La objeción de pagos de impuestos como protesta en Estados Unidos: cuáles son las consecuencias

El aumento en la objeción fiscal en Estados Unidos refleja un creciente descontento con el uso de los impuestos federales en gasto militar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un número creciente de estadounidenses está expresando dificultades para cumplir con el pago de sus impuestos federales por motivos de conciencia, cuestionando el destino de estos recursos en el contexto de la política fiscal y militar del país.

Mientras el gobierno de Estados Unidos enfrenta un aumento en las consultas sobre objeción fiscal, quienes deciden retener el pago total o parcial de sus tributos se exponen a consecuencias que incluyen recargos, embargos y sanciones penales, detalló The New York Times.

Las cifras reflejan una tendencia ascendente en el interés por estas formas de resistencia: solo en enero, el sitio web del National War Tax Resistance Coordinating Committee registró más de 110.000 visitantes únicos, casi el triple del flujo anual habitual, explicó Lincoln Rice, coordinador de la organización.

Esta tendencia se vio impulsada por medidas gubernamentales recientes, como la política de endurecimiento de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como por acciones militares que generaron un shock moral en parte de la ciudadanía.

Los contribuyentes que resisten el pago de impuestos exploran métodos legales y simbólicos, como retener pequeñas sumas o enviar cartas explicativas al IRS (REUTERS/Jonathan Ernst)

El fenómeno de la objeción fiscal, lejos de ser novedoso, tiene raíces profundas en la historia estadounidense. Ruth Braunstein, socióloga de la Universidad Johns Hopkins y autora, señaló en The New York Times que “hay momentos en que ciertos usos de los impuestos generan mayor escrutinio público, ya sea por la magnitud del gasto o por el impacto moral de las acciones gubernamentales.

Objeción fiscal recurre a estrategias legales y simbolismos

Las motivaciones detrás de la resistencia fiscal han variado según la época, aunque la oposición al financiamiento militar concentra la mayor parte de la controversia. Heidi Peltier, directora de programas del proyecto Costs of War en la Universidad de Brown, informó a The New York Times que aproximadamente la mitad del gasto discrecional del presupuesto federal se destina al área militar.

Actualmente, las personas que consideran no pagar impuestos exploran diversas vías, desde estrategias formales hasta gestos simbólicos. Entre las opciones legales, existe la posibilidad de reducir voluntariamente los ingresos por debajo del umbral imponible —establecido en USD 15.750 para declarantes individuales en 2025—, lo que exime de la obligación de tributar a nivel federal, explicó Rice.

Otros optan por ajustar sus retenciones para abonar solo una fracción, mientras que algunos simplemente no remiten suma alguna, argumentando que una parte sustancial se destina a gastos militares.

En una de las formas de protesta simbólica, contribuyentes optan por retener cantidades menores, como USD 10,40, en referencia al formulario oficial 1040 del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Otros se manifiestan mediante cartas adjuntadas a su declaración, en las que explican motivos éticos, o mediante la presentación de formularios alternativos promovidos por organizaciones de objeción fiscal.

Asimismo, quienes resisten suelen seguir pagando impuestos estatales y locales, así como contribuciones al Seguro Social y Medicare, pero no el impuesto federal sobre la renta.

Aproximadamente la mitad del gasto discrecional federal se destina al área militar, generando debate sobre la legitimidad del pago de impuestos (Foto AP/Jon Elswick)

Consecuencias legales de la resistencia fiscal

Las sanciones por la resistencia fiscal son variadas y pueden ser extremadamente graves. Rus Garofalo, presidente de la firma Brass Taxes, expuso a The New York Times que dejar de pagar impuestos es “más grave de lo que la mayoría de la gente reconoce”, ya que quien se niega a declarar o paga de forma incompleta se expone a recargos automáticos, intereses y advertencias administrativas del IRS casi de inmediato.

“La deuda fiscal puede triplicarse en un plazo de 10 años”, aseguró Lincoln Rice, señalando que ese periodo equivale al plazo de prescripción para la recaudación de deudas impositivas. En casos de declaraciones falsas o fraudulentas, no hay límite temporal para la persecución.

Las penas pueden incluir la pérdida del pasaporte e incluso prisión efectiva, aunque los procesos penales son infrecuentes. La falta de presentación de una declaración se sanciona con mayor dureza que el impago, y la evasión por medio de documentación fraudulenta se considera aún más grave.

El Congreso ha considerado iniciativas para permitir la objeción fiscal legal. El proyecto World Peace Tax Fund Bill, presentado inicialmente en 1972, y la Religious Freedom Peace Tax Fund Act, promovida por el representante demócrata Jim McGovern, buscan dar a los contribuyentes la posibilidad de desviar sus tributos hacia fines no militares. Ninguna de estas propuestas fue aprobada.

Las consecuencias legales por la resistencia fiscal incluyen recargos, intereses, embargo de bienes y, en raras ocasiones, penas de prisión por impago federal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista Garofalo sostuvo que la resistencia fiscal no siempre es el camino más eficaz para defender valores políticos. Considera que “los contribuyentes podrían terminar pagando más al gobierno debido a los intereses y las penalizaciones”. Sugirió así, que quienes discrepan profundamente con las políticas públicas “deberían explicarle a sus representantes electos, y no al IRS, el motivo de su descontento”.

Esta postura coexistente refleja el dilema central del contrato social fiscal: según la socióloga Braunstein, “vivir en una democracia diversa implica aceptar que los impuestos nunca reflejarán plenamente las prioridades personales, pero tampoco las de nadie más”.