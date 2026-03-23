Estados Unidos

El restaurante Benjamin Steakhouse lanza cóctel de chocolate a USD 1.000 la copa

La nueva bebida, denominada Versailles Velour, se ofrece como una opción exclusiva en el menú y destaca por su preparación con licores de alta gama, láminas de oro comestible y chocolate artesanal de alto valor

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El cóctel, denominado Versailles Velour,
El cóctel, denominado Versailles Velour, es una mezcla impregnada de cinco licores de gran potencia, adornada con pan de oro, como si fuera una colaboración entre el rey Midas y Willy Wonka. Foto: Instagram @nypostcitylife

Los amantes del chocolate encuentran un nuevo cóctel caliente de tres niveles, que cuesta a los clientes la friolera de USD 1.000 por copa, disponible en el restaurante Benjamin Steakhouse en Midtown.

El cóctel, denominado Versailles Velour, es una mezcla impregnada de cinco licores de gran potencia, adornada con pan de oro, como si fuera una colaboración entre el rey Midas y Willy Wonka.

De acuerdo a la información informada por el diario estadounidense The New York Post, el espresso martini está “inspirado en la grandeza y la indulgencia ceremonial de la corte francesa”.

El cóctel combina ingredientes poco
El cóctel combina ingredientes poco habituales en la coctelería tradicional: 5 licores de alta gama, cuya elección eleva el precio del producto final. Foto: Instagram @nypostcitylife

Cómo se prepara el Versailles Velour

El camarero Victor Dedushaj relató a The Post el origen del cóctel: un cliente, con gustos exigentes y el deseo de impresionar a su esposa amante del chocolate caliente, le pidió: “Algún día la dejaré boquiabierta”.

Cuando Dedushaj preguntó qué tan lejos debía llegar, el hombre le respondió: “Hazlo hasta el final”, lo que dio lugar a la receta actual del Versailles Velour.

El cóctel combina ingredientes poco habituales en la coctelería tradicional: 5 licores de alta gama, cuya elección eleva el precio del producto final. Destacan el cognac Hennessy Richard y Grand Marnier Quintessence, reconocidos destilados.

La inclusión de apenas 1,5 onzas (44 ml) de cognac Hennessy y 1 onza (30 ml) de Grand Marnier suma cientos de dólares al coste de cada copa, reveló Dedushaj. Sólo dos onzas de estos licores pueden costar en ventas tradicionales entre USD 400 y USD 700.

La base está compuesta por
La base está compuesta por Mozart Dark Chocolate Liqueur, Bailey’s Irish Cream, Kahlúa, café espresso fresco, leche vaporizada y bitter de naranja, a los que se suman los mencionados destilados. Foto: Instagram @Versailles Velour

La bebida incluye lámina de oro comestible de 24 quilates (24K) —cada caja ronda los USD 50— y un chocolate personalizado valorado en USD 100 por unidad.

La base está compuesta por Mozart Dark Chocolate Liqueur, Bailey’s Irish Cream, Kahlúa, café espresso fresco, leche vaporizada y bitter de naranja, a los que se suman los mencionados destilados.

Un cóctel de lujo en Manhattan

El Versailles Velour se alinea con otros productos costosos del sector, aunque no ostenta el título de la bebida más cara de la ciudad. Según The New York Post, ese honor corresponde al Frrrozen Hot Chocolate de Serendipity 3, servido en San Valentín de 2023 por USD 250.000, adornado con diamantes.

Dedushaj recomendó el Versailles Velour como digestivo para postres intensos, como tiramisú o tarta de nuez, y advirtió que no combina con comidas ácidas, ya que estas alterarían el equilibrio del cóctel.

El cóctel se integra a la oferta de creaciones de alto precio de restaurantes neoyorquinos, como las recetas estacionales de Empire Steak House, restaurante de carnes de Manhattan —conocida por su carne recubierta en oro—, y el cranberry sauce del Old Homestead, restaurante tradicional de Nueva York, ofrecido a USD 100 la porción.

Mercado y clientela del cóctel exclusivo

El bartender Victor Dedushaj afirmó a The New York Post que la demanda de productos como el Versailles Velour sigue presente, pese al auge de cafeterías más económicas y la reducción en el consumo de alcohol, tendencias influenciadas por la inflación en Manhattan.

Dedushaj mencionó: “Creo que la gente siempre va a querer lo... exquisito. Si el cliente busca Domaine de la Romanée-Conti, lo va a tener”, refiriéndose a vinos que pueden superar los USD 20.000 la botella.

Para quienes deseen probar el Versailles Velour, la bebida estará disponible tanto en Benjamin Steakhouse (52 E. 41st St.) como en su restaurante hermano Sea Fire Grill (158 E. 48th St.), ambos ubicados en Manhattan.

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