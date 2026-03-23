El auge de centros de datos impulsa debate energético en Nueva York

El crecimiento de los centros de datos plantea nuevos desafíos para el sistema energético de Nueva York (AP)

La inminente expansión de centros de datos podría transformar el panorama energético de Nueva York en los próximos años, no sólo por su alto consumo eléctrico, sino también por la presión que ejercerían sobre la infraestructura y los bolsillos de los residentes.

Los legisladores estatales, atentos a las experiencias de otras regiones de Estados Unidos donde estas instalaciones impulsaron incrementos en las tarifas de servicios públicos y el consumo de recursos, ahora buscan crear barreras regulatorias que anticipen el posible impacto social y económico de su llegada, según informó THE CITY.

El Operador Independiente del Sistema Eléctrico del Estado de Nueva York (NYISO) proyecta que la demanda de electricidad podría crecer hasta un 70% para 2030. Este aumento se debería tanto a la electrificación de edificios como a grandes proyectos como los centros de datos, según datos citados por THE CITY.

Estas instalaciones, dedicadas al procesamiento de información digital, inteligencia artificial y minería de criptomonedas, figuran entre los mayores consumidores de energía y agua en cualquier localidad donde se asientan.

La llegada de grandes instalaciones tecnológicas podría modificar el costo y la estabilidad del suministro eléctrico en los hogares neoyorquinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ilustrar la magnitud, en Memphis un centro de datos alimentado por gas aumentó la contaminación del aire y absorbió en un mes el equivalente a lo consumido por 150 viviendas, alcanzando un consumo eléctrico anual similar al de 200.000 hogares. En la región del Atlántico medio, el rápido desarrollo de estas infraestructuras incidió directamente en el alza de las facturas de electricidad.

La presencia de menos de 20 grandes centros de datos en Nueva York convierte al estado en un actor rezagado frente a Texas y Virginia, líderes nacionales en este segmento.

Sin embargo, desde 2020 y hasta finales de 2025, una treintena de proyectos con potencial para operar como centros de datos solicitó conexión a la red estatal, con una potencia media de casi 300 megavatios cada uno, de acuerdo con los registros de NYISO. A modo de comparación, el proyecto eólico marino Empire Wind, que podría abastecer a 500.000 hogares neoyorquinos, tendrá una capacidad de 810 megavatios.

Experiencias en otras ciudades de Estados Unidos muestran que estas infraestructuras demandan recursos y generan impactos ambientales y sociales (SELC)

Proyecciones energéticas y el papel de los centros de datos

Este contexto llevó a la gobernadora Kathy Hochul a proponer restricciones que limiten el impacto de los nuevos centros en la factura de los consumidores. Hochul sugirió obligar a las empresas a generar su propia energía o a abonar un coste adicional para evitar que los ciudadanos subsidien indirectamente la expansión de estas instalaciones.

Paralelamente, la Comisión de Servicios Públicos del Estado está evaluando los mecanismos de conexión a la red de proyectos de alta demanda, con el objetivo de distribuir los costes de manera equitativa y proteger a los usuarios residenciales, según informó THE CITY.

En el ámbito legislativo estatal, una iniciativa busca imponer una moratoria de tres años a centros de datos de más de 20 megavatios, permitiendo así desarrollar regulaciones específicas durante ese periodo.

La gobernadora impulsa propuestas para que las empresas tecnológicas asuman el costo de su alto consumo energético (Reuters/Dennis Schneidler)

La senadora Liz Krueger de Manhattan, promotora del proyecto, explicó el objetivo en una declaración difundida por THE CITY: “Es momento de presionar el botón de pausa, darnos un respiro para adoptar políticas sólidas sobre centros de datos y evitar quedar atrapados en una burbuja que podría estallar y dejar a los clientes de servicios públicos de Nueva York con una factura enorme”. Más de 100 organizaciones ambientales y de la sociedad civil, coordinadas por la ONG medioambiental Food and Water Watch, respaldaron la medida dirigiéndose al gobierno con una carta de solicitud.

El director regional de la ONG medioambiental Food and Water Watch, Alex Beauchamp, afirmó a THE CITY que el sector tecnológico busca avanzar con rapidez, mientras que los organismos reguladores mantienen un ritmo más pausado: “Por lo menos, esperamos poder detenernos para entender este problema de políticas complicadas”.

La propuesta enfrenta oposición por parte de la entidad sectorial Digital Power Network —coalición de operadores de minería de Bitcoin— que advierte que frenar la construcción de centros de datos supondría perder inversiones y mejoras potenciales del sistema eléctrico del estado. “Si se aprueba la moratoria, Nueva York renunciaría a uno de sus activos más importantes para la red eléctrica, junto con los beneficios asociados a la industria”, manifestó Sonya Murphy, directora de política en la organización, en declaraciones recogidas por THE CITY.

Estas instalaciones alojan servidores de inteligencia artificial, minería de criptomonedas y almacenamiento digital, con un consumo intensivo de electricidad y agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respuesta política y regulatoria en Nueva York

Aunque la mayoría de los proyectos previstos se sitúan fuera de la ciudad —principalmente en el norte del estado—, su eventual desarrollo puede afectar también a los habitantes de los cinco distritos de Nueva York debido a la interconexión de los sistemas eléctricos.

El vicepresidente de relaciones externas de NYISO, Kevin Lanahan, explicó a THE CITY que el consumo y la tensión creciente en zonas como el condado de Westchester termina impactando tanto en el coste como en la confiabilidad de la energía para todos los residentes urbanos.

En concreto, una de las pocas propuestas de centros cercanos a la ciudad contempla reutilizar la antigua central nuclear de Indian Point en Westchester, aunque de momento la idea es preliminar y requiere socios y estudios adicionales, según Patrick O’Brien, director de asuntos gubernamentales de Holtec International.

El debate legislativo y las medidas regulatorias buscan equilibrar el desarrollo tecnológico con la protección de los usuarios residenciales (Reuters)

Desde el ámbito académico, Vivek Shastry, investigador principal del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, destacó a THE CITY que los centros de datos perfeccionaron su eficiencia. Considera que el calor residual que generan podría ser aprovechado para calefaccionar edificios y viviendas próximas.

Agregó que varias compañías —incluidas Microsoft y Anthropic— declararon su voluntad de contribuir de forma responsable y asumir la parte justa de los costes, pero subrayó: “Al final, son las comisiones de servicios públicos y las compañías eléctricas quienes deben decidir cómo y en qué medida trasladar esos costes a los centros de datos”.

Entre las empresas con jurisdicción en la zona, Con Edison informó a THE CITY que sus políticas incluyen procedimientos diseñados para equilibrar el impacto de nuevos grandes consumidores y que trabaja en coordinación con reguladores, NYISO y otras partes interesadas para garantizar que los clientes residenciales no resulten perjudicados con incrementos injustificados en sus facturas.

Impactos potenciales en la red y consumidores

La experiencia nacional muestra que la rápida instalación de numerosos centros de datos puede conducir a un marcado aumento de la demanda energética y del coste final para los usuarios, mientras se debate en Nueva York cómo regular la entrada de este sector y proteger tanto la estabilidad de la red eléctrica como la economía doméstica.