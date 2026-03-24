Historia repetida: La Guardia enfrentó dos tragedias iguales separadas por 34 años

El accidente en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York involucra a un avión de Air Canada y deja dos tripulantes fallecidos y decenas de heridos. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Un accidente en el aeropuerto La Guardia en Queens ha evocado el dolor de una catástrofe ocurrida exactamente treinta y cuatro años antes. Este domingo, un avión de pasajeros de Air Canada chocó contra un camión de bomberos al aterrizar, dejando el fallecimiento del piloto y el copiloto y causando heridas a decenas de pasajeros y dos policías, de acuerdo con los informes policiales.

La fecha coincide con la del 22 de marzo de 1992, cuando el vuelo USAir 405 se estrelló en medio de una tormenta de nieve, lo que provocó 27 muertes, según el principal diario estadounidense, The New York Times.

El piloto y el copiloto del Air Canada perdieron la vida tras colisionar con un camión de bomberos al aterrizar el avión en LaGuardia. (REUTERS/Bing Guan)

Para las autoridades y residentes, el incidente actual refiere necesariamente a aquel suceso previo, y ambos permanecen imborrables en la memoria local, informó el periódico newyokino.

Durante la rueda de prensa celebrada el lunes, el alcalde Zohran Mamdani subrayó la magnitud del suceso y afirmó: “Es el primer accidente mortal en La Guardia en más de 30 años”, acuerdo a lo publicado por New York Post.

La directora ejecutiva de la Port Authority —la agencia gestora de aeropuertos de Nueva York— Kathryn Garcia también evocó el antecedente de 1992 durante sus intervenciones públicas.

El antecedente del accidente de 1992 en La Guardia

El vuelo que protagonizó ese primer gran desastre, el USAir 405, iniciaba su ruta en Jacksonville, hacía escala en La Guardia y partía hacia Cleveland. Sin embargo, la acumulación de hielo en las alas provocó que el avión cayera en la bahía de Flushing poco después de despegar, según la cobertura original del principal diario estadounidense The New York Times.

De las 51 personas a bordo, más de la mitad fallecieron, incluido el piloto. El informe realizado por la National Transportation Safety Board —autoridad federal en seguridad aérea— sobre el hecho determinó que varios pasajeros, aunque sufrieron únicamente heridas leves en el impacto, murieron ahogados tras experimentar desorientación o quedar atrapados bajo el agua.

El vuelo que protagonizó ese primer gran desastre, el USAir 405, iniciaba su ruta en Jacksonville, hacía escala en La Guardia y partía hacia Cleveland. Foto: Wikipedia

Historias y testimonios de supervivientes

Robert Main Jr., ejecutivo de Lenscrafters que sobrevivió al accidente, relató al New York Times: “Cada noche, cierro los ojos, y sigo viendo y escuchando a la gente gritar. Y sigo sintiendo el calor del fuego. Me he lavado el pelo mil veces y aún huele a combustible de avión”.

En 2022, Kendra St. Charles —quien fue pasajera del vuelo y cuya historia fue recogida por el periódico local de Ohio, Akron Beacon Journal, — dio detalles sobre los instantes decisivos: “La aeronave ascendió a 12 metros del suelo, luego se detuvo el motor izquierdo, lo que hizo que el avión cayera a la izquierda. Después nos inclinamos un poco a la derecha mientras el piloto intentaba estabilizarlo. Luego, giramos violentamente a la izquierda, haciendo que el avión diera una voltereta sobre la pista”.

St. Charles perdió la conciencia momentáneamente; al recobrar el sentido, se encontró suspendida boca abajo por el cinturón de seguridad, sumergida.

Logró soltarse y nadar hacia una luz de la pista, donde un hombre sin identificar la asistió para atravesar la superficie helada hasta que pudo recibir ayuda de los servicios de emergencia, según la crónica de Akron Beacon Journal.

National Transportation Safety Board (NTSB) investigators inspect the wreckage of an Air Canada Express jet that collided with a fire truck at LaGuardia Airport in Queens, New York, U.S., March 23, 2026. NTSB/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Efectos duraderos de los accidentes aéreos en Nueva York

El reciente accidente con la aeronave de Air Canada supone el primer evento fatal en La Guardia desde 1992, interrumpiendo un periodo de más de treinta años de seguridad continua en ese aeropuerto, según lo que afirmó Mamdani en la cobertura de New York Post.

El siniestro provocó la muerte de dos miembros de la tripulación y dejó treinta y cuatro heridos entre los sesenta pasajeros y los ocho policías que viajaban a bordo o atendieron la emergencia, conforme al informe policial; la mayoría de los lesionados sufrieron traumatismos leves y heridas cortantes, y cuatro de ellos permanecen hospitalizados en observación.

El accidente de 1992, según la National Transportation Safety Board, dejó impactos psicológicos en sobrevivientes y los equipos de rescate. El informe citado por el New York Post precisa que la confusión, desorientación y atrapamiento de los afectados en el agua contribuyeron de manera determinante a la elevada mortalidad, incluso entre quienes solo presentaban lesiones menores.

La coincidencia exacta de las fechas de ambos accidentes refuerza el peso traumático de estos hechos para la ciudad, su población y los servicios públicos.

Cada aniversario se vive como una reiteración de los desafíos que suponen la seguridad aérea y la capacidad de respuesta en uno de los principales aeropuertos de Nueva York.

Lynn Schulman, concejala y en 1992 responsable de la oficina de información pública de los servicios de emergencia, describió el recuerdo con estas palabras al New York Post: “La noche del 22 de marzo, hace treinta y cuatro años, respondí con luces y sirena al accidente del vuelo 405 de USAir como jefa de información pública de NYCEMS. Jamás olvidaré tanto las vidas perdidas como la valentía de nuestros socorristas aquel día trágico”.