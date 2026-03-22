Trump anunció que enviará agentes del ICE a los aeropuertos el lunes para reforzar la seguridad

Un agente de la Patrulla Fronteriza durante una manifestación contra el ICE en Chicago. Trump ordenó el despliegue de agentes de inmigración en aeropuertos tras cinco semanas de cierre parcial del gobierno que dejó a la TSA trabajando sin cobrar. (REUTERS/Jim Vondruska/archivo)

El presidente Donald Trump anunció el domingo que desplegará agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los aeropuertos estadounidenses a partir del lunes para reforzar al personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), en medio de un cierre parcial del gobierno que lleva más de cinco semanas y que ha generado largas filas en los principales terminales del país.

“El lunes, el ICE acudirá a los aeropuertos para ayudar a nuestros maravillosos agentes de la TSA que han seguido trabajando”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El anuncio confirmó la amenaza que el propio mandatario había lanzado el sábado, cuando advirtió que desplegaría a los agentes del ICE si los demócratas del Congreso no aceptaban de inmediato financiar la seguridad aeroportuaria. Tras no alcanzarse un acuerdo durante una inusual sesión legislativa de fin de semana, Trump pareció decidido a cumplir con lo anunciado. “El ICE está listo para ir el lunes”, dijo el sábado.

El presidente no precisó en sus publicaciones cómo los agentes del ICE —una fuerza especializada en control migratorio— asumirán funciones en la seguridad aeroportuaria ni qué papel concreto desempeñarán junto a la TSA, cuya misión es revisar a los pasajeros y el equipaje en busca de artículos peligrosos.

Trump sugirió además que los agentes enviados a los aeropuertos se centrarán en arrestar a inmigrantes en situación irregular, con especial énfasis en ciudadanos somalíes. “Si los demócratas no permiten una seguridad justa y adecuada en nuestros aeropuertos y en otros lugares de nuestro país, el ICE hará el trabajo mejor que lo que nunca se ha hecho”, afirmó el sábado.

El trasfondo del cierre

Pasajeros aguardan en largas filas de control de seguridad en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta durante el cierre parcial del gobierno. Trump anunció el despliegue del ICE en aeropuertos tras cinco semanas sin que el Congreso apruebe la financiación del DHS. (REUTERS/Megan Varner)

El cierre parcial del gobierno lleva vigente desde el 14 de febrero, cuando el Congreso no logró aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La gran mayoría de los empleados de la TSA son considerados esenciales y han continuado trabajando sin cobrar durante todo ese período. Las tasas de ausentismo han aumentado en varios aeropuertos, y el DHS informó que al menos 376 agentes han renunciado desde que comenzó la interrupción.

Los demócratas han bloqueado la financiación del DHS exigiendo cambios tras una operación migratoria del ICE en Minnesota que derivó en los tiroteos mortales de dos manifestantes. Entre sus demandas figuran una mejor identificación para los agentes federales del orden, un nuevo código de conducta para esas agencias y un mayor uso de órdenes judiciales antes de las redadas.

Los republicanos, en cambio, insisten en que la financiación debe cubrir la totalidad del DHS y no solo algunas áreas. Un proyecto de ley para financiar el departamento no logró avanzar en el Senado el viernes, y el sábado la cámara rechazó además una moción demócrata para reabrir la TSA y pagar a sus trabajadores.

Señales de negociación

Pasajeros esperan en largas filas de control de seguridad en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta. Los agentes del ICE reforzarán a una TSA que lleva más de cinco semanas trabajando sin cobrar y que ha registrado un aumento en las tasas de ausentismo. (REUTERS/Megan Varner)

Pese al estancamiento, en los últimos días surgieron señales de avance. Senadores republicanos y demócratas se reunieron por tercer día consecutivo con funcionarios de la Casa Blanca en sesiones a puerta cerrada, y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, calificó las conversaciones de “productivas”.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, instó al grupo bipartidista a actuar con urgencia. “Si ese grupo que se reúne no puede encontrar una solución muy rápido, las cosas van a empeorar y empeorar”, advirtió el sábado.

El despliegue anunciado por Trump añade presión política a unas negociaciones que no han logrado destrabar la financiación del DHS, mientras los pasajeros siguen enfrentando demoras en los controles de seguridad de los aeropuertos más concurridos del país.