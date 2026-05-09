Estados Unidos

Investigan una posible explosión de una embarcación en una playa de Miami: al menos 11 heridos

El incidente ocurrido cerca de una zona frecuentada por embarcaciones y fiestas movilizó a más de 25 equipos de emergencia que realizaron operaciones de rescate y traslado de víctimas a hospitales de la región

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El departamento de bomberos informó que varias personas requirieron atención en el lugar y 15 fueron trasladadas al hospital. Imágenes registradas en la zona muestran un helicóptero de rescate aterrizando para asistir en la emergencia (NBC Miami).

Al menos 11 personas, entre las que figura un menor de edad, fueron hospitalizadas tras un incidente que las autoridades consideran una posible explosión de embarcación cerca del Haulover Sandbar, al norte de Miami Beach, de acuerdo con el Departamento de Bomberos del Condado de Miami-Dade.

La zona conocida como Haulover Sandbar, ubicada al oeste de Haulover Beach Marina, es un área de poca profundidad frecuentada por embarcaciones y reconocida por sus fiestas. Los equipos de rescate encontraron a varios heridos en el lugar y, debido a la magnitud de los daños y la cantidad de personas afectadas, se declaró el incidente como un suceso de víctimas masivas de nivel 2, reportó CBS News.

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Datos obtenidos del audio de la central de emergencias difundido por Broadcastify, indican que entre los lesionados hay personas con quemaduras; algunas estaban en el agua y los equipos de incendio las rescataron en balsas y las trasladaron de inmediato a los muelles de combustible para su derivación hospitalaria.

El incidente obligó a declarar una emergencia de víctimas masivas en Haulover Sandbar

Según CBS News, la alerta por una supuesta explosión de embarcación se recibió cerca de las 12:45 del mediodía. El Haulover Sandbar, un banco de arena poco profundo al oeste de la marina de Haulover Beach y a unos 16 kilómetros al norte de Miami Beach, es conocido por concentrar fiestas náuticas multitudinarias.

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Al arribar, los equipos de rescate encontraron múltiples heridos; la magnitud del suceso llevó a las autoridades a escalar la emergencia al Nivel 2 del protocolo de incidentes con víctimas masivas. Por consiguiente, se movilizaron más de 25 equipos de rescate, entre ellos unidades de rescate marítimo y la Comisión para la Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida.

Un paramédico empuja una camilla con una persona cubierta de blanco bajo un toldo azul, frente a un edificio blanco con pequeñas aberturas rectangulares
Equipos de emergencia desplegaron más de 25 unidades de rescate para atender el siniestro cerca del banco de arena de Miami Beach (Captura de video: NBC Miami).

Tal como informó Miami Herald, los heridos fueron trasladados a hospitales de la región. Algunos fueron enviados al Centro de Traumatología y Quemados Ryder del Hospital Jackson Memorial. Hasta el momento, la información difundida sobre el estado de salud de los heridos indica que un adulto presenta quemaduras en más del 30% de su cuerpo y un niño, en más del 18%.

El testimonio de un pasajero que no resultó herido

Según Miami Herald, Leo, quien no quiso revelar su apellido, estaba a bordo de la lancha en el momento de la explosión y no sufrió heridas. El pasajero relató que fue “la peor experiencia de su vida”. Explicó que una fuga de gas habría provocado la explosión.

El hecho ocurrió en una embarcación Press Cruiser 400 Express, de 12 metros y con camarote, registrada bajo el nombre Nauti Nabor y procedente de Sherman, Texas. Las bases de datos de la Guardia Costera de Estados Unidos confirman que la nave está certificada para actividades recreativas.

Un helicóptero verde y blanco vuela bajo un cielo azul claro sobre una zona verde con palmeras y un vehículo de emergencia, mientras una persona mira
El protocolo de emergencia de víctimas masivas Nivel 2 se activó ante la magnitud del incidente náutico en Haulover Beach Marina (Captura de video: NBC Miami).

Los registros de las comunicaciones de los bomberos indican que el siniestro pudo originarse en el tanque de combustible de la lancha. No obstante, las autoridades mantienen activa la investigación sobre lo sucedido. La causa precisa aún no fue determinada y los equipos de emergencia no confirmaron la naturaleza de la explosión, según The New York Times.

De acuerdo con CBS News, los bomberos recomiendan que quienes planeen salir al agua adopten medidas de seguridad adicionales. “En esta época del año, hay muchos barcos en el agua, así que siempre es bueno asegurarse de llevar una radio, chalecos salvavidas, extintores de incendios en caso de tener que combatir incendios o explosiones como la que tuvimos hoy, y también tener a bordo a un navegante experimentado, un capitán o similar”, señaló Juan Arias, jefe de batallón del Departamento de Bomberos de Miami-Dade.  

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