Nueva York crea una Oficina de Seguridad Comunitaria por iniciativa del alcalde Zohan Mamdani

La creación de la Oficina de Seguridad Comunitaria en Nueva York marca un giro hacia un modelo preventivo y social en la gestión urbana (Amir Hamja/Pool via REUTERS)

El alcalde Zohan Mamdani formalizó este jueves la creación de la Oficina de Seguridad Comunitaria en la ciudad de Nueva York, un paso que redefine la gestión de la seguridad urbana al introducir un enfoque preventivo y social.

Con la firma de una orden ejecutiva, el mandatario municipal inaugura una estructura destinada a transferir parte de las funciones tradicionalmente asignadas al Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), especialmente en la atención de crisis de salud mental y episodios comunitarios no delictivos.

La nueva dependencia comenzará a operar con un presupuesto inicial de USD 260 millones y un equipo de solo dos empleados, según informó el gobierno local al periódico estadounidense El Diario Nueva York. Aunque inicialmente el plan contemplaba la creación de un Departamento de Seguridad Comunitaria con USD 1.100 millones, la actual configuración dispone de recursos humanos y financieros limitados, con posibilidad de expansión según se evalúe el impacto de la estrategia.

El propósito es que situaciones como emergencias de salud mental en espacios públicos, incluidas las estaciones del Subway, dejen de ser gestionadas exclusivamente por la NYPD.

Desde ahora, equipos civiles compuestos por especialistas en salud mental, trabajadores sociales y consejeros en gestión de violencia asumirán estas intervenciones, para ofrecer una respuesta más adecuada y menos punitiva a problemáticas sociales complejas.

El gobierno municipal detalló que esta transferencia permitirá coordinar programas y servicios enfocados en salud mental, prevención de violencia y asistencia a víctimas, con el objetivo de anticipar y evitar episodios de criminalidad a través de la intervención temprana y especializada.

La nueva oficina coordinará la labor de distintas áreas municipales, como la Oficina de Servicios para Víctimas del Crimen, la Oficina para Prevenir la Violencia con Armas, la Oficina para Erradicar la Violencia Doméstica y de Género, la Oficina de Prevención de Delitos de Odio y la Oficina de Salud Mental Comunitaria.

Además, supervisará programas de respuesta a crisis de salud mental, entre ellos B-HEARD, e impulsará la creación de comités de seguridad en barrios, buscando asegurar el acceso efectivo a los recursos municipales por parte de la población.

La estrategia impulsada por Mamdani parte de la convicción de que ‘la prevención y la inversión social son fundamentales para reducir la violencia urbana’. El alcalde explicó: “el pilar de una vida digna es una verdadera seguridad comunitaria, y esa seguridad se construye mediante una inversión constante en los servicios que mantienen seguros a los neoyorquinos”.

Con este enfoque, el municipio apuesta a combatir factores estructurales como la pobreza, la falta de oportunidades y los problemas de salud mental antes de que se traduzcan en actos delictivos.

La decisión responde a un contexto donde la ciudad de Nueva York había delegado en la NYPD la gestión de un espectro creciente de problemáticas sociales, desde crisis de salud mental y consumo de drogas hasta la atención a personas en situación de calle.

El rediseño institucional busca revertir esta tendencia, permitiendo que equipos civiles asuman directamente la gestión de estas crisis, según informaron voceros del Ejecutivo municipal.

La comisionada de la NYPD, Jessica Tisch, expresó que se requiere una estrategia integral en materia de seguridad pública: “Garantizar la seguridad de los neoyorquinos requiere más de un enfoque.

Significa asegurarse de que las personas tengan acceso a los servicios que necesitan, ya sea capacitación laboral, programas extracurriculares o respuesta policial. Espero trabajar con los líderes de esta oficina, mientras nuestros agentes siguen enfocados en el trabajo para el que están capacitados”, indicó Tisch a El Diario Nueva York.

Con un presupuesto inicial de USD 260 millones y solo dos empleados, la Oficina de Seguridad Comunitaria actuará como proyecto piloto (REUTERS/Kylie Cooper)

La vicealcaldesa designada para la Seguridad Comunitaria será Renita Francois, profesional con más de quince años de experiencia en agencias municipales y organizaciones cívicas.

En su puesto anterior, Francois fue directora de estrategia y programas en Tides Advocacy, una organización estadounidense dedicada a la promoción de políticas de justicia social, donde lideró la planificación a largo plazo, la administración de subvenciones millonarias y la coordinación con actores políticos y comunitarios a nivel nacional.

Durante la administración del exalcalde Bill de Blasio, Francois fue directora ejecutiva del Plan de Acción para la Seguridad de los Vecindarios dentro de la Oficina de Justicia Criminal, gestionando más de USD 500 millones en inversiones orientadas a mejorar la seguridad en zonas de alta criminalidad.

Además, ha asesorado campañas, como la organización Campaign Zero, de enfoque en políticas de seguridad policial, y colaborado con el Vera Institute for Justice, centro de estudios judiciales estadounidense.

Sobre el nuevo modelo, Francois afirmó a El Diario Nueva York: “la evidencia es clara: abordar lo que afecta a nuestras comunidades, ya sea el deterioro de la infraestructura física, la desconexión social o la falta de acceso a oportunidades económicas, es la mejor manera de garantizar que nuestras comunidades sean seguras.

Sin embargo, durante décadas, estas comunidades han sido ignoradas. Eso termina hoy”.

Alcance y desafíos del esquema preventivo

El enfoque preventivo se enfrenta al reto de articular equipos civiles y agencias municipales en un entorno urbano altamente diverso y complejo (REUTERS/Kylie Cooper)

El modelo inicial de la Oficina de Seguridad Comunitaria centra sus recursos en la coordinación de servicios de prevención, con un equipo de solo dos empleados y un presupuesto de USD 260 millones, según el desglose oficial.

Si bien su tamaño y estructura resultan menores a los planteados en la propuesta original, la dependencia funcionará como proyecto piloto para evaluar la viabilidad de una transformación más profunda en la gestión de la seguridad urbana en Nueva York.

Entre los principales desafíos figura la capacidad de los equipos civiles para responder a crisis sociales en un entorno tan complejo y diverso como el neoyorquino, así como la articulación efectiva con las distintas agencias que históricamente han operado de forma separada.

La evolución del esquema dependerá de la evaluación de resultados, la disponibilidad de fondos adicionales y la respuesta de la ciudadanía a este cambio de paradigma.

La administración municipal anticipó que la expansión de personal y presupuesto dependerá de la efectividad demostrada por la oficina en el corto y mediano plazo.

Mientras tanto, la coordinación entre el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York y los equipos civiles será clave para garantizar una transición ordenada y la continuidad en la atención de incidentes complejos.

Este nuevo enfoque en seguridad comunitaria instala a Nueva York entre las ciudades que apuestan por la prevención y la intervención social como ejes de su política pública, en un escenario internacional donde cada vez más urbes exploran alternativas al modelo policial tradicional.