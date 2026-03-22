Estados Unidos

El nuevo impuesto a la herencia en Nueva York preocupa a familias y especialistas

El proyecto, que incluiría a quienes poseen vivienda propia o pequeños negocios, genera incertidumbre sobre el ahorro intergeneracional, la confianza económica y la competitividad de la ciudad

Guardar
Una familia y un especialista
Una familia y un especialista revisan documentos relacionados con el nuevo impuesto a la herencia en Nueva York, mostrando preocupación en un entorno urbano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, enfrenta una controversia creciente tras respaldar una reforma fiscal que propone reducir drásticamente la exención del impuesto estatal a la herencia, pasando de USD 7,35 millones a USD 750.000.

Este recorte de cerca del 90% situaría a Nueva York entre los estados con el umbral más bajo del país y ampliaría de forma notable la cantidad de familias —no solo las de altos ingresos— sujetas al pago de este gravamen.

Sectores empresariales, especialistas y organizaciones civiles han expresado inquietud por el alcance de la medida y sus posibles efectos sobre la economía local y la planificación patrimonial de miles de familias.

El plan impulsado por Mamdani no se limita a la reducción del umbral de exención. La propuesta también contempla elevar la tasa máxima del impuesto a la herencia del 16% al 50%, lo que, según estimaciones preliminares, podría generar miles de millones de dólares en ingresos adicionales para el estado.

De ser aprobada por la legislatura, esta modificación afectaría tanto a quienes heredan patrimonios elevados como a un segmento creciente de la clase media, cuyos principales activos suelen ser viviendas o pequeños negocios familiares.

La iniciativa ha recibido críticas de expertos en políticas tributarias y economistas que advierten sobre los posibles riesgos para la competitividad y la estabilidad financiera de la ciudad.

El alcalde Zohran Mamdani propone
El alcalde Zohran Mamdani propone reducir el umbral del impuesto a la herencia en Nueva York de USD 7,35 millones a USD 750.000 (REUTERS/Jeenah Moon)

Edward Pinto, investigador del American Enterprise Institute, alertó que el nuevo esquema podría incentivar la salida voluntaria de residentes y capital hacia estados con regímenes fiscales más flexibles, como Florida y Tennessee.

Pinto afirmó que la medida “destruirá la riqueza de Nueva York de una manera diferente”, al erosionar el patrimonio acumulado por generaciones y restar atractivo al estado como destino para nuevas inversiones.

Joshua Rowley, del Mercatus Center de la Universidad George Mason, advirtió que los impuestos a la herencia pueden obligar a las familias a vender activos para cubrir los pagos sobre patrimonios que ya han tributado en vida.

El especialista explicó: “Los impuestos a la herencia obligan a liquidar activos como viviendas, cuentas de jubilación y negocios familiares”.

Además, advirtió que este tipo de gravámenes suelen ampliarse con el tiempo, afectando finalmente a grupos de menores ingresos.

Efectos en la clase media y el mercado inmobiliario

La reducción del umbral de exención implicaría que numerosas familias cuyo principal patrimonio es la vivienda quedarían sujetas al impuesto, alterando las previsiones de herencia y la planificación financiera intergeneracional.

Familias y especialistas se reúnen
Familias y especialistas se reúnen para analizar el nuevo impuesto a la herencia en Nueva York, causando inquietud y la necesidad de una planificación fiscal minuciosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio podría desalentar el ahorro y la transmisión de bienes entre generaciones, generando incertidumbre en el mercado inmobiliario y dificultando la preservación de negocios familiares.

Diversos expertos coinciden en que la medida puede tener consecuencias negativas para la estabilidad social y económica, especialmente cuando el costo de vida en Nueva York ya es elevado y la movilidad residencial ha crecido en los últimos años.

La presión fiscal adicional podría impulsar a más residentes a considerar alternativas fuera del estado, lo que afectaría la base impositiva y la demanda de vivienda.

En paralelo, el alcalde Mamdani promueve una agenda de vivienda que incluye el congelamiento inmediato de los alquileres en cerca de 2 millones de apartamentos con renta regulada, con el objetivo de aliviar la crisis de asequibilidad y proteger a los inquilinos de aumentos desmedidos.

Horizonte fiscal y riesgos de fuga de capital

El presupuesto general propuesto por Mamdani, que asciende a USD 127.000 millones, contempla además subidas adicionales de impuestos para residentes de altos ingresos y empresas.

El presupuesto de USD 127.000
El presupuesto de USD 127.000 millones propuesto por Mamdani incluye un posible aumento del 9,5% en el impuesto a la propiedad si no se aprueba la reforma (REUTERS/Jeenah Moon)

Si la legislatura estatal no aprueba los cambios sugeridos en el impuesto a la herencia, la administración del alcalde advierte sobre la posibilidad de incrementar hasta en un 9,5% el impuesto a la propiedad, una medida que también impactaría directamente en la clase media.

Para los críticos, el riesgo de fuga de capital y de residentes es real y podría comprometer la estabilidad económica y la competitividad de Nueva York como centro financiero global.

La presión fiscal sobre familias de ingresos medios y pequeños empresarios podría minar la confianza en el entorno económico local y dificultar la recuperación tras la pandemia.

Hasta el momento, la oficina de Mamdani no ha respondido a las críticas ni a las preocupaciones manifestadas por expertos y ciudadanos sobre el impacto potencial de la propuesta.

El debate sobre el futuro fiscal y social de la ciudad permanece abierto, con posibles repercusiones tanto en el mercado inmobiliario como en la planificación patrimonial de miles de familias neoyorquinas, que esperan definiciones claras antes de fin de año.

Temas Relacionados

Estados-Unidos-NoticiasImpuesto a la Herencia Nueva YorkNueva YorkMercado InmobiliarioClase Media

Últimas Noticias

Trump anunció una pausa de cinco días en los ataques contra plantas de energía de Irán: “Tuvimos conversaciones productivas”

El presidente de Estados Unidos dijo que mantuvieron diálogos orientados a una “resolución completa” del conflicto en Medio Oriente y que el futuro de las hostilidades está “sujeto al éxito de las reuniones en curso”

Trump anunció una pausa de

Cómo era el avión de Air Canada que se accidentó en LaGuardia con más de 70 personas a bordo

Una aeronave tipo CRJ900 realizaba una travesía regular desde hacia Nueva York cuando colisionó con un vehículo en plena pista

Cómo era el avión de

Un meteorito atravesó una vivienda en Houston y causó alarma en la ciudad

La roca espacial impactó la casa de una residente en el noroeste de Houston y generó un fuerte estruendo, lo que llevó a la intervención de la NASA y las autoridades locales en labores de investigación y análisis

Un meteorito atravesó una vivienda

El Mundial de Fútbol 2026 enfrenta dudas sobre el impacto económico en Nueva York

Las cifras más recientes revelan una demanda turística por debajo de lo esperado y estimaciones oficiales revisadas a la baja respecto a los beneficios previstos para la ciudad y el estado durante el torneo

El Mundial de Fútbol 2026

Un avión chocó con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia en Nueva York: al menos dos muertos

La Administración Federal de Aviación (FAA) dispuso una suspensión total de vuelos en el recinto, lo que implicó la interrupción de todas las salidas. El organismo indicó que existía una probabilidad “alta” de que la medida se extendiera durante varias horas, sin precisar un horario para la reanudación de las operaciones

Un avión chocó con un

TECNO

Inteligencia artificial en la vida

Inteligencia artificial en la vida diaria: cómo impacta en el aprendizaje, el trabajo y la familia

La montaña rusa de las criptomonedas: cómo cotizan este 23 de marzo

Gemini revela qué hay detrás de quienes reportan su rutina en redes sociales

Cómo transferir música de Android a iPhone o iPad en pocos pasos

Perros robot toman el control de la vigilancia en centros de datos

ENTRETENIMIENTO

Murió Carrie Anne Fleming, actriz

Murió Carrie Anne Fleming, actriz de “Supernatural” e “iZombie”, a causa de un cáncer de mama

Murió Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans tras una batalla contra el cáncer

Paapa Essiedu enfrenta ataques racistas tras ser elegido como Snape para la serie de Harry Potter: “Me han dicho ‘Renuncia o te mato’”

El thriller político El agente secreto llega al streaming luego de su nominación al Oscar

Sebastián Ortega y Underground apuestan fuerte con Amor Animal, el estreno argentino que va por el mundo

MUNDO

Uno a uno: cuáles son

Uno a uno: cuáles son los objetivos militares de Irán si Trump cumple su amenaza de atacar su red eléctrica

“Vi el cadáver de mi madre por videollamada”: el desgarrador testimonio de una iraní exiliada en la Argentina

Trump anunció una pausa de cinco días en los ataques contra plantas de energía de Irán: “Tuvimos conversaciones productivas”

China impuso precios máximos al combustible en el mercado interno por la guerra en Medio Oriente

Murió a los 88 años Lionel Jospin, ex primer ministro francés