulsores del envío de ayuda esperan que el refuerzo logístico proporcione cierta estabilidad en la atención médica y el acceso a productos vitales mientras persista la coyuntura crítica derivada del contexto internacional y las restricciones económicas.