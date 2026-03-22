Estados Unidos

El plan de Sanders y Mamdani para subir impuestos a millonarios genera polémica en Nueva York

El evento en el Bronx concentra la atención sobre el debate fiscal, mientras figuras del ala progresista buscan respaldo popular y los opositores advierten sobre riesgos para la economía local y la competitividad de la ciudad

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La propuesta del alcalde Zohran
La propuesta del alcalde Zohran Mamdani busca aumentar el impuesto a la renta de quienes perciben más de un millón de dólares al año (REUTERS/Eduardo Munoz)

El senador Bernie Sanders encabezará un mitin en el Bronx el 29 de marzo para respaldar la propuesta del alcalde Zohran Mamdani de aumentar los impuestos a los residentes más adinerados de la ciudad de Nueva York.

La convocatoria, en pleno auge de las negociaciones presupuestarias estatales, busca exhibir cohesión entre los sectores progresistas frente a la negativa de líderes estatales a elevar las tasas impositivas.

El acto en el Bronx pretende impulsar la agenda fiscal progresista en Nueva York, mostrando respaldo público a la iniciativa de incrementar impuestos sobre las rentas más altas.

El evento, convocado por los Democratic Socialists of America y colectivos aliados, se realizará en Lehman College, con la participación destacada de Sanders, referente nacional de la izquierda estadounidense.

Según el senador, es momento de que las personas más ricas de la ciudad “paguen lo que les corresponde”, en un contexto donde Nueva York enfrenta presiones presupuestarias y un déficit de USD 5.400 millones.

El futuro financiero de Nueva
El futuro financiero de Nueva York depende del resultado de las actuales negociaciones presupuestarias en Albany y la postura de sus líderes políticos (REUTERS/Shannon Stapleton)

El rol de Sanders y la ausencia del alcalde Mamdani

Aunque el mitin fue diseñado para reforzar la iniciativa fiscal del alcalde, dos personas cercanas a la organización afirmaron que Mamdani probablemente no asistirá al evento.

De confirmarse, sería la segunda ausencia en un acto público relevante para su propia agenda en poco más de un mes. Las mismas fuentes señalaron que Mamdani busca evitar confrontaciones directas con la gobernadora Kathy Hochul.

En declaraciones a The New York Times, Sanders evitó comentar sobre la ausencia del alcalde, pero reiteró su apoyo a la subida de impuestos a los más ricos en todo el país.

El senador sostuvo: “Mi punto es dejar en claro que, en un momento en que las personas más ricas de Nueva York han tenido ventajas excepcionales, ya es hora de que comiencen a pagar lo que les corresponde”.

Sanders, quien tomó juramento a Mamdani en su investidura como alcalde en enero, encabezará el acto junto a líderes de los Democratic Socialists of America y otros colectivos progresistas.

Bernie Sanders encabeza un mitin
Bernie Sanders encabeza un mitin en el Bronx para respaldar la subida de impuestos a los más ricos en Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz)

Estrategia política bajo presión y debate interno

La estrategia de Mamdani evidencia la dificultad de equilibrar la presión de su base progresista con la necesidad de cooperación institucional con Hochul, quien se opone a incrementar impuestos estatales.

El alcalde ha optado por una postura conciliadora, respaldando la reelección de la gobernadora, lo que ha generado dudas en sectores de la izquierda sobre la eficacia de su liderazgo.

Gustavo Gordillo, copresidente de la DSA en Nueva York, consideró que la presencia de Sanders aumentará la presión sobre Hochul y los legisladores en Albany.

Gordillo afirmó: “Vemos este mitin como parte de la estrategia política que Mamdani ha usado siempre, negociando internamente y apoyándose en el activismo externo para avanzar su agenda”.

Algunos dirigentes de organizaciones afines han manifestado, de forma reservada, inquietud ante la posible pérdida de poder de negociación frente al gobierno estatal.

Nueva York enfrenta un déficit
Nueva York enfrenta un déficit presupuestario de USD 5.400 millones, que impulsa el debate sobre la reforma fiscal progresista (REUTERS/Shannon Stapleton)

Propuestas fiscales y resistencia estatal

El alcalde Mamdani asumió el cargo con la promesa de impulsar aumentos impositivos para financiar los servicios sociales de la ciudad y reducir el déficit presupuestario de USD 5.400 millones.

Entre sus propuestas figura aumentar en dos puntos porcentuales el impuesto sobre la renta para quienes perciben más de un millón de USD al año, incrementar el impuesto corporativo, eliminar exenciones sobre ventas y aplicar recargos a propiedades de alto valor.

Las mayorías demócratas en el Senado y la Asamblea estatal han incluido en sus proyectos de presupuesto la idea de subir impuestos, con el objetivo de generar miles de millones en ingresos adicionales para la ciudad.

La gobernadora Hochul ha reiterado su preocupación por un posible éxodo de grandes fortunas y empresas si se aprueban más incrementos fiscales, recordando que Nueva York ya figura entre los estados con tasas tributarias más elevadas del país.

Hochul ha mostrado cierta apertura a aumentar impuestos para algunas empresas, pero prefiere ofrecer ayudas directas y fondos estatales para necesidades prioritarias, como la ampliación de la atención infantil gratuita.

El desenlace de las negociaciones presupuestarias será determinante para el futuro financiero de Nueva York y podría definir el margen de acción del alcalde Mamdani en el resto de su mandato.

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