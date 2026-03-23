Alerta en Estados Unidos: retiran millones de productos de Trader Joe’s por posible contaminación

La FDA retira más de 9,8 millones de kilos de alimentos ultracongelados de Trader Joe’s y otras marcas por riesgo de contaminación con vidrio (Tripadvisor)

Más de 9,8 millones de kilos de alimentos ultracongelados de Trader Joe’s han sido retirados del mercado en 43 estados de Estados Unidos tras detectarse fragmentos de vidrio en paquetes de arroz frito, según informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de ese país.

La medida involucra una amplia variedad de productos elaborados y distribuidos por la empresa Ajinomoto Foods North America Inc.

La FDA precisó que la lista de alimentos afectados incluye Trader Joe’s Vegetable Fried Rice, así como otras presentaciones como Chicken Shu Mai y Chicken Fried Rice, todos con fechas de consumo preferente entre el 28 de febrero de 2026 y el 19 de agosto de 2027.

De acuerdo con la advertencia oficial, el retiro responde a la detección de fragmentos de vidrio de entre 1 y 3 centímetros de largo y hasta 4 milímetros de ancho en las zanahorias utilizadas como ingrediente en los lotes comprometidos.

Desde la agencia señalaron que la alerta es parte de una ampliación del aviso inicial emitido el 19 de febrero y extendido el 3 de marzo.

Fragmentos de vidrio de hasta 3 centímetros detectados en zanahorias llevaron a la alerta de la FDA sobre productos como Trader Joe’s Vegetable Fried Rice y Chicken Fried Rice (New York Post)

La medida abarca casi 16 marcas y un volumen total cercano a 37 millones de kilos de alimentos preparados en Estados Unidos. No se han reportado lesiones asociadas a la presencia de vidrio hasta el momento.

Estados afectados y recomendaciones a los consumidores

El retiro de productos afecta a la mayoría de los estados del país, quedando excluidos únicamente Hawái, Maine, Nuevo México, Dakota del Sur, Vermont, Virginia Occidental e Iowa, según la FDA.

Los consumidores que hayan adquirido alguno de estos productos deben abstenerse de consumirlos y proceder a descartarlos o devolverlos al punto de venta para su reemplazo o reembolso.

El proceso de retiro tiene como foco principal los productos de la marca Trader Joe’s, una cadena con amplia presencia en el mercado minorista estadounidense de alimentos naturales y preparados.

Además de los productos mencionados, otras marcas y variedades de comidas ultracongeladas distribuidas por Ajinomoto Foods North America Inc. figuran en la lista publicada por la FDA.

El listado completo y los números de lote afectados se pueden consultar en el portal oficial de la agencia.

El retiro de productos afecta a 43 estados de Estados Unidos, excluyendo a Hawái, Maine, Nuevo México, Dakota del Sur, Vermont, Virginia Occidental e Iowa (Secret NYC)

La investigación de la FDA identificó que la contaminación se originó en las zanahorias procesadas por un proveedor de Ajinomoto Foods North America Inc. para la elaboración de los alimentos ultracongelados.

Este hallazgo surgió tras análisis rutinarios de control de calidad y verificación interna, que permitieron identificar los fragmentos de vidrio antes de que se produjera algún incidente con consumidores.

Origen de la contaminación y ampliación del retiro

El retiro, que fue ampliado a principios de marzo, se ajusta a los protocolos de seguridad alimentaria en Estados Unidos. La FDA comunicó que la extensión del retiro se resolvió luego de que se detectaran partidas adicionales contaminadas durante inspecciones posteriores al primer aviso.

Según el portal de estadísticas alemán Statista, el mercado de alimentos ultracongelados en Estados Unidos supera los USD 57.000 millones anuales, lo que resalta el alcance de una alerta de este tipo.

La presencia de vidrio en alimentos se considera un riesgo grave para la salud pública, ya que puede provocar cortes en la boca, garganta o tracto digestivo, e incluso complicaciones más severas si los fragmentos no se detectan a tiempo.

La agencia recomienda a los consumidores revisar cuidadosamente los productos en su posesión y consultar el listado actualizado para verificar si alguna de sus compras está incluida en la alerta.

La empresa Ajinomoto Foods North America Inc., con sede en California y dedicada a la producción de alimentos congelados para el mercado estadounidense, colabora con la FDA y los distribuidores en el proceso de retiro y comunicación a los clientes.

Ajinomoto Foods North America Inc., identificada como la empresa responsable de procesar los alimentos contaminados, refuerza sus protocolos de control de calidad (Ajinomoto Foods)

La compañía informó que mantiene un sistema permanente de control de calidad y, tras el incidente, reforzó los protocolos internos para prevenir futuras contaminaciones.

Antecedentes en la industria alimentaria

En los últimos años, el sector de alimentos procesados en Estados Unidos ha enfrentado varios retiros de productos por contaminación con cuerpos extraños, como fragmentos de metal o plástico.

De acuerdo con datos publicados por la revista médica The Lancet, entre 2019 y 2023 se registraron más de 120 retiros de alimentos procesados en el país por la presencia de materiales no comestibles en las líneas de producción.

Estos incidentes, aunque poco frecuentes respecto al volumen total distribuido, generan respuesta inmediata de las autoridades sanitarias y de las empresas involucradas.

La FDA señaló que los consumidores pueden acceder al sitio web oficial de la agencia para consultar información detallada sobre los productos afectados, así como los pasos a seguir si adquirieron alguno de los alimentos incluidos en el retiro.

El organismo también ofrece líneas directas de consulta y asistencia para resolver dudas relacionadas con la alerta y el proceso de devolución.

La medida afecta alimentos distribuidos en 43 estados y se relaciona con la presencia de fragmentos de vidrio en productos preparados, según confirmaron las autoridades sanitarias y la cadena de supermercados (Bloomberg)

Medidas de prevención y canales de información

La agencia sanitaria reiteró la recomendación de no consumir ninguno de los productos incluidos en el retiro y de contactar a los puntos de venta para solicitar la devolución o el reemplazo.

Además, aconsejó conservar los comprobantes de compra y, en caso de presentar síntomas de lesiones tras el consumo accidental de fragmentos de vidrio, buscar atención médica inmediata.

El retiro de más de 9,8 millones de kilos de alimentos ultracongelados de Trader Joe’s y otras marcas señala la importancia de los controles de calidad en la industria alimentaria y el papel de la FDA en la protección de la salud pública en Estados Unidos.