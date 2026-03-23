La presidenta de México dialoga con Cuba y EEUU para "evitar un conflicto" en la región

Las autoridades mexicanas han destacado la importancia de que cualquier asistencia internacional a Cuba llegue segura, señalando que las embarcaciones pequeñas podrían enfrentar dificultades durante el trayecto marítimo hacia la isla. Este operativo de apoyo es parte de una estrategia humanitaria que incluye el envío reiterado de barcos con insumos básicos. En ese contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicitó la postura del Gobierno en relación a Cuba y confirmó la continuidad del diálogo con los gobiernos de Cuba y Estados Unidos “para evitar un conflicto” en la región, según informó el medio original.

En una comparecencia realizada desde la capital mexicana y retransmitida a nivel nacional, la mandataria mencionó que México actúa como interlocutor entre Washington y La Habana. Sheinbaum declaró: “Es público que ellos tienen conversaciones, Estados Unidos y Cuba, buscando siempre una solución pacífica, y nosotros hablamos con el Gobierno de Cuba y el de Estados Unidos, buscando los mecanismos para que sepan que México está presente para evitar cualquier conflicto”. De acuerdo con el medio, la presidenta también subrayó que la ayuda humanitaria enviada a la isla caribeña mantendrá su frecuencia y se adaptará a las necesidades que surjan.

En este marco, Sheinbaum confirmó que saldrá un nuevo barco con suministros humanitarios rumbo a Cuba y puntualizó que México enviará “toda la que sea necesaria”. También especificó que brigadas internacionales han partido previamente desde puertos mexicanos y reciben apoyo logístico para garantizar que sus trayectos sean seguros. Explicó: “Ahí se les ha apoyado para que no vayan solas las embarcaciones, que son pequeñas, para que no tengan problemas en el transcurso del viaje. Parece muy corto el viaje pero de camino puede haber problemas”.

Al abordar la política exterior frente a la situación cubana, la jefa del Ejecutivo reafirmó el principio de autodeterminación. Según el medio, recordó que “vamos a seguir enviando ayuda, y siempre vamos a reivindicar el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación”. Señaló que, en situaciones de potencial crisis o conflicto, deben prevalecer mecanismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) para canalizar asistencia, en lugar de acciones unilaterales o pasos que impliquen el uso de la fuerza. Expresó que la ONU “debería también enviar ayuda humanitaria. Estas son las vías en caso de solicitud, no la de un país sobre otro, no la invasión, no la solución violenta”.

Sheinbaum manifestó en su comparecencia que corresponde a los cubanos decidir “su gobierno”. Esta visión se complementó con un rechazo explícito al embargo y las sanciones que afectan a la isla. La presidenta subrayó: “Estamos en contra del bloqueo, lo hemos estado desde principios de los 60. Estamos en contra de que se evite que llegue combustible y que haya represalias contra otros países. Esa siempre va a ser nuestra posición y se lo hemos hecho saber a Estados Unidos y Cuba lo sabe”, palabras recogidas por el medio.

En cuanto al suministro energético, Sheinbaum recalcó la intención de encontrar métodos viables para que el combustible pueda llegar a Cuba sin crear afectaciones a la propia operatividad mexicana. Señaló: “Estamos buscando que pueda llegar combustible sin afectar a México; como ayuda humanitaria o incluso con acuerdos comerciales”, e insistió en que el Ejecutivo federal evalúa diferentes mecanismos para cumplir con estos objetivos.

El medio reportó que la presidenta también recordó la postura histórica de México frente a la política de Estados Unidos hacia Cuba, caracterizada por una oposición sostenida al embargo económico impuesto desde la década de 1960 y que condiciona el acceso a recursos esenciales, como el combustible. La mandataria aclaró que esta política de rechazo al bloqueo forma parte del marco tradicional de la diplomacia mexicana respecto al Caribe y a países sujetos a restricciones extraterritoriales.

De acuerdo con lo publicado, los contactos mantenidos entre México y los gobiernos de Cuba y Estados Unidos buscan reforzar el rol de México como un actor relevante en la mediación y en la promoción de mecanismos pacíficos y multilaterales. Las declaraciones presidenciales fueron hechas durante la conferencia matutina que transmite regularmente la oficina presidencial desde Ciudad de México.

El envío de ayuda humanitaria y la asistencia logística a brigadas internacionales también se presentan como parte del compromiso de México con la estabilidad regional y una política exterior fundada en la no intervención. La postura oficial, conforme a lo reiterado por Sheinbaum, es la preferencia por soluciones basadas en el diálogo y la respuesta multilateral frente a situaciones complejas en el Caribe.