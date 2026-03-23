Estados Unidos

Dónde y cuándo ver auroras boreales en Estados Unidos

Una de las experiencias más asombrosas del cielo podrá vivirse en sitios como Alaska y Minnesota, gracias a la actividad geomagnética de este marzo

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Las auroras boreales serán visibles
Las auroras boreales serán visibles la noche del 23 y la madrugada del 24 de marzo tras las recientes tormentas solares. (AP Foto/Mark Thiessen, Archivo)

Las auroras boreales son uno de los espectáculos astronómicos más esperados por las personas en Estados Unidos luego de las fuertes tormentas que sorprendieron en el cielo en algunas partes del país. Ahora, el fenómeno natural podría aparecer de nuevo esta noche, 23 de marzo, y en la madrugada del martes, 24 de marzo, de acuerdo con la revista People.

Según los meteorólogos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la intensa actividad geomagnética de nivel G3 registrada durante el fin de semana trasladó a las auroras boreales hacia el sur, generando exhibiciones mucho más allá de las regiones polares habituales.

Los especialistas en meteorología espacial señalaron que el incremento de los vientos solares y los efectos de las tormentas permanecerán activos en los próximos días, lo que permitirá a los observadores del cielo ver las auroras boreales hasta el 24 y 25 de marzo, gracias a la intensidad del viento solar.

Los vientos solares intensos permitirán
Los vientos solares intensos permitirán observar auroras boreales en EE.UU. hasta el 25 de marzo, según expertos en meteorología espacial. (Matt Jensen/via REUTERS)

Las auroras boreales se producen por las tormentas geomagnéticas, cuando partículas cargadas provenientes del sol chocan con los gases de la atmósfera terrestre, generando ondas de luz brillantes en el cielo. Su visibilidad depende de varios factores, como la cantidad de partículas y la ubicación geográfica.

Qué lugares y fechas permiten observar el fenómeno

En Estados Unidos, los mejores lugares para ver auroras boreales están en los estados más al norte y en zonas alejadas de la contaminación lumínica. La temporada ideal abarca desde finales de septiembre hasta finales de marzo, con mayor actividad entre las 22:00 y las 2:00 horas.

El interés por las auroras boreales en Estados Unidos crece cada año, especialmente ante los periodos de intensa actividad solar previstos para 2026 y 2027.

Según el medio de divulgación científica Space.com, Fairbanks, Alaska, se consolida como el principal destino para quienes desean observar este fenómeno natural.

El Theodore Roosevelt National Park
El Theodore Roosevelt National Park de Dakota del Norte es recomendado por su baja contaminación lumínica y vistas despejadas para las auroras boreales. (AP Foto/Lindsey Wasson, Archivo)

La ciudad, ubicada bajo el denominado óvalo auroral, ofrece múltiples opciones de alojamiento, excursiones especializadas y puntos de observación como Chena Hot Springs y Murphy Dome.

De acuerdo con Adventure World, la temporada óptima para apreciar auroras boreales en el país también se extiende desde finales de septiembre hasta marzo, con el pico de visibilidad entre las 22:00 a 2:00 horas.

Los expertos recomiendan planificar la visita en noches despejadas y lejos de la contaminación lumínica, ya que estos factores incrementan las probabilidades de éxito.

La temporada óptima para apreciar
La temporada óptima para apreciar auroras boreales en el país también se extiende desde finales de septiembre hasta marzo, (Reuters)

Otros destinos destacados para ver auroras boreales

Además de Alaska, existen otros estados con oportunidades notables de avistamiento. El Voyageurs National Park en Minnesota ha sido certificado como International Dark Sky Park, lo que garantiza condiciones ideales para la observación con 200 noches potenciales al año. Zonas como Meadowood Road Day Use Area y Rainy Lake Visitor Center están entre los sitios más recomendados.

La publicación de viajes Afar Magazine indicó que la Península Superior de Michigan, especialmente el Headlands International Dark Sky Park, también se destaca por la calidad de sus cielos y la posibilidad de ver reflejos del fenómeno sobre el Lago Superior.

El Theodore Roosevelt National Park, en Dakota del Norte, se encuentra entre los destinos citados por la agencia especializada Gondwana Ecotours. La baja contaminación lumínica y la amplitud de los horizontes favorecen la experiencia, sobre todo en puntos estratégicos como Buck Hill. En Wisconsin, las Islas Apóstol y la región de Bayfield incluyen condiciones similares.

Cómo ver las auroras boreales en Estados Unidos

Las auroras boreales se pueden ver en Estados Unidos teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

  • Permanecer varias noches en la región elegida para aumentar las probabilidades de ver auroras, ya que la meteorología puede ser variable.
  • Usar ropa térmica y en capas para soportar el frío extremo; lleva guantes, gorro, bufanda y botas impermeables.
  • Utilizar trípode si deseas fotografiar el fenómeno y ajusta la cámara con exposiciones largas (10-20 segundos), ISO alto y apertura amplia.

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