El cierre parcial del DHS provoca la renuncia de más de 400 empleados de la TSA

El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos provocó la renuncia de más de 400 agentes de la TSA por falta de pago (REUTERS/Megan Varner/File Photo)

Las consecuencias del cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos ya impactan en los principales aeropuertos del país, donde la falta de pago ha provocado la renuncia de más de 400 trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Esta situación incrementó los tiempos de espera y la frustración entre los pasajeros que transitan por las terminales aéreas, especialmente en Nueva York y Houston.

La crisis en los controles de seguridad aeroportuaria se refleja en el aumento de ausencias y renuncias de agentes de la TSA, lo que ha generado largas filas y demoras en los principales aeropuertos del país.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, más de 400 empleados han dejado sus puestos por falta de pago, y la tasa nacional de ausencias en la TSA superó el 10% en más de la mitad de los días de la última semana.

La falta de acuerdo en el Congreso impidió pagar salarios atrasados a los empleados de la TSA y agravó la crisis en los aeropuertos (REUTERS/Megan Varner)

Efectos inmediatos del cierre en los aeropuertos

El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York registró una tasa de ausencias del 29,5% en su personal de control de seguridad el viernes, mientras que en el Aeropuerto Intercontinental de Houston la cifra alcanzó el 36,6%.

En el Aeropuerto Hobby de Houston, el 51,5% de los empleados de la TSA no se presentaron a trabajar ese día. Lauren Bis, secretaria adjunta interina de asuntos públicos del DHS, indicó que la tasa nacional de ausencias superó el 10% en más de la mitad de los días recientes.

Las filas extensas han obligado a los viajeros a anticipar su llegada a las terminales. Joe Smollen, pasajero que volaba desde Newark a San Diego, relató que optó por arribar con varias horas de antelación ante el temor de demoras.

En ese marco, Smollen observó: “Creo que es injusto para los ciudadanos tener que soportar esto”.

Renuncias y temor entre los empleados de la TSA

La falta de pago condujo a la renuncia de más de 400 agentes de la TSA, de los cuales casi la mitad tenía más de tres años de experiencia y un tercio superaba los cinco años en el puesto.

La suspensión del financiamiento al DHS surgió tras reclamos de reformas al ICE y la CBP tras denuncias de abuso y muertes de civiles (REUTERS/Megan Varner TPX IMAGES OF THE DAY)

La TSA emplea aproximadamente a 65.000 personas, de las cuales unos 50.000 cumplen funciones de primera línea en los controles de seguridad aeroportuaria.

Muchos de los empleados que permanecen han manifestado preocupación por no poder afrontar gastos básicos, como alquiler o servicios.

Anthony Riley, agente de 58 años y padre de tres hijos, declaró a NBC News que enfrenta la amenaza de desalojo tras semanas sin recibir salario.

El Congreso no ha alcanzado un acuerdo para restablecer el financiamiento. Un proyecto de ley presentado por los demócratas para pagar únicamente a los empleados de la TSA no obtuvo los 60 votos requeridos en el Senado, con 41 votos a favor y 49 en contra. Tampoco prosperó la propuesta de los republicanos para financiar el DHS en su totalidad.

Causas del cierre y debate político

El cierre parcial resultó de la suspensión del financiamiento al DHS tras las demandas demócratas de reformas en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Casi la mitad de los agentes de la TSA que renunciaron tenía más de tres años de experiencia en controles de seguridad aeroportuaria (REUTERS/Megan Varner TPX IMAGES OF THE DAY)

Estas exigencias surgieron luego de denuncias de abusos y el fallecimiento de dos ciudadanos estadounidenses en incidentes con agentes federales en Minneapolis a principios de año.

Los líderes demócratas Chuck Schumer y Hakeem Jeffries solicitaron cambios, como el fin de los arrestos indiscriminados, la prohibición del uso de máscaras por parte de agentes de ICE y la erradicación del perfilamiento racial.

La administración federal responsabilizó a los demócratas, llamando al conflicto el “cierre del DHS de los demócratas”.

Presencia de ICE y nuevas tensiones

El presidente Donald Trump advirtió en Truth Social que podría enviar a agentes de ICE a los aeropuertos. Aunque el financiamiento para ICE permanece intacto gracias a un paquete legislativo aprobado el año anterior, la tensión se concentra en los controles de seguridad, donde la falta de personal se atribuye directamente al cierre parcial del gobierno.

La crisis por la escasez de personal de la TSA disparó las demoras y las largas filas en los principales aeropuertos de Estados Unidos (REUTERS/Megan Varner)

La disputa política y financiera mantiene en vilo tanto a los trabajadores afectados como a los usuarios de los aeropuertos.